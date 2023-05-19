https://ria.ru/20230519/soya-1872796944.html

В Приамурье планируют поставить новый рекорд по урожаю сои

В Приамурье планируют поставить новый рекорд по урожаю сои - РИА Новости, 19.05.2023

В Приамурье планируют поставить новый рекорд по урожаю сои

Новый рекорд по урожаю сои планируют поставить в текущем году в Приамурье, также важная задача – переработка 70% культуры в регионе, сообщает правительство... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T04:32

2023-05-19T04:32

2023-05-19T13:25

россия

василий орлов (губернатор)

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

амурская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144964/99/1449649945_0:140:3146:1910_1920x0_80_0_0_ff688b430ff41727ca2bf126f6519427.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мая – РИА Новости. Новый рекорд по урожаю сои планируют поставить в текущем году в Приамурье, также важная задача – переработка 70% культуры в регионе, сообщает правительство Амурской области. О ходе посевной и развитии АПК области губернатор Василий Орлов доложил президенту Владимиру Путину. Глава государства провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями крупных аграрных регионов страны. Во время своего доклада губернатор отметил, что в прошлом году в Амурской области аграрии собрали рекордный урожай сои и зерновых. В текущем году посевная проходит в оптимальные сроки, с опережением на 50% по сравнению с прошлым годом. Сельхозтоваропроизводители намерены засеять 1 миллион 185 тысяч гектаров, что больше прошлогодних показателей на 88 тысяч гектаров или 8%. Хозяйства полностью обеспечены семенами зерновых культур и сои, техникой и горюче-смазочными материалами, а также минеральными удобрениями. Из-за загруженности Транссиба были сложности в поставке удобрений, но благодаря министерству сельского хозяйства России необходимые вещества были доставлены в область вовремя. Глава Приамурья сообщил, что при благоприятных погодных условиях в регионе планируется увеличить сбор сои и зерновых культур. Главной амурской культуры намерены собрать на 150 тысяч тонн (9,6%) больше – всего 1 миллион 710 тысяч тонн. Урожай зерновых планируют увеличить на 147 тысяч тонн (32%) - всего 594 тысячи тонн. "Мы ставим для себя задачу – не менее 70% сои перерабатывать в области. В этой связи очень важным является решение правительства по установлению вывозной пошлины на сою. Благодаря этому у нас начали строиться заводы по глубокой переработке сои. До запуска этих заводов важным является вывоз продукции растениеводства и переработки в европейскую часть страны. Для повышения конкурентоспособности дальневосточной продукции Минсельхозом приняты решения по компенсации ж/д тарифа на вывоз продукции. Благодарим Минсельхоз за своевременно принятые решения и надеемся, что аграрии вовремя получат субсидии на перевозку своей продукции", - сказал Орлов. Губернатор подчеркнул, что таких успехов в сельскохозяйственной сфере регион достиг благодаря подготовке и привлечению на работу в хозяйства квалифицированных кадров. "У нас в области с 2018 года установлен запрет на использование в сельском хозяйстве иностранной рабочей силы. Это решение стимулирует аграриев плотно работать с учебными заведениями всех уровней и вкладываться в благоустройство сел. Правильность этого решения было видно во время пандемии – ни один гектар земли не был брошен, и все животноводческие и птицеводческие предприятия работали в штатном режиме. Мы в свою очередь оказываем поддержку и предприятиям, и молодым специалистам, выбирающим местом своей работы село", - рассказал Орлов. В частности, в рамках дальневосточной ипотеки молодым специалистам компенсируют 10% первоначального взноса, выплачивается единовременное пособие до 800 тысяч рублей, есть доплата к стипендии тем, кто учится по дуальной программе. Предприятиям, строящим жилье для своих работников, компенсируют 20 тысяч рублей стоимости квадратного метра. Глава государства в завершении доклада губернатора подчеркнул, что Амурская область развивается в нужном направлении.

https://ria.ru/20230510/bani-1870701084.html

https://ria.ru/20221128/soya-1834707654.html

https://ria.ru/20230518/eksport-1872617720.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, василий орлов (губернатор), владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика