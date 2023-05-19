https://ria.ru/20230519/spetsoperatsiya-1873046091.html

Спецоперация, 19 мая: Шойгу посетил зону СВО и заслушал доклады по ситуации

Спецоперация, 19 мая: Шойгу посетил зону СВО и заслушал доклады по ситуации - РИА Новости, 19.05.2023

Спецоперация, 19 мая: Шойгу посетил зону СВО и заслушал доклады по ситуации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал в зоне спецоперации передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на запорожском... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T22:01

2023-05-19T22:01

2023-05-19T22:42

специальная военная операция на украине

киев

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владимир рогов

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал в зоне спецоперации передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на запорожском направлении, заявили в пятницу в министерстве обороны РФ. Уточняется, что на командном пункте Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях. В ведомстве добавили, что Шойгу отметил высокую эффективность выявления и поражения техники и живой силы группировкой ВС РФ "Восток" на основных направлениях действия группировки. Кроме того, министр поставил задачу командующему и командирам группировки продолжать активную комплексную разведку для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации. Также Шойгу обратил особое внимание на "организацию всестороннего обеспечения войск" и создание "условий для безопасного размещения личного состава". Ход операцииМинобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили во Львовской области хранилище топлива для украинской военной техники. По данным ведомства, ВС РФ ночью нанесли ракетный удар по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений войск Украины, цель удара достигнута. Российские военные в ДНР, уточнили в МО, поразили склад артиллерийских боеприпасов украинских войск. В Минобороны отметили, что ВС РФ на артемовском направлении в ДНР за сутки уничтожили свыше 70 украинских боевиков и наемников, а также две американские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50. В оборонном ведомстве добавили, что потери украинских войск за сутки на донецком направлении составили до 130 боевиков, также уничтожены десять единиц техники и буксируемая гаубица L118 производства Великобритании. Российские военнослужащие, подчеркнули в МО РФ, за сутки уничтожили на южно-донецком, запорожском и херсонском направлениях до 150 украинских боевиков, а также несколько гаубиц, в Константиновке в ДНР был поражен склад боеприпасов. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 150 боевиков, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. Кроме того, в МО заявили, что российские военные в ДНР поразили склад артиллерийских боеприпасов украинских войск. В Минобороны сообщили, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 7 снарядов РСЗО HIMARS Начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Юг" Вадим Астафьев сообщил РИА Новости, что российские военные предотвратили попытку украинской ротной тактической группы атаковать на соледаро-артемовском направлении. Обстановка в новых регионахВрио главы ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что украинские войска целенаправленно хотят прорвать фланги в Артемовске, чтобы осложнить продвижение российских бойцов в самом городе, но для предотвращения такой ситуации предпринимаются "исчерпывающие меры". Он добавил, что ситуация на трассе Часов Яр-Артемовск, по которой Киев пытается снабжать свою группировку в Артемовске, остается сложной, но дорога простреливается российскими силами и проехать по ней беспрепятственно невозможно. Позже Пушилин написал в своем телеграм-канале, что в ДНР возвращаются из украинского плена 35 военных, среди них женщина, их освободили в рамках обменов между РФ и Украиной в апреле. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сказал РИА Новости, что в Запорожской области приняты меры по снижению шансов украинской армии на успешное контрнаступление. Он добавил, что украинские войска могут предпринять провокацию в ближайшие дни в Запорожской области, в том числе в отношении атомной станции. Позже Рогов написал в своем телеграм-канале, что украинские войска с утра пятницы обстреливают Энергодар Запорожской области. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что Киев перебрасывает резервы к Артемовску. Глава республики Крым Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале, что силами противовоздушной обороны в северном Крыму сбиты четыре беспилотника, пострадавших и разрушений нет. Заявления в СБ РФСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре сообщил, что убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, подрыв машины Захара Прилепина были совершены Киевом при непосредственной координации Вашингтона. Он добавил, что Россия, выполнив цели специальной военной операции, сможет пресечь угрозу распространения неонацизма в мире. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале, что Россия может вести переговоры по Украине только с Вашингтоном, и то об условиях послевоенного мироустройства, но поскольку об этом говорить рано, то никакие переговоры сейчас вообще не нужны. Заявление МишустинаПремьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал в ходе заседания Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, что объемы выпуска продукции для нужд участников специальной военной операции России на Украине существенно увеличены практически по всем позициям и будут расти и дальше. Международная обстановкаМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева. Газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что обучение украинских пилотов управлению истребителями, в том числе F-16, будет проходить в Европе и займет несколько месяцев, оно может начаться в ближайшие недели. Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американской администрации сообщил, что США и союзники планируют предоставить Киеву истребители F-16, при этом самолеты могут быть направлены Украине не напрямую от Вашингтона. Газета Washington Post сообщает, что Украина тренирует подразделения для форсирования Днепра, спецназовцы уже переходят на левый берег реки для проведения рейдов, однако ВС РФ пресекают высадку украинских диверсантов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230519/ukraina-1873044546.html

https://ria.ru/20230519/tsena-1872808936.html

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Наталья Макарова

киев, украина, будапешт, сергей шойгу, денис пушилин, владимир рогов, nbc, вооруженные силы рф, f-16, ситуация в днр и лнр