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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России - РИА Новости, 19.05.2023
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16:05 19.05.2023 (обновлено: 17:16 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/greenpeace-1872966293.html
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России - РИА Новости, 19.05.2023
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России
Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:05
2023-05-19T17:16
безопасность
россия
greenpeace
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. "По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) ("Гринпис Интернешнл", "Фонд Гринпис Совет", "Гринпис") (Нидерланды) (далее — фонд, Гринпис) представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", — говорится в заявлении.В ведомстве подчеркнули, что природоохранная деятельность организации сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела страны и направлена на подрыв ее экономических основ. В частности, "Гринпис" препятствует реализации государственных программ, устраивая информационные кампании и не согласованные с властями массовые акции. Цель этих действий — сформировать негативное общественное мнение и помешать осуществлению выгодных для страны инфраструктурных и энергетических проектов, говорится в пресс-релизе.В Генпрокуратуре отметили, что фонд спонсирует организации, признанные иноагентами, а также требует изменять законы в ущерб интересам общества и граждан. С начала спецоперации на Украине активисты проводят антироссийскую пропаганду, призывая к дальнейшей экономической изоляции государства и ужесточению санкций. Кроме того, "усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем", пояснили в ведомстве.Информацию о принятом решении направили в Министерство юстиции для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной на территории России. Позднее их обнародуют.
https://ria.ru/20230321/wwf-1859477473.html
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безопасность, россия, greenpeace, генеральная прокуратура рф
Безопасность, Россия, Greenpeace, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность организации Greenpeace в России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) ("Гринпис Интернешнл", "Фонд Гринпис Совет", "Гринпис") (Нидерланды) (далее — фонд, Гринпис) представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", — говорится в заявлении.
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В ведомстве подчеркнули, что природоохранная деятельность организации сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела страны и направлена на подрыв ее экономических основ. В частности, "Гринпис" препятствует реализации государственных программ, устраивая информационные кампании и не согласованные с властями массовые акции. Цель этих действий — сформировать негативное общественное мнение и помешать осуществлению выгодных для страны инфраструктурных и энергетических проектов, говорится в пресс-релизе.
В Генпрокуратуре отметили, что фонд спонсирует организации, признанные иноагентами, а также требует изменять законы в ущерб интересам общества и граждан. С начала спецоперации на Украине активисты проводят антироссийскую пропаганду, призывая к дальнейшей экономической изоляции государства и ужесточению санкций. Кроме того, "усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем", пояснили в ведомстве.
Информацию о принятом решении направили в Министерство юстиции для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной на территории России. Позднее их обнародуют.
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