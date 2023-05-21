https://ria.ru/20230521/g7-1873189595.html

СМИ: президент Южной Кореи впервые встретится с Зеленским на полях G7

СМИ: президент Южной Кореи впервые встретится с Зеленским на полях G7 - РИА Новости, 21.05.2023

СМИ: президент Южной Кореи впервые встретится с Зеленским на полях G7

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в воскресенье проведет первую личную встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме, передает агентство Рёнхап... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T04:14

2023-05-21T04:14

2023-05-21T04:14

украина

в мире

южная корея

киев

владимир зеленский

g7

юн сок ель

мария захарова

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СЕУЛ, 21 мая - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в воскресенье проведет первую личную встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме, передает агентство Рёнхап со ссылкой администрацию южнокорейского лидера. Сообщается, что встреча пройдет во второй половине дня, ее организуют по просьбе Зеленского. "Украина может говорить со всеми странами одинаково, но наша страна примет во внимание все ограничения в окружающей обстановке и будет принимать решение в соответствии с нашей собственной точкой зрения и принципами", - сказал журналистам высокопоставленный чиновник из администрации на вопрос о возможности поддержки Украины летальным оружием. Украина уже не раз просила Южную Корею помочь ей оружием, но Сеул придерживается позиции невозможности поставки Киеву летальных вооружений, хотя и оказывал гуманитарную помощь. Юн Сок Ёль в апреле заявил, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой "международное сообщество не сможет мириться", Сеулу было бы трудно настаивать на только гуманитарной или финансовой поддержке Киева. Тем самым он впервые допустил возможность военной помощи Украине. В качестве примеров возможного повода для этого Юн Сок Ёль назвал крупномасштабное нападение на гражданских, массовые убийства или серьезное нарушение военных законов. После этого его администрация заявила, что позиция правительства Южной Кореи касательно поставок оружия Украине остается неизменной, а высказывания президента имеют "гипотетический" характер. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые поставки вооружений Киеву, откуда бы они ни исходили, рассматриваются как откровенно враждебный антироссийский акт. Посольство РФ в Республике Корея заявило, что решение Сеула поставлять летальные вооружения Украине разрушило бы российско-южнокорейские отношения. Юн Сок Ёль 16 мая встретился с женой Зеленского Еленой, которая посетила Южную Корею, и заявил, что Сеул будет оказывать активную помощь Киеву в тесной координации с международным сообществом. Южнокорейские СМИ сообщили со ссылкой на источники в администрации президента, что Зеленская заявила, что "понимает сложности Южной Кореи с поставками летальных вооружений", и попросила нелетальную помощь. Сама она в своем телеграм-канале сообщила, что попросила помочь Украине технологиями, а также упомянула потребность в средствах ПВО.

https://ria.ru/20230521/g7-1873188482.html

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украина

южная корея

киев

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украина, в мире, южная корея, киев, владимир зеленский, g7, юн сок ель, мария захарова