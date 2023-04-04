https://ria.ru/20230404/muzei-1862976885.html

Названы тема и дата проведения акции "Ночь музеев"

Названы тема и дата проведения акции "Ночь музеев" - РИА Новости, 04.04.2023

Названы тема и дата проведения акции "Ночь музеев"

"Ночь музеев" в 2023 году пройдет 20 мая, сообщала в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T17:16

2023-04-04T17:16

2023-04-04T17:16

культура

новости культуры

музеи

куда сходить

ночь музеев

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. "Ночь музеев" в 2023 году пройдет 20 мая, сообщала в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. "Тема акции созвучна Году педагога и наставника – "История и истории". В центре внимания будет не только сохранение памяти и наших духовно-нравственных ценностей, но и частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях, научных открытиях", — уточнила министр.Музеи и учреждения культуры по всей стране подготовят экскурсии, выставки, лекции и мастер-классы. Афиша мероприятий и расписание видеотрансляций разместят на портале "Культура. РФ".

https://ria.ru/20230404/vystavka-1862650218.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, куда сходить , ночь музеев