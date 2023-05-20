https://ria.ru/20230520/tokaev-1873076645.html

Токаев примет участие во встрече глав стран ЕАЭС в Москве

Токаев примет участие во встрече глав стран ЕАЭС в Москве - РИА Новости, 20.05.2023

Токаев примет участие во встрече глав стран ЕАЭС в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 мая примет участие во встрече глав государств-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T08:49

2023-05-20T08:49

2023-05-20T08:49

казахстан

касым-жомарт токаев

евразийский экономический союз

москва

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АСТАНА, 20 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 мая примет участие во встрече глав государств-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила пресс-служба казахстанского лидера. "Двадцать пятого мая президент Казахстана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230516/kazakhstan-1872049213.html

казахстан

москва

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Влада Копылова

казахстан, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, москва