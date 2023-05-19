https://ria.ru/20230519/grinpis-1872988195.html

Экологическая организация "Гринпис"

Экологическая организация "Гринпис" - РИА Новости, 19.05.2023

Экологическая организация "Гринпис"

"Гринпис" (Greenpeace, англ. Green Peace – "Зеленый мир") – независимая международная общественная организация, ставящая целью предотвращение деградации... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:23

2023-05-19T17:23

2023-05-19T17:23

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"Гринпис" (Greenpeace, англ. Green Peace – "Зеленый мир") – независимая международная общественная организация, ставящая целью предотвращение деградации окружающей среды. Первоначально она занималась проблемами ядерных испытаний США, но постепенно распространила свою деятельность на весь мир и на широкий круг тем, связанных с экологией. "Гринпис" выступает против ядерных испытаний и радиационной угрозы, загрязнения окружающей среды промышленными отходами, в защиту животного мира и др. Среди принципов деятельности организации – независимость ("Гринпис" заявляет, что существует на пожертвования граждан и частных фондов, не принимает денег от государственных, коммерческих структур и политических партий); ненасильственность ("Гринпис" заявляет, что не приемлет никаких форм насилия для достижения целей); протест действием. Днем основания "Гринпис" принято считать 15 сентября 1971 года, когда состоялась первая акция экологов против ядерных испытаний. Тогда небольшая группа активистов отправилась в плавание на небольшом рыболовецком судне из канадского города Ванкувера к необитаемому острову Амчитка, находящемуся в Беринговом море в западной части архипелага Алеутских островов (США, штат Аляска), где правительство США планировало провести подземный ядерный взрыв. Организаторы акции подобрали название для своей команды – Greenрeace. Им не удалось доплыть до Амчитки, лодку перехватили ВМС США, и она была вынуждена повернуть назад. Президент США Ричард Никсон отложил испытания. Эта акция вызвала серию общественных протестов против ядерных испытаний. После того, как американские военные на острове Амчитка испытали 6 ноября 1971 года термоядерное устройство Cannikin мощностью пять мегатонн, остров больше не использовался в качестве полигона. В феврале 1972 года Комиссия по атомной энергии США объявила, что "по политическим и другим причинам" дальнейших испытаний на нем проводиться не будет. Сегодня Амчитка имеет статус заповедника дикой природы. Следующая акция протеста "Гринпис" прошла в 1973 году возле атолла Муруроа во Французской Полинезии в южной части Тихого океана, где Франция проводила атмосферные ядерные испытания. Вскоре французское правительство объявило о приостановке атмосферных ядерных испытаний. В 1985 году корабль "Гринпис" "Воин радуги" (Rainbow Warrior) провел эвакуацию жителей тихоокеанского атолла Ронгелап (более 200 человек). Его население страдало от радиационного заражения, вызванного проведенными США 1 марта 1954 года ядерными испытаниями неподалеку от атолла. После эвакуации экипаж "Воина радуги" планировал в скором времени осуществить акцию протеста из Новой Зеландии против испытаний, которые собиралась проводить Франция на атолле Муруроа. Однако через три дня после прибытия судна в Новую Зеландию, агенты французских спецслужб подорвали его. В момент взрыва на борту был фотограф "Гринпис" Фернандо Перейра. Он не успел спастись и погиб в своей каюте. Кампания "Гринпис" против ядерных испытаний длилась до 1996 года, когда был открыт для подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. "Гринпис" проводил множество кампаний против коммерческой охоты на китов. Первая акция прошла летом 1975 года в северной части Тихого океана для противодействия деятельности советского китобойного флота, следующая состоялась через год. В дальнейшем "Гринпис" продолжил подобную тактику протеста перед исландскими, испанскими и японскими охотниками на китов. Это вызвало движение против китобойного промысла. В 1982 году Международная китобойная комиссия рассмотрела мораторий на коммерческую охоту на китов, который с 1986 года вступил в силу. В 1994 году воды Южного океана (официально признан в XXIвеке пятым океаном), омывающего Антарктиду, были объявлены китовым заповедником. В 1986 году "Гринпис" начал кампанию по защите озонового слоя с громких протестов против использования озоноразрушающих хлорфторуглеродов в аэрозольных баллончиках и в других целях. В последующие годы организация выдвинула более 100 инициатив по всему миру, призванных оказать давление на правительства и промышленность для принятия срочных мер в ответ на озоновый кризис. По инициативе "Гринпис" немецкие ученые разработали технологию Greenfreeze, которую использовали в производстве экологических безопасных холодильников. Первая промышленная установка Greenfreeze сошла с конвейера в марте 1993 года. В течение года почти все европейские компании перешли на технологию Greenfreeze. В 1997 году Greenfreeze был отмечен Озоновой премией Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Многие акции, проведенные "Гринпис", сопровождались скандалами, задержаниями активистов, им также приходилось отвечать по закону за эпатажные действия. За годы существования "Гринпис" из небольшой группы активистов вырос до крупной международной экологической организации, которая состоит из 26 независимых национальных / региональных организаций в более чем 55 странах Европы, Америки, Африки, Азии и Тихого океана, а также координирующего органа – Гринпис Интернэшнл (Greenpeace International). Greenpeace International был создан в 1979 году, объединив отдельные фракции организации в разных странах. Организация базируется в Амстердаме (Нидерланды) и в ней работает около 260 человек, плюс экипажи судов. Greenpeace International наблюдает за организационным развитием национальных и региональных офисов Greenpeace, курирует флот, координирует планирование и осуществление глобальных кампаний.Greenpeace International управляется общим собранием, в которое входят представители правлений всех национальных и региональных организаций Greenpeace. Управление каждым региональным отделением, во главе которого стоит исполнительный директор, осуществляет национальное правление. В Советском Союзе отделение "Гринпис" появилось в 1988 году. Оно выросло из неформального экологического клуба по интересам. "Гринпис" в России называется ОМННО "Совет Гринпис". Организация создана в марте 1992 года в Москве на деньги, собранные от продажи пластинки Greenpeace Breakthrough ("Гринпис. Прорыв"). В записи альбома участвовали известные рок-музыканты: U2, Eurythmics, R.E.M., INXS, Шаде, Брайан Ферри. Очередь за пластинкой в Москве попала в Книгу рекордов Гиннесса. В 2001 году было открыто отделение в Санкт Петербурге. В России при участии "Гринпис" были созданы два заповедника и четыре национальных парка, восемь территорий приобрели статус объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. После начала спецоперации России на Украине активисты "Гринпис" начали заниматься антироссийской пропагандой. 8 ноября 2022 года депутат Госдумы Александр Якубовский ("Единая Россия") сообщил, что депутаты приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность природоохранной организации "Гринпис" нежелательной на территории РФ. По словам депутат, "активисты Greenpeace проводят антироссийские акции и пикеты в зарубежных странах, блокируют работу наших компаний, и при этом финансируемая из-за рубежа организация в России абсолютно вольготно себя чувствует". 19 мая 2023 года Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность Greenpeace в России. Уточняется, что применительно к России природоохранная деятельность "Гринпис" фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, greenpeace, зеленый мир, россия, сша, тихий океан, ричард никсон, владимир путин