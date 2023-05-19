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На Западе высмеяли новый план фон дер Ляйен по Украине - РИА Новости, 19.05.2023
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13:01 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/lyayen-1872894058.html
На Западе высмеяли новый план фон дер Ляйен по Украине
На Западе высмеяли новый план фон дер Ляйен по Украине - РИА Новости, 19.05.2023
На Западе высмеяли новый план фон дер Ляйен по Украине
Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее видение плана поддержки странами Запада киевского режима. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:01
2023-05-19T13:01
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее видение плана поддержки странами Запада киевского режима.Многие комментаторы уличили фон дер Ляйен в разжигании конфликта и нежелании заниматься реальной дипломатией.На своей странице в соцсети фон дер Ляйен перечислила задачи по поддержке Украины "настолько долго, насколько нужно", которые обсуждались на саммите "Большой семерки" в Японии. Среди них — обеспечивать военную поддержку, экономическую устойчивости Киева на этот год, а также ужесточить санкций против России."Не поддерживать мир", — сыронизировал в комментариях FmrDrGMoyo."Вот вам идея — сократить административные расходы ЕС", — предложил mern0k."Единственное "единство", которое у вас есть — это союз с Вашингтоном, пока ваши граждане страдают от последствий санкций", — возмутилась DmodosCutter.В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии заявила, что Россия и Украина не должны иметь равные позиции на мирных переговорах
https://ria.ru/20230519/ukraina-1872877984.html
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в мире, украина, япония, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, twitter, евросоюз
В мире, Украина, Япония, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Twitter, Евросоюз
На Западе высмеяли новый план фон дер Ляйен по Украине

Пользователи Twitter отчитали главу Еврокомиссии за новый план поддержки Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее видение плана поддержки странами Запада киевского режима.
Многие комментаторы уличили фон дер Ляйен в разжигании конфликта и нежелании заниматься реальной дипломатией.
Саммит G7 в Японии
Страны G7 заявили о намерении продолжать помогать Украине
Вчера, 12:24
На своей странице в соцсети фон дер Ляйен перечислила задачи по поддержке Украины "настолько долго, насколько нужно", которые обсуждались на саммите "Большой семерки" в Японии. Среди них — обеспечивать военную поддержку, экономическую устойчивости Киева на этот год, а также ужесточить санкций против России.
"Не поддерживать мир", — сыронизировал в комментариях FmrDrGMoyo.
"Вот вам идея — сократить административные расходы ЕС", — предложил mern0k.
«
"Сильно сказано. Хотя лучше сказать "настолько долго, насколько Америка поддерживает". Бьюсь об заклад, если Байден и демократы проиграют выборы в США, Евросоюз быстро "откорректирует" свою позицию на следующий же день", — заметил Cristakul.
"Единственное "единство", которое у вас есть — это союз с Вашингтоном, пока ваши граждане страдают от последствий санкций", — возмутилась DmodosCutter.
В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии заявила, что Россия и Украина не должны иметь равные позиции на мирных переговорах
Киев - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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Вчера, 08:29
 
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