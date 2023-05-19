https://ria.ru/20230519/soya-1872796944.html
В Приамурье планируют поставить новый рекорд по урожаю сои
В Приамурье планируют поставить новый рекорд по урожаю сои - РИА Новости, 19.05.2023
В Приамурье планируют поставить новый рекорд по урожаю сои
Новый рекорд по урожаю сои планируют поставить в текущем году в Приамурье, также важная задача – переработка 70% культуры в регионе, сообщает правительство... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T04:32
2023-05-19T04:32
2023-05-19T13:25
россия
василий орлов (губернатор)
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мая – РИА Новости. Новый рекорд по урожаю сои планируют поставить в текущем году в Приамурье, также важная задача – переработка 70% культуры в регионе, сообщает правительство Амурской области. О ходе посевной и развитии АПК области губернатор Василий Орлов доложил президенту Владимиру Путину. Глава государства провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями крупных аграрных регионов страны. Во время своего доклада губернатор отметил, что в прошлом году в Амурской области аграрии собрали рекордный урожай сои и зерновых. В текущем году посевная проходит в оптимальные сроки, с опережением на 50% по сравнению с прошлым годом. Сельхозтоваропроизводители намерены засеять 1 миллион 185 тысяч гектаров, что больше прошлогодних показателей на 88 тысяч гектаров или 8%. Хозяйства полностью обеспечены семенами зерновых культур и сои, техникой и горюче-смазочными материалами, а также минеральными удобрениями. Из-за загруженности Транссиба были сложности в поставке удобрений, но благодаря министерству сельского хозяйства России необходимые вещества были доставлены в область вовремя. Глава Приамурья сообщил, что при благоприятных погодных условиях в регионе планируется увеличить сбор сои и зерновых культур. Главной амурской культуры намерены собрать на 150 тысяч тонн (9,6%) больше – всего 1 миллион 710 тысяч тонн. Урожай зерновых планируют увеличить на 147 тысяч тонн (32%) - всего 594 тысячи тонн. "Мы ставим для себя задачу – не менее 70% сои перерабатывать в области. В этой связи очень важным является решение правительства по установлению вывозной пошлины на сою. Благодаря этому у нас начали строиться заводы по глубокой переработке сои. До запуска этих заводов важным является вывоз продукции растениеводства и переработки в европейскую часть страны. Для повышения конкурентоспособности дальневосточной продукции Минсельхозом приняты решения по компенсации ж/д тарифа на вывоз продукции. Благодарим Минсельхоз за своевременно принятые решения и надеемся, что аграрии вовремя получат субсидии на перевозку своей продукции", - сказал Орлов. Губернатор подчеркнул, что таких успехов в сельскохозяйственной сфере регион достиг благодаря подготовке и привлечению на работу в хозяйства квалифицированных кадров. "У нас в области с 2018 года установлен запрет на использование в сельском хозяйстве иностранной рабочей силы. Это решение стимулирует аграриев плотно работать с учебными заведениями всех уровней и вкладываться в благоустройство сел. Правильность этого решения было видно во время пандемии – ни один гектар земли не был брошен, и все животноводческие и птицеводческие предприятия работали в штатном режиме. Мы в свою очередь оказываем поддержку и предприятиям, и молодым специалистам, выбирающим местом своей работы село", - рассказал Орлов. В частности, в рамках дальневосточной ипотеки молодым специалистам компенсируют 10% первоначального взноса, выплачивается единовременное пособие до 800 тысяч рублей, есть доплата к стипендии тем, кто учится по дуальной программе. Предприятиям, строящим жилье для своих работников, компенсируют 20 тысяч рублей стоимости квадратного метра. Глава государства в завершении доклада губернатора подчеркнул, что Амурская область развивается в нужном направлении.
https://ria.ru/20230510/bani-1870701084.html
https://ria.ru/20221128/soya-1834707654.html
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россия, василий орлов (губернатор), владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Россия, Василий Орлов (губернатор), Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика, Амурская область
В Приамурье планируют поставить новый рекорд по урожаю сои
Власти Амурской области сообщили о планах поставить в 2023 году рекорд по урожаю сои
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мая – РИА Новости. Новый рекорд по урожаю сои планируют поставить в текущем году в Приамурье, также важная задача – переработка 70% культуры в регионе, сообщает правительство Амурской области.
О ходе посевной и развитии АПК области губернатор Василий Орлов
доложил президенту Владимиру Путину
. Глава государства провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями крупных аграрных регионов страны.
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Во время своего доклада губернатор отметил, что в прошлом году в Амурской области аграрии собрали рекордный урожай сои и зерновых. В текущем году посевная проходит в оптимальные сроки, с опережением на 50% по сравнению с прошлым годом. Сельхозтоваропроизводители намерены засеять 1 миллион 185 тысяч гектаров, что больше прошлогодних показателей на 88 тысяч гектаров или 8%. Хозяйства полностью обеспечены семенами зерновых культур и сои, техникой и горюче-смазочными материалами, а также минеральными удобрениями. Из-за загруженности Транссиба были сложности в поставке удобрений, но благодаря министерству сельского хозяйства России
необходимые вещества были доставлены в область вовремя.
Глава Приамурья сообщил, что при благоприятных погодных условиях в регионе планируется увеличить сбор сои и зерновых культур. Главной амурской культуры намерены собрать на 150 тысяч тонн (9,6%) больше – всего 1 миллион 710 тысяч тонн. Урожай зерновых планируют увеличить на 147 тысяч тонн (32%) - всего 594 тысячи тонн.
"Мы ставим для себя задачу – не менее 70% сои перерабатывать в области. В этой связи очень важным является решение правительства по установлению вывозной пошлины на сою. Благодаря этому у нас начали строиться заводы по глубокой переработке сои. До запуска этих заводов важным является вывоз продукции растениеводства и переработки в европейскую часть страны. Для повышения конкурентоспособности дальневосточной продукции Минсельхозом
приняты решения по компенсации ж/д тарифа на вывоз продукции. Благодарим Минсельхоз за своевременно принятые решения и надеемся, что аграрии вовремя получат субсидии на перевозку своей продукции", - сказал Орлов.
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Губернатор подчеркнул, что таких успехов в сельскохозяйственной сфере регион достиг благодаря подготовке и привлечению на работу в хозяйства квалифицированных кадров.
"У нас в области с 2018 года установлен запрет на использование в сельском хозяйстве иностранной рабочей силы. Это решение стимулирует аграриев плотно работать с учебными заведениями всех уровней и вкладываться в благоустройство сел. Правильность этого решения было видно во время пандемии – ни один гектар земли не был брошен, и все животноводческие и птицеводческие предприятия работали в штатном режиме. Мы в свою очередь оказываем поддержку и предприятиям, и молодым специалистам, выбирающим местом своей работы село", - рассказал Орлов.
В частности, в рамках дальневосточной ипотеки молодым специалистам компенсируют 10% первоначального взноса, выплачивается единовременное пособие до 800 тысяч рублей, есть доплата к стипендии тем, кто учится по дуальной программе. Предприятиям, строящим жилье для своих работников, компенсируют 20 тысяч рублей стоимости квадратного метра.
Глава государства в завершении доклада губернатора подчеркнул, что Амурская область развивается в нужном направлении.
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