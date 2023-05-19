https://ria.ru/20230519/shvetsiya-1872913755.html

Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО, заявил Эрдоган

Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО, заявил Эрдоган - РИА Новости, 19.05.2023

Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО, заявил Эрдоган

Турция сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:46

2023-05-19T13:46

2023-05-19T14:18

в мире

турция

швеция

нато

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Турция сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган."Прямо сейчас мы не готовы к Швеции... Потому что страна НАТО должна занимать твердую позицию, когда речь идет о борьбе с терроризмом", - заявил Эрдоган в интервью телеканалу CNN, комментируя ситуацию с заявкой Стокгольма на членство в НАТО.По словам Эрдогана, пока Стокгольм "продолжает позволять ответвлениям террористических группировок в Турции свободно ходить по Швеции, по улицам Стокгольма, мы не можем благосклонно относиться к членству Швеции в НАТО".Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса Йенса Столтенберга, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия.До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".

https://ria.ru/20230509/istrebiteli-1870675848.html

https://ria.ru/20230422/nato-1867103029.html

https://ria.ru/20230328/nato-1861385910.html

турция

швеция

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, швеция, нато, реджеп тайип эрдоган