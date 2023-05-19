Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО, заявил Эрдоган
Эрдоган заявил, что Турция сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО
© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Турция сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Прямо сейчас мы не готовы к Швеции... Потому что страна НАТО должна занимать твердую позицию, когда речь идет о борьбе с терроризмом", - заявил Эрдоган в интервью телеканалу CNN, комментируя ситуацию с заявкой Стокгольма на членство в НАТО.
По словам Эрдогана, пока Стокгольм "продолжает позволять ответвлениям террористических группировок в Турции свободно ходить по Швеции, по улицам Стокгольма, мы не можем благосклонно относиться к членству Швеции в НАТО".
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса Йенса Столтенберга, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия.
До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".