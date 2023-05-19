На Западе высмеяли новый план фон дер Ляйен по Украине
Пользователи Twitter отчитали главу Еврокомиссии за новый план поддержки Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее видение плана поддержки странами Запада киевского режима.
Многие комментаторы уличили фон дер Ляйен в разжигании конфликта и нежелании заниматься реальной дипломатией.
На своей странице в соцсети фон дер Ляйен перечислила задачи по поддержке Украины "настолько долго, насколько нужно", которые обсуждались на саммите "Большой семерки" в Японии. Среди них — обеспечивать военную поддержку, экономическую устойчивости Киева на этот год, а также ужесточить санкций против России.
"Не поддерживать мир", — сыронизировал в комментариях FmrDrGMoyo.
"Вот вам идея — сократить административные расходы ЕС", — предложил mern0k.
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"Сильно сказано. Хотя лучше сказать "настолько долго, насколько Америка поддерживает". Бьюсь об заклад, если Байден и демократы проиграют выборы в США, Евросоюз быстро "откорректирует" свою позицию на следующий же день", — заметил Cristakul.
"Единственное "единство", которое у вас есть — это союз с Вашингтоном, пока ваши граждане страдают от последствий санкций", — возмутилась DmodosCutter.
В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии заявила, что Россия и Украина не должны иметь равные позиции на мирных переговорах