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Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО, заявил Эрдоган - РИА Новости, 19.05.2023
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13:46 19.05.2023 (обновлено: 14:18 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/shvetsiya-1872913755.html
Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО, заявил Эрдоган
Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО, заявил Эрдоган - РИА Новости, 19.05.2023
Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО, заявил Эрдоган
Турция сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:46
2023-05-19T14:18
в мире
турция
швеция
нато
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Турция сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган."Прямо сейчас мы не готовы к Швеции... Потому что страна НАТО должна занимать твердую позицию, когда речь идет о борьбе с терроризмом", - заявил Эрдоган в интервью телеканалу CNN, комментируя ситуацию с заявкой Стокгольма на членство в НАТО.По словам Эрдогана, пока Стокгольм "продолжает позволять ответвлениям террористических группировок в Турции свободно ходить по Швеции, по улицам Стокгольма, мы не можем благосклонно относиться к членству Швеции в НАТО".Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса Йенса Столтенберга, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия.До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
https://ria.ru/20230509/istrebiteli-1870675848.html
https://ria.ru/20230422/nato-1867103029.html
https://ria.ru/20230328/nato-1861385910.html
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в мире, турция, швеция, нато, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Швеция, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО, заявил Эрдоган

Эрдоган заявил, что Турция сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Турция сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Прямо сейчас мы не готовы к Швеции... Потому что страна НАТО должна занимать твердую позицию, когда речь идет о борьбе с терроризмом", - заявил Эрдоган в интервью телеканалу CNN, комментируя ситуацию с заявкой Стокгольма на членство в НАТО.
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По словам Эрдогана, пока Стокгольм "продолжает позволять ответвлениям террористических группировок в Турции свободно ходить по Швеции, по улицам Стокгольма, мы не можем благосклонно относиться к членству Швеции в НАТО".
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса Йенса Столтенберга, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия.
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До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
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В миреТурцияШвецияНАТОРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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