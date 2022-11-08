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В Госдуме предложили признать "Гринпис" нежелательной организацией - РИА Новости, 08.11.2022
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В Госдуме предложили признать "Гринпис" нежелательной организацией
В Госдуме предложили признать "Гринпис" нежелательной организацией - РИА Новости, 08.11.2022
В Госдуме предложили признать "Гринпис" нежелательной организацией
Депутаты Госдумы приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность природоохранной организации "Гринпис" нежелательной... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:13
2022-11-08T17:54
александр якубовский
россия
greenpeace
госдума рф
единая россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность природоохранной организации "Гринпис" нежелательной на территории РФ, сообщил депутат Александр Якубовский ("Единая Россия").Он не пояснил мотивы такого решения.Свою позицию депутат пояснил тем, что деятельность организации, несмотря на "декларируемые благие идеи", является, по его мнению, "деструктивной"."Активисты Greenpeace проводят антироссийские акции и пикеты в зарубежных странах, блокируют работу наших компаний, и при этом финансируемая из-за рубежа организация в России абсолютно вольготно себя чувствует... Финансирование практически на 70% из средств зарубежных фондов, руководство также из недружественных нам стран", - заявил Якубовский РИА Новости.
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александр якубовский, россия, greenpeace, госдума рф, единая россия, генеральная прокуратура рф
Александр Якубовский, Россия, Greenpeace, Госдума РФ, Единая Россия, Генеральная прокуратура РФ
16:13 08.11.2022 (обновлено: 17:54 08.11.2022)
 
В Госдуме предложили признать "Гринпис" нежелательной организацией

В Госдуме решили попросить Генпрокуратуру признать "Гринпис" нежелательной организацией

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность природоохранной организации "Гринпис" нежелательной на территории РФ, сообщил депутат Александр Якубовский ("Единая Россия").

"Сегодня с коллегами из межфракционной рабочей группы "Байкал" приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность международной организации Гринпис, не попадающей под действие закона об иноагентах, нежелательной на территории РФ", - написал Якубовский в своем Telegram-канале.

Он не пояснил мотивы такого решения.
Свою позицию депутат пояснил тем, что деятельность организации, несмотря на "декларируемые благие идеи", является, по его мнению, "деструктивной".
"Активисты Greenpeace проводят антироссийские акции и пикеты в зарубежных странах, блокируют работу наших компаний, и при этом финансируемая из-за рубежа организация в России абсолютно вольготно себя чувствует... Финансирование практически на 70% из средств зарубежных фондов, руководство также из недружественных нам стран", - заявил Якубовский РИА Новости.
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Александр ЯкубовскийРоссияGreenpeaceГосдума РФЕдиная РоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
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