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Херш рассказал, зачем США взорвали "Северные потоки" - РИА Новости, 15.02.2023
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Херш рассказал, зачем США взорвали "Северные потоки"
Херш рассказал, зачем США взорвали "Северные потоки" - РИА Новости, 15.02.2023
Херш рассказал, зачем США взорвали "Северные потоки"
США взорвали нитки "Северного потока" из опасений, что Германия согласится открыть газопровод на фоне приближающейся зимы, рассказал в интервью порталу... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T20:30
2023-02-15T20:30
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НЬЮ-ЙОРК, 15 фев – РИА Новости. США взорвали нитки "Северного потока" из опасений, что Германия согласится открыть газопровод на фоне приближающейся зимы, рассказал в интервью порталу "democracynow.org" американский журналист Сеймур Херш. По его мнению, Байден осознавал, что зима приближается "и будет тяжело". "Я не хочу, чтобы немцы сказали, мы выходим (из игры – ред.) потому что это будет бойня без топлива, наша экономика накроется, "мы выходим и мы открываем газопровод", что они и могли сделать. Так что он (Байден – ред.) исключил эту возможность", - отметил журналист. Как указал Херш, США с момента запуска первого "Северного потока" говорили об угрозе газа и дешевой энергетики для Европы. "Мы всегда считали угрозой, что Европа будет больше хотеть торговать с Россией. Мы всегда хотели изолировать Россию – это была тема последних десятилетий. Страх заключался в том, что Европа уклонится от войны", - отметил журналист. По его мнению, последствия подрыва "Северного потока" для европейцев будут ужасающими. "Суть в том, что они зависят только от Америки даже в условиях кризиса. И я думаю, это подорвет НАТО, которое я всегда считал бесполезной организацией", - отметил он. "Я знаю людей, которые платят в 5 раз больше за электричество, в 3-4 раза больше за газ", - заявил Херш. По его словам, для США политические последствия будут колоссальными. В долгосрочной перспективе он не исключил вероятность выхода стран из НАТО. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
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цены на нефть, европа, россия, сша, алексей миллер, владимир путин, нато, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Цены на нефть, Европа, Россия, США, Алексей Миллер, Владимир Путин, НАТО, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
20:30 15.02.2023
 
Херш рассказал, зачем США взорвали "Северные потоки"

Херш: США взорвали "Северные потоки", чтобы Германия не использовала газопровод

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 15 фев – РИА Новости. США взорвали нитки "Северного потока" из опасений, что Германия согласится открыть газопровод на фоне приближающейся зимы, рассказал в интервью порталу "democracynow.org" американский журналист Сеймур Херш.
"Вот что сделал Байден, и вот итог этой истории (почему так много людей, в том числе разведка обеспокоены этим) – он сказал: У меня большая война с Украиной. Это плохо смотрится. Я хочу быть уверен, что у меня есть поддержка Германии и Западной Европы", - сказал Херш.
По его мнению, Байден осознавал, что зима приближается "и будет тяжело". "Я не хочу, чтобы немцы сказали, мы выходим (из игры – ред.) потому что это будет бойня без топлива, наша экономика накроется, "мы выходим и мы открываем газопровод", что они и могли сделать. Так что он (Байден – ред.) исключил эту возможность", - отметил журналист.
Как указал Херш, США с момента запуска первого "Северного потока" говорили об угрозе газа и дешевой энергетики для Европы. "Мы всегда считали угрозой, что Европа будет больше хотеть торговать с Россией. Мы всегда хотели изолировать Россию – это была тема последних десятилетий. Страх заключался в том, что Европа уклонится от войны", - отметил журналист.
По его мнению, последствия подрыва "Северного потока" для европейцев будут ужасающими. "Суть в том, что они зависят только от Америки даже в условиях кризиса. И я думаю, это подорвет НАТО, которое я всегда считал бесполезной организацией", - отметил он.
"Я знаю людей, которые платят в 5 раз больше за электричество, в 3-4 раза больше за газ", - заявил Херш.
По его словам, для США политические последствия будут колоссальными. В долгосрочной перспективе он не исключил вероятность выхода стран из НАТО.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
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Цены на нефтьЕвропаРоссияСШААлексей МиллерВладимир ПутинНАТОГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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