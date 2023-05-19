https://ria.ru/20230519/peregovory-1872845706.html

Глава ЕК выступила против равноправных переговоров России и Украины

Глава ЕК выступила против равноправных переговоров России и Украины - РИА Новости, 19.05.2023

Глава ЕК выступила против равноправных переговоров России и Украины

Россия и Украина не должны иметь равные позиции на мирных переговорах, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии, текст ее... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:14

2023-05-19T11:14

2023-05-19T12:44

в мире

россия

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владимир зеленский

дмитрий песков

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Россия и Украина не должны иметь равные позиции на мирных переговорах, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии, текст ее выступления опубликовала пресс-служба.Фон дер Ляйен также высказалась в поддержку "мирной формулы" украинского президента Владимира Зеленского.Она добавила, что следующий пакет антироссийских санкций будет нацелен на пресечение путей обхода уже действующих ограничений. Меры Евросоюза против России с начала конфликта на Украине привели к сокращению экспорта на 55 процентов, или 50 миллиардов евро в год, и импорта — на 60 процентов (90 миллиардов евро в год).Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с учетом новых реалий, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.Зеленский в ноябре 2022 на саммите G20 заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира" из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боев, спецтрибунал для виновных в развязывании конфликта и компенсация нанесенного ущерба за счет российских активов.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть "мирным".Несмотря на нежелание Украины договариваться, растет число стран и организаций, предлагающих различные инициативы и свое посредничество: вслед за Китаем и Ватиканом о таких планах объявила ЮАР от имени нескольких африканских государств.

https://ria.ru/20230519/kontrnastuplenie-1872827219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, москва, украина, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, дмитрий песков, еврокомиссия