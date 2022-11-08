https://ria.ru/20221108/grinpis-1830001235.html

В Госдуме предложили признать "Гринпис" нежелательной организацией

В Госдуме предложили признать "Гринпис" нежелательной организацией - РИА Новости, 08.11.2022

В Госдуме предложили признать "Гринпис" нежелательной организацией

Депутаты Госдумы приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность природоохранной организации "Гринпис" нежелательной... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:13

2022-11-08T16:13

2022-11-08T17:54

александр якубовский

россия

greenpeace

госдума рф

единая россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность природоохранной организации "Гринпис" нежелательной на территории РФ, сообщил депутат Александр Якубовский ("Единая Россия").Он не пояснил мотивы такого решения.Свою позицию депутат пояснил тем, что деятельность организации, несмотря на "декларируемые благие идеи", является, по его мнению, "деструктивной"."Активисты Greenpeace проводят антироссийские акции и пикеты в зарубежных странах, блокируют работу наших компаний, и при этом финансируемая из-за рубежа организация в России абсолютно вольготно себя чувствует... Финансирование практически на 70% из средств зарубежных фондов, руководство также из недружественных нам стран", - заявил Якубовский РИА Новости.

https://ria.ru/20220926/grinpis-1819393407.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр якубовский, россия, greenpeace, госдума рф, единая россия, генеральная прокуратура рф