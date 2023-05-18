https://ria.ru/20230518/shoygu-1872582296.html

Шойгу проверил подготовку контрактников в Западном военном округе

Шойгу проверил подготовку контрактников в Западном военном округе - РИА Новости, 18.05.2023

Шойгу проверил подготовку контрактников в Западном военном округе

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал организацию боевой подготовки контрактников на полигонах Западного военного округа, сообщило военное ведомство в... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:52

2023-05-18T11:52

2023-05-18T13:44

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

россия

олег салюков

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал организацию боевой подготовки контрактников на полигонах Западного военного округа, сообщило военное ведомство в Telegram-канале.С контрактниками проводятся интенсивные практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также по связи, доложил министру командир одного из подразделений.Все обучаемые выполняют стрельбы из различных видов вооружения.Сейчас проходит одиночная подготовка контрактников и боевое слаживание в составе отделений и взводов. Затем личный состав направится в пункты постоянной дислокации для дальнейшей подготовки в своих подразделениях и воинских частях.

https://ria.ru/20230417/dobrovoltsy-1865948228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Министр обороны Шойгу на полигоне ЗВО Министр обороны РФ проверил организацию боевой подготовки военнослужащих. 2023-05-18T11:52 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, олег салюков