https://ria.ru/20230423/oruzhie-1867160130.html

Херш рассказал о перепродаже оружия для ВСУ на черном рынке

Херш рассказал о перепродаже оружия для ВСУ на черном рынке - РИА Новости, 23.04.2023

Херш рассказал о перепродаже оружия для ВСУ на черном рынке

На Западе знают, что поставляемое украинским войскам оружие попадает на черный рынок, но их СМИ это замалчивают, заявил американский журналист, лауреат... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T09:26

2023-04-23T09:26

2023-04-23T10:03

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россия

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. На Западе знают, что поставляемое украинским войскам оружие попадает на черный рынок, но их СМИ это замалчивают, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в интервью RT. "Спустя месяцы после начала конфликта в феврале прошлого года возникли огромные опасения, в том числе насчет (перепродажи. — Прим. ред.) переносных элитных (ракетных. — Прим. ред.) комплексов, способных сбивать самолеты на значительной высоте. Это вызывало серьезное беспокойство. Где-то полгода назад (может, раньше) CBS выпустил материал, который затем пришлось отозвать", — рассказал он. По словам журналиста, еще на раннем этапе конфликта Польшу, Румынию и другие граничащие страны "наводнило оружие", поставляемое Западом Украине. "Иными словами, различные командиры (не знаю, какого уровня) — зачастую не генералы, а полковники и другие — получали партии оружия и лично перепродавали или выбрасывали их на черный рынок", — добавил Херш. Россия еще в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и НАТО "напрямую участвуют в конфликте в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230423/zlost-1867147405.html

https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html

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россия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, польша, сеймур херш, сергей лавров, дмитрий песков, нато, в мире