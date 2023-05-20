https://ria.ru/20230520/tokaev-1873076645.html
Токаев примет участие во встрече глав стран ЕАЭС в Москве
Токаев примет участие во встрече глав стран ЕАЭС в Москве - РИА Новости, 20.05.2023
Токаев примет участие во встрече глав стран ЕАЭС в Москве
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 мая примет участие во встрече глав государств-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T08:49
2023-05-20T08:49
2023-05-20T08:49
казахстан
касым-жомарт токаев
евразийский экономический союз
москва
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АСТАНА, 20 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 мая примет участие во встрече глав государств-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила пресс-служба казахстанского лидера. "Двадцать пятого мая президент Казахстана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230516/kazakhstan-1872049213.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, москва
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Евразийский экономический союз, Москва
Токаев примет участие во встрече глав стран ЕАЭС в Москве
Президент Казахстана Токаев примет участие во встрече глав стран ЕАЭС 25 мая в Москве