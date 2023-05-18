Херш с вами! Европейцы устали от Украины
Птенцы американских ястребов оказались куда миролюбивее своих кормильцев. Страны Восточной Европы навязывают Владимиру Зеленскому переговоры. По крайней мере, об этом пишет знаменитый американский журналист Сеймур Херш.
«
"Сейчас речь идет только о возможности наступления любой из сторон в конце весны или летом. Но готовится и кое-что еще, как тайно сообщили некоторые сотрудники американской разведки с подачи различного уровня представителей правительств Польши, Венгрии, Литвы, Эстонии, Чехии и Латвии. Эти страны — союзники Украины и объявляют себя врагами Владимира Путина", — пишет он.
По его словам, причина такого давления — пять миллионов украинских беженцев, которые до сих пор находятся в этих странах. И требования "партнеров" доходят до того, чтобы Зеленский добился мира даже за счет своей отставки.
Конечно, авторитет, регалии и биография Сеймура Херша обязывают воспринимать такие публикации всерьез. В его послужном списке "Пулитцер" за расследование кровавой резни, которую учинили американские солдаты во вьетнамской деревне Сонгми, публикация о зверствах в тюрьме Абу-Грейб и даже недавние статьи о причастности США к взрывам на "Северных потоках" и продаже украинскими военными западного оружия на черном рынке. Поэтому столь неожиданное сообщение о попытках усадить Зеленского за стол переговоров вызывает вопросы.
Во-первых, не до конца понятно, каким образом в перечень откровенно русофобских правительств затесался кабинет Орбана. Венгерское руководство отчаянно пытается максимально дистанцироваться от поддержки Киева. А накануне и вовсе блокировало транш в полмиллиарда евро на военные расходы, который Украина должна была получить от ЕС. В том, что Венгрия выступает за скорейшее прекращение боевых действий, особого секрета нет.
А вот информация о том, что эту позицию разделяют другие восточноевропейские страны, мягко говоря, не бьется с реальностью. Подобные действия подразумевают наличие если не суверенитета, то хотя бы субъектности. Никто не питает иллюзий, что эти страны могут проводить какую-то самостоятельную политику, но можно хотя бы не заниматься членовредительством.
Вместо этого лидеры вышеназванных стран заняты свойственной для компрадорской буржуазии активностью — отстаивают интересы метрополии. Так, например, премьер Эстонии Кая Каллас в интервью Financial Times призналась, что ей приходится "умолять" местные компании отказаться от сделок, которые позволят соседям получить доступ к подсанкционным товарам. Она даже обвинила бизнес в лицемерии: "Вы очень громко говорите об Украине, России и безопасности, но тайно договариваетесь (с Москвой)", — заявила она. Да что эти капиталисты себе позволяют?!
Кажется, на пути к построению рыночной экономики Эстония свернула куда-то не туда. ВВП страны от антироссийских санкций сократился на 1,3%, экспорт снизился на 6,5%, рост импорта остался на прежнем уровне. Зато на помощь Украине потратили более процента. Хочешь играться в маленькую европейскую демократию — подзатяни поясок и делай, что скажут в Вашингтоне.
Ситуация мало отличается и в соседних прибалтийских республиках. А вот в Польше заявляют о кардинально иной картине — рост на 4,9 процента. Так что польская русофобия хорошо оплачена злотыми. В целом сложно подобрать кого-то, кто подходил бы на роль выгодоприобретателя от украинского кризиса в нынешнем виде больше, чем Варшава.
Тамошние лидеры мыслят себя новой Германией. Пока Берлин растрачивает политический — и не только — капитал, Польша уже стала ключевым узлом для НАТО на континенте — именно через нее идут основные поставки техники альянса, здесь же ее ремонтируют. А выгоду тратят на перевооружение: расходы на армию в этом году вырастут вдвое, до четырех процентов ВВП. По этому показателю поляки даже обгоняют американцев. Чехия пусть и не может похвастать такими результатами, но тоже не остается внакладе.
Поэтому заявления Херша могли бы кого-то обнадежить: одним из результатов нынешнего передела мира как раз и станет возросшая роль и самостоятельность небольших государств, которые получат возможность для маневра в многополярной системе международных отношений. Вот только позиция, которую он приписывает восточноевропейским странам, невыгодна ни Варшаве, ни Праге. Ведь им-то как раз "мать родна".
А воспринимать всерьез попытки Эстонии, Литвы и Латвии надавить на Зеленского едва ли бы кто-то осмелился. Не для того ковался образ переродившегося Черчилля, чтобы позволять манипулировать собой Кае Каллас. Да и вера в то, что новый миропорядок удастся установить всего спустя год украинского кризиса, к сожалению, отдает необоснованным оптимизмом. А без него аналогичные кризисы будут вспыхивать по всему периметру российских рубежей.