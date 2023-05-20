https://ria.ru/20230520/aktsiya-1872574107.html
Всероссийская акция "Ночь музеев"
Всероссийская акция "Ночь музеев" - РИА Новости, 20.05.2023
Всероссийская акция "Ночь музеев"
"Ночь музеев" – ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев, который ежегодно отмечают 18 мая. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T00:19
2023-05-20T00:19
2023-05-20T00:19
справки
россия
ночь музеев
музеи
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"Ночь музеев" – ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев, который ежегодно отмечают 18 мая.Традиционно проводится в ближайшие выходные. В 2023 году "Ночь музеев" пройдет с 18.00 20 мая до 06.00 21 мая. Каждое учреждение самостоятельно устанавливает время, до которого оно будет работать. Основная цель акции – дать возможность музеям продемонстрировать посетителям новые формы работы, потенциал своих организаций, популяризировать музейные фонды.Организаторы акции – Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".История акции уходит корнями в XX век: в 1970-х годах в Европе в мае музеи продлевали часы работы и предлагали посетителям, которые не успели попасть на выставку днем, сделать это ночью – акция называлась "Весна музеев".В 1997 году в Берлине (Германия) прошла первая официальная акция, вошедшая в историю как "Долгая ночь музеев" (LangeNacht der Museen). Администрация города приняла решение в этот день пускать посетителей в музеи бесплатно, а экскурсии проводить всю ночь. Идея имела большой успех и уже в следующем году к акции присоединились еще 20 городов Германии.История ночных музейных гуляний, приуроченных к Международному дню музеев, в Европе началась в 2001 году в Париже (Франция) и стремительно завоевала популярность во всех главных европейских столицах. В дальнейшем для акции стали определять общие темы, с целью объединения и структуризации. Музеи Европы организовывали выставки и ярмарки, театрализованные представления, перформансы, маскарады и концерты.В 2005 году французы выдвинули идею о ежегодном проведении Международной музейно-выставочной, культурно-образовательной акции "Ночь музеев" и в том же году эта идея была утверждена Советом Европы. Акция поддерживается Международным Советом музеев (ICOM) и проводится под патронажем Совета Европы. Уже в 2006 году участниками проекта "Ночь музеев" стали более двух тысяч музеев из 38 стран мира.В России подобное мероприятие впервые состоялось в 2002 году в Красноярске в честь 15-летнего юбилея Красноярского музейного центра. Москва впервые присоединилась к акции в 2007 году. С 2008 года культурно-образовательная акция "Ночь музеев" стала в Москве ежегодной. В 2015 году "Ночь музеев" стала проводиться при поддержке Министерства культуры РФ во многих городах России. В этой акции принимают участие не только музеи, но и выставочные центры, театры, галереи и т.д. Официальным информационным партнером акции выступает портал "Культура.РФ". В специальном проекте портала "Ночь музеев" собрана полная афиша мероприятий акции по всей стране. Также проект включает в себя материалы об отечественном искусстве, подборки интересных экспонатов российских музеев, виртуальные музейные туры и многое другое.Каждый год акция "Ночь музеев" получает свою тему. В 2021 году она прошла под девизом "Больше, чем музей" и была приурочена к Году науки и технологий. В 2022 году, в Год культурного наследия народов России, акция прошла под девизом "Мода на традиции". Тема музейной ночи в 2023 году – "История и истории". Тема акции созвучна Году педагога и наставника. В центре внимания будет не только сохранение памяти и духовно-нравственных ценностей, но и частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях, научных открытиях. В 2022 году в акции "Ночь музеев" приняли участие более двух тысяч учреждений, в том числе крупные известные музеи России, такие как Эрмитаж, Третьяковская галерея и ГМИИ им. А.С. Пушкина.На протяжении всей акции на портале "Культура.РФ" проходил "культурный стриминг" – онлайн-трансляция событий из учреждений культуры по всей стране.В 2023 году свое участие в акции подтвердили Музей истории Военно-морского флота (Москва); Бородинский военно-исторический музей-заповедник (Московская область, Можайский городской округ); Артиллерийский музей (Санкт-Петербург); Музей Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург); Музей истории религии (Санкт-Петербург); Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая (Барнаул); Музейный комплекс "Спасо-Евфимиев монастырь" (Суздаль); Ярославский музей-заповедник (Ярославль); Национальный музей Республики Татарстан (Казань); Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского (Калуга) и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, ночь музеев, музеи
Справки, Россия, Ночь музеев, Музеи
"Ночь музеев
" – ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев, который ежегодно отмечают 18 мая.
Традиционно проводится в ближайшие выходные. В 2023 году "Ночь музеев" пройдет с 18.00 20 мая до 06.00 21 мая. Каждое учреждение самостоятельно устанавливает время, до которого оно будет работать.
Основная цель акции
– дать возможность музеям продемонстрировать посетителям новые формы работы, потенциал своих организаций, популяризировать музейные фонды.
Организаторы акции
– Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".
История акции уходит корнями в XX век
: в 1970-х годах в Европе в мае музеи продлевали часы работы и предлагали посетителям, которые не успели попасть на выставку днем, сделать это ночью – акция называлась "Весна музеев".
В 1997 году в Берлине (Германия) прошла первая официальная акция, вошедшая в историю как "Долгая ночь музеев" (LangeNacht der Museen). Администрация города приняла решение в этот день пускать посетителей в музеи бесплатно, а экскурсии проводить всю ночь. Идея имела большой успех и уже в следующем году к акции присоединились еще 20 городов Германии.
История ночных музейных гуляний, приуроченных к Международному дню музеев, в Европе началась в 2001 году в Париже (Франция) и стремительно завоевала популярность во всех главных европейских столицах. В дальнейшем для акции стали определять общие темы, с целью объединения и структуризации. Музеи Европы организовывали выставки и ярмарки, театрализованные представления, перформансы, маскарады и концерты.
В 2005 году французы выдвинули идею о ежегодном проведении Международной музейно-выставочной, культурно-образовательной акции "Ночь музеев" и в том же году эта идея была утверждена Советом Европы. Акция поддерживается Международным Советом музеев (ICOM) и проводится под патронажем Совета Европы. Уже в 2006 году участниками проекта "Ночь музеев" стали более двух тысяч музеев из 38 стран мира.
В России подобное мероприятие впервые состоялось в 2002 году в Красноярске в честь 15-летнего юбилея Красноярского музейного центра. Москва впервые присоединилась к акции в 2007 году. С 2008 года культурно-образовательная акция "Ночь музеев" стала в Москве ежегодной.
В 2015 году "Ночь музеев" стала проводиться
при поддержке Министерства культуры РФ во многих городах России. В этой акции принимают участие не только музеи, но и выставочные центры, театры, галереи и т.д.
Официальным информационным партнером акции выступает портал "Культура.РФ"
. В специальном проекте портала "Ночь музеев" собрана полная афиша
мероприятий акции по всей стране. Также проект включает в себя материалы об отечественном искусстве, подборки интересных экспонатов российских музеев, виртуальные музейные туры и многое другое.
Каждый год акция "Ночь музеев" получает свою тему
. В 2021 году она прошла под девизом "Больше, чем музей" и была приурочена к Году науки и технологий. В 2022 году, в Год культурного наследия народов России, акция прошла под девизом "Мода на традиции
".
Тема музейной ночи в 2023 году – "История и истории". Тема акции созвучна
Году педагога и наставника. В центре внимания будет не только сохранение памяти и духовно-нравственных ценностей, но и частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях, научных открытиях.
В 2022 году в акции "Ночь музеев" приняли участие
более двух тысяч учреждений, в том числе крупные известные музеи России, такие как Эрмитаж, Третьяковская галерея и ГМИИ им. А.С. Пушкина.
На протяжении всей акции на портале "Культура.РФ" проходил
"культурный стриминг" – онлайн-трансляция событий из учреждений культуры по всей стране.
В 2023 году свое участие в акции подтвердили
Музей истории Военно-морского флота (Москва); Бородинский военно-исторический музей-заповедник (Московская область, Можайский городской округ); Артиллерийский музей (Санкт-Петербург); Музей Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург); Музей истории религии (Санкт-Петербург); Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая (Барнаул); Музейный комплекс "Спасо-Евфимиев монастырь" (Суздаль); Ярославский музей-заповедник (Ярославль); Национальный музей Республики Татарстан (Казань); Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского (Калуга) и др.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников