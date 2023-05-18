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Дуров заявил, что в Telegram нет уязвимости, дающей доступ к камере - РИА Новости, 18.05.2023
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12:15 18.05.2023 (обновлено: 12:50 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/telegram-1872594158.html
Дуров заявил, что в Telegram нет уязвимости, дающей доступ к камере
Дуров заявил, что в Telegram нет уязвимости, дающей доступ к камере - РИА Новости, 18.05.2023
Дуров заявил, что в Telegram нет уязвимости, дающей доступ к камере
Основатель Telegram Павел Дуров разъяснил в своем Telegram-канале, что в мессенджере нет уязвимости, позволяющей именно через него получить доступ к камере и... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:15
2023-05-18T12:50
общество
павел дуров
telegram
технологии
интернет
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров разъяснил в своем Telegram-канале, что в мессенджере нет уязвимости, позволяющей именно через него получить доступ к камере и микрофону Apple Mac. На этой неделе один из пользователей Twitter указал на такую уязвимость Telegram. Он также отметил, что инженер Google выявил проблему в феврале, но ее до сих пор не устранили. В официальном аккаунте мессенджера ему ответили, что такое возможно только если у пользователя есть вредоносное ПО с root-доступом к Mac или он использует Telegram для macOS, загруженный из App Store.Дуров также написал, что никакой проблемы не существует."Потому что заявленная "уязвимость" заключалась в следующем: "Если бы у злоумышленника уже был доступ к Вашему компьютеру, он мог бы управлять Вашей камерой и микрофоном через Telegram"", — указал он. По мнению основателя мессенджера, если компьютер уже скомпрометирован, то доступ к микрофону через Telegram — это меньшая из проблем, о которых стоит беспокоиться.Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20230512/shtrafy-1871358133.html
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общество, павел дуров, telegram, технологии, интернет
Общество, Павел Дуров, Telegram, Технологии, Интернет
Дуров заявил, что в Telegram нет уязвимости, дающей доступ к камере

Дуров заявил, что в Telegram нет уязвимости, позволяющей получить доступ к камере Mac

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров разъяснил в своем Telegram-канале, что в мессенджере нет уязвимости, позволяющей именно через него получить доступ к камере и микрофону Apple Mac.
На этой неделе один из пользователей Twitter указал на такую уязвимость Telegram. Он также отметил, что инженер Google выявил проблему в феврале, но ее до сих пор не устранили. В официальном аккаунте мессенджера ему ответили, что такое возможно только если у пользователя есть вредоносное ПО с root-доступом к Mac или он использует Telegram для macOS, загруженный из App Store.
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Дуров также написал, что никакой проблемы не существует.
"Потому что заявленная "уязвимость" заключалась в следующем: "Если бы у злоумышленника уже был доступ к Вашему компьютеру, он мог бы управлять Вашей камерой и микрофоном через Telegram"", — указал он.
По мнению основателя мессенджера, если компьютер уже скомпрометирован, то доступ к микрофону через Telegram — это меньшая из проблем, о которых стоит беспокоиться.
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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ОбществоПавел ДуровTelegramТехнологииИнтернет
 
 
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