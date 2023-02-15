Херш рассказал, зачем США взорвали "Северные потоки"
Херш: США взорвали "Северные потоки", чтобы Германия не использовала газопровод
© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 15 фев – РИА Новости. США взорвали нитки "Северного потока" из опасений, что Германия согласится открыть газопровод на фоне приближающейся зимы, рассказал в интервью порталу "democracynow.org" американский журналист Сеймур Херш.
"Вот что сделал Байден, и вот итог этой истории (почему так много людей, в том числе разведка обеспокоены этим) – он сказал: У меня большая война с Украиной. Это плохо смотрится. Я хочу быть уверен, что у меня есть поддержка Германии и Западной Европы", - сказал Херш.
По его мнению, Байден осознавал, что зима приближается "и будет тяжело". "Я не хочу, чтобы немцы сказали, мы выходим (из игры – ред.) потому что это будет бойня без топлива, наша экономика накроется, "мы выходим и мы открываем газопровод", что они и могли сделать. Так что он (Байден – ред.) исключил эту возможность", - отметил журналист.
Как указал Херш, США с момента запуска первого "Северного потока" говорили об угрозе газа и дешевой энергетики для Европы. "Мы всегда считали угрозой, что Европа будет больше хотеть торговать с Россией. Мы всегда хотели изолировать Россию – это была тема последних десятилетий. Страх заключался в том, что Европа уклонится от войны", - отметил журналист.
"Я знаю людей, которые платят в 5 раз больше за электричество, в 3-4 раза больше за газ", - заявил Херш.
По его словам, для США политические последствия будут колоссальными. В долгосрочной перспективе он не исключил вероятность выхода стран из НАТО.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.