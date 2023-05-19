Путин поприветствовал участников группы "Россия — исламский мир"
Путин приветствовал участников группы стратегического видения "Россия — исламский мир"
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин в приветствии участникам заседания группы стратегического видения "Россия - исламский мир" отметил, что Россию с мусульманскими государствами связывают тесные, доверительные отношения, объединяет приверженность формированию более справедливого многополярного мироустройства.
Приветствие президента России зачитал участникам заседания вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Россию связывают с мусульманскими государствами традиционно тесные, доверительные отношения как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества. Они строятся на основе партнерства, уважения суверенитета и цивилизационного своеобразия друг друга. Нас объединяет приверженность формированию более справедливого многополярного мироустройства, опирающегося на международное право", - говорится в приветствии.
Президент РФ отметил, что сегодня исламские страны активно развиваются, добиваются ощутимых достижений в торговле и финансовой сфере, в инновациях и научно-прикладных исследованиях. Россия, по его словам, открыта для самого широкого делового и гуманитарного сотрудничества исламскими странами, заинтересована в укреплении налаженных связей и обретении новых партнеров, в продвижении аграрной и промышленной кооперации, создании новых транспортно-логистических цепочек.
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"Уверен, что деятельность группы стратегического видения "Россия - исламский мир" и Международного экономического форума KazanForum и впредь будет способствовать упрочению взаимодействия между бизнес-сообществами России и мусульманских стран, откроет новые возможности для совместных проектов на межрегиональном и межгосударственном уровне", - подчеркнул глава государства.
Заседание группы стратегического видения проходит в Казани в рамках международного экономического форума KazanForum.
Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил президента Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В настоящее время группа включает более 50 человек из 28 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).