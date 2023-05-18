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Херш с вами! Европейцы устали от Украины - РИА Новости, 18.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 18.05.2023 (обновлено: 08:09 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872492144.html
Херш с вами! Европейцы устали от Украины
Херш с вами! Европейцы устали от Украины - РИА Новости, 18.05.2023
Херш с вами! Европейцы устали от Украины
Птенцы американских ястребов оказались куда миролюбивее своих кормильцев. Страны Восточной Европы навязывают Владимиру Зеленскому переговоры. По крайней мере,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T08:00
2023-05-18T08:09
специальная военная операция на украине
аналитика
украина
владимир зеленский
сеймур херш
евросоюз
нато
северный поток
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Птенцы американских ястребов оказались куда миролюбивее своих кормильцев. Страны Восточной Европы навязывают Владимиру Зеленскому переговоры. По крайней мере, об этом пишет знаменитый американский журналист Сеймур Херш.По его словам, причина такого давления — пять миллионов украинских беженцев, которые до сих пор находятся в этих странах. И требования "партнеров" доходят до того, чтобы Зеленский добился мира даже за счет своей отставки.Конечно, авторитет, регалии и биография Сеймура Херша обязывают воспринимать такие публикации всерьез. В его послужном списке "Пулитцер" за расследование кровавой резни, которую учинили американские солдаты во вьетнамской деревне Сонгми, публикация о зверствах в тюрьме Абу-Грейб и даже недавние статьи о причастности США к взрывам на "Северных потоках" и продаже украинскими военными западного оружия на черном рынке. Поэтому столь неожиданное сообщение о попытках усадить Зеленского за стол переговоров вызывает вопросы.Во-первых, не до конца понятно, каким образом в перечень откровенно русофобских правительств затесался кабинет Орбана. Венгерское руководство отчаянно пытается максимально дистанцироваться от поддержки Киева. А накануне и вовсе блокировало транш в полмиллиарда евро на военные расходы, который Украина должна была получить от ЕС. В том, что Венгрия выступает за скорейшее прекращение боевых действий, особого секрета нет.А вот информация о том, что эту позицию разделяют другие восточноевропейские страны, мягко говоря, не бьется с реальностью. Подобные действия подразумевают наличие если не суверенитета, то хотя бы субъектности. Никто не питает иллюзий, что эти страны могут проводить какую-то самостоятельную политику, но можно хотя бы не заниматься членовредительством.Вместо этого лидеры вышеназванных стран заняты свойственной для компрадорской буржуазии активностью — отстаивают интересы метрополии. Так, например, премьер Эстонии Кая Каллас в интервью Financial Times призналась, что ей приходится "умолять" местные компании отказаться от сделок, которые позволят соседям получить доступ к подсанкционным товарам. Она даже обвинила бизнес в лицемерии: "Вы очень громко говорите об Украине, России и безопасности, но тайно договариваетесь (с Москвой)", — заявила она. Да что эти капиталисты себе позволяют?!Кажется, на пути к построению рыночной экономики Эстония свернула куда-то не туда. ВВП страны от антироссийских санкций сократился на 1,3%, экспорт снизился на 6,5%, рост импорта остался на прежнем уровне. Зато на помощь Украине потратили более процента. Хочешь играться в маленькую европейскую демократию — подзатяни поясок и делай, что скажут в Вашингтоне.Ситуация мало отличается и в соседних прибалтийских республиках. А вот в Польше заявляют о кардинально иной картине — рост на 4,9 процента. Так что польская русофобия хорошо оплачена злотыми. В целом сложно подобрать кого-то, кто подходил бы на роль выгодоприобретателя от украинского кризиса в нынешнем виде больше, чем Варшава.Тамошние лидеры мыслят себя новой Германией. Пока Берлин растрачивает политический — и не только — капитал, Польша уже стала ключевым узлом для НАТО на континенте — именно через нее идут основные поставки техники альянса, здесь же ее ремонтируют. А выгоду тратят на перевооружение: расходы на армию в этом году вырастут вдвое, до четырех процентов ВВП. По этому показателю поляки даже обгоняют американцев. Чехия пусть и не может похвастать такими результатами, но тоже не остается внакладе.Поэтому заявления Херша могли бы кого-то обнадежить: одним из результатов нынешнего передела мира как раз и станет возросшая роль и самостоятельность небольших государств, которые получат возможность для маневра в многополярной системе международных отношений. Вот только позиция, которую он приписывает восточноевропейским странам, невыгодна ни Варшаве, ни Праге. Ведь им-то как раз "мать родна".А воспринимать всерьез попытки Эстонии, Литвы и Латвии надавить на Зеленского едва ли бы кто-то осмелился. Не для того ковался образ переродившегося Черчилля, чтобы позволять манипулировать собой Кае Каллас. Да и вера в то, что новый миропорядок удастся установить всего спустя год украинского кризиса, к сожалению, отдает необоснованным оптимизмом. А без него аналогичные кризисы будут вспыхивать по всему периметру российских рубежей.
https://ria.ru/20230408/uslovie-1863928319.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230513/siyyarto-1871471246.html
https://ria.ru/20230517/kallas-1872313182.html
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Давид Нармания
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аналитика, украина, владимир зеленский, сеймур херш, евросоюз, нато, северный поток, эстония, польша, америка
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Украина, Владимир Зеленский, Сеймур Херш, Евросоюз, НАТО, Северный поток, Эстония, Польша, Америка

Херш с вами! Европейцы устали от Украины

© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
Украинский военнослужащий
Читать ria.ru в
Давид Нармания
Давид Нармания
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Птенцы американских ястребов оказались куда миролюбивее своих кормильцев. Страны Восточной Европы навязывают Владимиру Зеленскому переговоры. По крайней мере, об этом пишет знаменитый американский журналист Сеймур Херш.
«

"Сейчас речь идет только о возможности наступления любой из сторон в конце весны или летом. Но готовится и кое-что еще, как тайно сообщили некоторые сотрудники американской разведки с подачи различного уровня представителей правительств Польши, Венгрии, Литвы, Эстонии, Чехии и Латвии. Эти страны — союзники Украины и объявляют себя врагами Владимира Путина", — пишет он.

По его словам, причина такого давления — пять миллионов украинских беженцев, которые до сих пор находятся в этих странах. И требования "партнеров" доходят до того, чтобы Зеленский добился мира даже за счет своей отставки.
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Зеленский выдвинул невозможное условие для мира на Украине
8 апреля, 09:52
Конечно, авторитет, регалии и биография Сеймура Херша обязывают воспринимать такие публикации всерьез. В его послужном списке "Пулитцер" за расследование кровавой резни, которую учинили американские солдаты во вьетнамской деревне Сонгми, публикация о зверствах в тюрьме Абу-Грейб и даже недавние статьи о причастности США к взрывам на "Северных потоках" и продаже украинскими военными западного оружия на черном рынке. Поэтому столь неожиданное сообщение о попытках усадить Зеленского за стол переговоров вызывает вопросы.
Во-первых, не до конца понятно, каким образом в перечень откровенно русофобских правительств затесался кабинет Орбана. Венгерское руководство отчаянно пытается максимально дистанцироваться от поддержки Киева. А накануне и вовсе блокировало транш в полмиллиарда евро на военные расходы, который Украина должна была получить от ЕС. В том, что Венгрия выступает за скорейшее прекращение боевых действий, особого секрета нет.
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Сийярто: Киев из-за своих действий может потерять поддержку Будапешта
13 мая, 09:19
А вот информация о том, что эту позицию разделяют другие восточноевропейские страны, мягко говоря, не бьется с реальностью. Подобные действия подразумевают наличие если не суверенитета, то хотя бы субъектности. Никто не питает иллюзий, что эти страны могут проводить какую-то самостоятельную политику, но можно хотя бы не заниматься членовредительством.
Вместо этого лидеры вышеназванных стран заняты свойственной для компрадорской буржуазии активностью — отстаивают интересы метрополии. Так, например, премьер Эстонии Кая Каллас в интервью Financial Times призналась, что ей приходится "умолять" местные компании отказаться от сделок, которые позволят соседям получить доступ к подсанкционным товарам. Она даже обвинила бизнес в лицемерии: "Вы очень громко говорите об Украине, России и безопасности, но тайно договариваетесь (с Москвой)", — заявила она. Да что эти капиталисты себе позволяют?!
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Премьер Эстонии обвинила компании в тайных соглашениях с Россией
Вчера, 10:08
Кажется, на пути к построению рыночной экономики Эстония свернула куда-то не туда. ВВП страны от антироссийских санкций сократился на 1,3%, экспорт снизился на 6,5%, рост импорта остался на прежнем уровне. Зато на помощь Украине потратили более процента. Хочешь играться в маленькую европейскую демократию — подзатяни поясок и делай, что скажут в Вашингтоне.
Ситуация мало отличается и в соседних прибалтийских республиках. А вот в Польше заявляют о кардинально иной картине — рост на 4,9 процента. Так что польская русофобия хорошо оплачена злотыми. В целом сложно подобрать кого-то, кто подходил бы на роль выгодоприобретателя от украинского кризиса в нынешнем виде больше, чем Варшава.
Тамошние лидеры мыслят себя новой Германией. Пока Берлин растрачивает политический — и не только — капитал, Польша уже стала ключевым узлом для НАТО на континенте — именно через нее идут основные поставки техники альянса, здесь же ее ремонтируют. А выгоду тратят на перевооружение: расходы на армию в этом году вырастут вдвое, до четырех процентов ВВП. По этому показателю поляки даже обгоняют американцев. Чехия пусть и не может похвастать такими результатами, но тоже не остается внакладе.
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В Польше высказались о мирных переговорах по Украине
15 мая, 10:19
Поэтому заявления Херша могли бы кого-то обнадежить: одним из результатов нынешнего передела мира как раз и станет возросшая роль и самостоятельность небольших государств, которые получат возможность для маневра в многополярной системе международных отношений. Вот только позиция, которую он приписывает восточноевропейским странам, невыгодна ни Варшаве, ни Праге. Ведь им-то как раз "мать родна".
А воспринимать всерьез попытки Эстонии, Литвы и Латвии надавить на Зеленского едва ли бы кто-то осмелился. Не для того ковался образ переродившегося Черчилля, чтобы позволять манипулировать собой Кае Каллас. Да и вера в то, что новый миропорядок удастся установить всего спустя год украинского кризиса, к сожалению, отдает необоснованным оптимизмом. А без него аналогичные кризисы будут вспыхивать по всему периметру российских рубежей.
 
Специальная военная операция на УкраинеАналитикаУкраинаВладимир ЗеленскийСеймур ХершЕвросоюзНАТОСеверный потокЭстонияПольшаАмерика
 
 
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