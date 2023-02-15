https://ria.ru/20230215/khersh-1852273678.html

Херш рассказал, зачем США взорвали "Северные потоки"

Херш рассказал, зачем США взорвали "Северные потоки" - РИА Новости, 15.02.2023

Херш рассказал, зачем США взорвали "Северные потоки"

США взорвали нитки "Северного потока" из опасений, что Германия согласится открыть газопровод на фоне приближающейся зимы, рассказал в интервью порталу... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T20:30

2023-02-15T20:30

2023-02-15T20:30

цены на нефть

европа

россия

сша

алексей миллер

владимир путин

нато

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_90a87d1b8996749674679a990741880b.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 15 фев – РИА Новости. США взорвали нитки "Северного потока" из опасений, что Германия согласится открыть газопровод на фоне приближающейся зимы, рассказал в интервью порталу "democracynow.org" американский журналист Сеймур Херш. По его мнению, Байден осознавал, что зима приближается "и будет тяжело". "Я не хочу, чтобы немцы сказали, мы выходим (из игры – ред.) потому что это будет бойня без топлива, наша экономика накроется, "мы выходим и мы открываем газопровод", что они и могли сделать. Так что он (Байден – ред.) исключил эту возможность", - отметил журналист. Как указал Херш, США с момента запуска первого "Северного потока" говорили об угрозе газа и дешевой энергетики для Европы. "Мы всегда считали угрозой, что Европа будет больше хотеть торговать с Россией. Мы всегда хотели изолировать Россию – это была тема последних десятилетий. Страх заключался в том, что Европа уклонится от войны", - отметил журналист. По его мнению, последствия подрыва "Северного потока" для европейцев будут ужасающими. "Суть в том, что они зависят только от Америки даже в условиях кризиса. И я думаю, это подорвет НАТО, которое я всегда считал бесполезной организацией", - отметил он. "Я знаю людей, которые платят в 5 раз больше за электричество, в 3-4 раза больше за газ", - заявил Херш. По его словам, для США политические последствия будут колоссальными. В долгосрочной перспективе он не исключил вероятность выхода стран из НАТО. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230215/gazoprovody-1852229932.html

европа

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, европа, россия, сша, алексей миллер, владимир путин, нато, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"