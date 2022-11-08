16:13 08.11.2022 (обновлено: 17:54 08.11.2022)
В Госдуме предложили признать "Гринпис" нежелательной организацией
В Госдуме решили попросить Генпрокуратуру признать "Гринпис" нежелательной организацией
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность природоохранной организации "Гринпис" нежелательной на территории РФ, сообщил депутат Александр Якубовский ("Единая Россия").
"Сегодня с коллегами из межфракционной рабочей группы "Байкал" приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность международной организации Гринпис, не попадающей под действие закона об иноагентах, нежелательной на территории РФ", - написал Якубовский в своем Telegram-канале.
Он не пояснил мотивы такого решения.
Свою позицию депутат пояснил тем, что деятельность организации, несмотря на "декларируемые благие идеи", является, по его мнению, "деструктивной".
"Активисты Greenpeace проводят антироссийские акции и пикеты в зарубежных странах, блокируют работу наших компаний, и при этом финансируемая из-за рубежа организация в России абсолютно вольготно себя чувствует... Финансирование практически на 70% из средств зарубежных фондов, руководство также из недружественных нам стран", - заявил Якубовский РИА Новости.
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