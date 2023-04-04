https://ria.ru/20230404/muzei-1862976885.html
Названы тема и дата проведения акции "Ночь музеев"
Названы тема и дата проведения акции "Ночь музеев" - РИА Новости, 04.04.2023
Названы тема и дата проведения акции "Ночь музеев"
"Ночь музеев" в 2023 году пройдет 20 мая, сообщала в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:16
2023-04-04T17:16
2023-04-04T17:16
культура
новости культуры
музеи
куда сходить
ночь музеев
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. "Ночь музеев" в 2023 году пройдет 20 мая, сообщала в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. "Тема акции созвучна Году педагога и наставника – "История и истории". В центре внимания будет не только сохранение памяти и наших духовно-нравственных ценностей, но и частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях, научных открытиях", — уточнила министр.Музеи и учреждения культуры по всей стране подготовят экскурсии, выставки, лекции и мастер-классы. Афиша мероприятий и расписание видеотрансляций разместят на портале "Культура. РФ".
https://ria.ru/20230404/vystavka-1862650218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, куда сходить , ночь музеев
Культура, Новости культуры, Музеи, куда сходить , Ночь музеев
Названы тема и дата проведения акции "Ночь музеев"
Акция "Ночь музеев" пройдет 20 мая, а темой станет "История и истории"
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
"Ночь музеев" в 2023 году пройдет 20 мая, сообщала
в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова.
"Тема акции созвучна Году педагога и наставника – "История и истории". В центре внимания будет не только сохранение памяти и наших духовно-нравственных ценностей, но и частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях, научных открытиях", — уточнила министр.
Музеи и учреждения культуры по всей стране подготовят экскурсии, выставки, лекции и мастер-классы.
Афиша мероприятий и расписание видеотрансляций разместят на портале "Культура. РФ".
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