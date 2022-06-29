https://ria.ru/20220629/spetsoperatsiya-1799134472.html

Путин назвал конечную цель спецоперации на Украине

Путин назвал конечную цель спецоперации на Украине - РИА Новости, 30.06.2022

Путин назвал конечную цель спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что цели спецоперации на Украине не поменялись, тактика может быть разной. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-29T23:16

2022-06-29T23:16

2022-06-30T00:26

специальная военная операция на украине

владимир путин

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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цели спецоперации на Украине не поменялись, тактика может быть разной."Ничего не поменялось, я же сказал ранним утром 24-го (февраля - ред.) прямо публично на всю страну, на весь мир. Мне добавить к этому нечего. Ничего не изменилось", - сказал Путин журналистам.При этом он добавил, что тактика может быть разной."Тактика предложена Минобороны: куда войска передвигать, какие объекты поражать", - отметил Путин.Кроме того, Президент заявил, что доверяет военным, которые проводят спецоперацию на Украине."Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал академию Генерального штаба. Я доверяю людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели", - сказал Путин журналистам.Президент напомнил, что конечная цель спецоперации на Украине - защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России."Конечная цель - это освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин