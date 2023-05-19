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Путин поприветствовал участников группы "Россия — исламский мир" - РИА Новости, 19.05.2023
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XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
 
10:46 19.05.2023 (обновлено: 10:52 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/putin-1872834099.html
Путин поприветствовал участников группы "Россия — исламский мир"
Путин поприветствовал участников группы "Россия — исламский мир" - РИА Новости, 19.05.2023
Путин поприветствовал участников группы "Россия — исламский мир"
Президент Российской Федерации Владимир Путин в приветствии участникам заседания группы стратегического видения "Россия - исламский мир" отметил, что Россию с... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:46
2023-05-19T10:52
россия
казань
москва
марат хуснуллин
владимир путин
евгений примаков
организация исламского сотрудничества
общество
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КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин в приветствии участникам заседания группы стратегического видения "Россия - исламский мир" отметил, что Россию с мусульманскими государствами связывают тесные, доверительные отношения, объединяет приверженность формированию более справедливого многополярного мироустройства. Приветствие президента России зачитал участникам заседания вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Россию связывают с мусульманскими государствами традиционно тесные, доверительные отношения как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества. Они строятся на основе партнерства, уважения суверенитета и цивилизационного своеобразия друг друга. Нас объединяет приверженность формированию более справедливого многополярного мироустройства, опирающегося на международное право", - говорится в приветствии. Президент РФ отметил, что сегодня исламские страны активно развиваются, добиваются ощутимых достижений в торговле и финансовой сфере, в инновациях и научно-прикладных исследованиях. Россия, по его словам, открыта для самого широкого делового и гуманитарного сотрудничества исламскими странами, заинтересована в укреплении налаженных связей и обретении новых партнеров, в продвижении аграрной и промышленной кооперации, создании новых транспортно-логистических цепочек. Заседание группы стратегического видения проходит в Казани в рамках международного экономического форума KazanForum. Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил президента Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В настоящее время группа включает более 50 человек из 28 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).
https://ria.ru/20230519/otr-1872828086.html
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россия, казань, москва, марат хуснуллин, владимир путин, евгений примаков, организация исламского сотрудничества, общество
Россия, Казань, Москва, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Евгений Примаков, Организация исламского сотрудничества, Общество, XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
Путин поприветствовал участников группы "Россия — исламский мир"

Путин приветствовал участников группы стратегического видения "Россия — исламский мир"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин в приветствии участникам заседания группы стратегического видения "Россия - исламский мир" отметил, что Россию с мусульманскими государствами связывают тесные, доверительные отношения, объединяет приверженность формированию более справедливого многополярного мироустройства.
Приветствие президента России зачитал участникам заседания вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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"Россию связывают с мусульманскими государствами традиционно тесные, доверительные отношения как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества. Они строятся на основе партнерства, уважения суверенитета и цивилизационного своеобразия друг друга. Нас объединяет приверженность формированию более справедливого многополярного мироустройства, опирающегося на международное право", - говорится в приветствии.
Президент РФ отметил, что сегодня исламские страны активно развиваются, добиваются ощутимых достижений в торговле и финансовой сфере, в инновациях и научно-прикладных исследованиях. Россия, по его словам, открыта для самого широкого делового и гуманитарного сотрудничества исламскими странами, заинтересована в укреплении налаженных связей и обретении новых партнеров, в продвижении аграрной и промышленной кооперации, создании новых транспортно-логистических цепочек.
«
"Уверен, что деятельность группы стратегического видения "Россия - исламский мир" и Международного экономического форума KazanForum и впредь будет способствовать упрочению взаимодействия между бизнес-сообществами России и мусульманских стран, откроет новые возможности для совместных проектов на межрегиональном и межгосударственном уровне", - подчеркнул глава государства.
Заседание группы стратегического видения проходит в Казани в рамках международного экономического форума KazanForum.
Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил президента Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В настоящее время группа включает более 50 человек из 28 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).
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XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"РоссияКазаньМоскваМарат ХуснуллинВладимир ПутинЕвгений ПримаковОрганизация исламского сотрудничестваОбщество
 
 
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