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Путин назвал конечную цель спецоперации на Украине - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/spetsoperatsiya-1799134472.html
Путин назвал конечную цель спецоперации на Украине
Путин назвал конечную цель спецоперации на Украине - РИА Новости, 30.06.2022
Путин назвал конечную цель спецоперации на Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что цели спецоперации на Украине не поменялись, тактика может быть разной. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-29T23:16
2022-06-30T00:26
специальная военная операция на украине
владимир путин
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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цели спецоперации на Украине не поменялись, тактика может быть разной."Ничего не поменялось, я же сказал ранним утром 24-го (февраля - ред.) прямо публично на всю страну, на весь мир. Мне добавить к этому нечего. Ничего не изменилось", - сказал Путин журналистам.При этом он добавил, что тактика может быть разной."Тактика предложена Минобороны: куда войска передвигать, какие объекты поражать", - отметил Путин.Кроме того, Президент заявил, что доверяет военным, которые проводят спецоперацию на Украине."Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал академию Генерального штаба. Я доверяю людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели", - сказал Путин журналистам.Президент напомнил, что конечная цель спецоперации на Украине - защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России."Конечная цель - это освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России", - сказал Путин журналистам.
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владимир путин
23:16 29.06.2022 (обновлено: 00:26 30.06.2022)
 
Путин назвал конечную цель спецоперации на Украине

Путин: конечная цель спецоперации на Украине — это освобождение Донбасса

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащий РФ на территории комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий РФ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цели спецоперации на Украине не поменялись, тактика может быть разной.
"Ничего не поменялось, я же сказал ранним утром 24-го (февраля - ред.) прямо публично на всю страну, на весь мир. Мне добавить к этому нечего. Ничего не изменилось", - сказал Путин журналистам.
При этом он добавил, что тактика может быть разной.
"Тактика предложена Минобороны: куда войска передвигать, какие объекты поражать", - отметил Путин.
Кроме того, Президент заявил, что доверяет военным, которые проводят спецоперацию на Украине.
"Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал академию Генерального штаба. Я доверяю людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели", - сказал Путин журналистам.
Президент напомнил, что конечная цель спецоперации на Украине - защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
"Конечная цель - это освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России", - сказал Путин журналистам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир Путин
 
 
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