https://ria.ru/20230519/lyayen-1872894058.html

На Западе высмеяли новый план фон дер Ляйен по Украине

На Западе высмеяли новый план фон дер Ляйен по Украине - РИА Новости, 19.05.2023

На Западе высмеяли новый план фон дер Ляйен по Украине

Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее видение плана поддержки странами Запада киевского режима. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:01

2023-05-19T13:01

2023-05-19T13:01

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее видение плана поддержки странами Запада киевского режима.Многие комментаторы уличили фон дер Ляйен в разжигании конфликта и нежелании заниматься реальной дипломатией.На своей странице в соцсети фон дер Ляйен перечислила задачи по поддержке Украины "настолько долго, насколько нужно", которые обсуждались на саммите "Большой семерки" в Японии. Среди них — обеспечивать военную поддержку, экономическую устойчивости Киева на этот год, а также ужесточить санкций против России."Не поддерживать мир", — сыронизировал в комментариях FmrDrGMoyo."Вот вам идея — сократить административные расходы ЕС", — предложил mern0k."Единственное "единство", которое у вас есть — это союз с Вашингтоном, пока ваши граждане страдают от последствий санкций", — возмутилась DmodosCutter.В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии заявила, что Россия и Украина не должны иметь равные позиции на мирных переговорах

https://ria.ru/20230519/ukraina-1872877984.html

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Ольга Матыс

в мире, украина, япония, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, twitter, евросоюз