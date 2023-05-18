https://ria.ru/20230518/telegram-1872594158.html

Дуров заявил, что в Telegram нет уязвимости, дающей доступ к камере

Дуров заявил, что в Telegram нет уязвимости, дающей доступ к камере - РИА Новости, 18.05.2023

Дуров заявил, что в Telegram нет уязвимости, дающей доступ к камере

Основатель Telegram Павел Дуров разъяснил в своем Telegram-канале, что в мессенджере нет уязвимости, позволяющей именно через него получить доступ к камере и... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:15

2023-05-18T12:15

2023-05-18T12:50

общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров разъяснил в своем Telegram-канале, что в мессенджере нет уязвимости, позволяющей именно через него получить доступ к камере и микрофону Apple Mac. На этой неделе один из пользователей Twitter указал на такую уязвимость Telegram. Он также отметил, что инженер Google выявил проблему в феврале, но ее до сих пор не устранили. В официальном аккаунте мессенджера ему ответили, что такое возможно только если у пользователя есть вредоносное ПО с root-доступом к Mac или он использует Telegram для macOS, загруженный из App Store.Дуров также написал, что никакой проблемы не существует."Потому что заявленная "уязвимость" заключалась в следующем: "Если бы у злоумышленника уже был доступ к Вашему компьютеру, он мог бы управлять Вашей камерой и микрофоном через Telegram"", — указал он. По мнению основателя мессенджера, если компьютер уже скомпрометирован, то доступ к микрофону через Telegram — это меньшая из проблем, о которых стоит беспокоиться.Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, павел дуров, telegram, технологии, интернет