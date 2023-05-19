https://ria.ru/20230519/greenpeace-1872966293.html

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России - РИА Новости, 19.05.2023

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:05

2023-05-19T16:05

2023-05-19T17:16

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greenpeace

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. "По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) ("Гринпис Интернешнл", "Фонд Гринпис Совет", "Гринпис") (Нидерланды) (далее — фонд, Гринпис) представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", — говорится в заявлении.В ведомстве подчеркнули, что природоохранная деятельность организации сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела страны и направлена на подрыв ее экономических основ. В частности, "Гринпис" препятствует реализации государственных программ, устраивая информационные кампании и не согласованные с властями массовые акции. Цель этих действий — сформировать негативное общественное мнение и помешать осуществлению выгодных для страны инфраструктурных и энергетических проектов, говорится в пресс-релизе.В Генпрокуратуре отметили, что фонд спонсирует организации, признанные иноагентами, а также требует изменять законы в ущерб интересам общества и граждан. С начала спецоперации на Украине активисты проводят антироссийскую пропаганду, призывая к дальнейшей экономической изоляции государства и ужесточению санкций. Кроме того, "усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем", пояснили в ведомстве.Информацию о принятом решении направили в Министерство юстиции для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной на территории России. Позднее их обнародуют.

https://ria.ru/20230321/wwf-1859477473.html

https://ria.ru/20220926/grinpis-1819393407.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, greenpeace, генеральная прокуратура рф