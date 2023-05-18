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Шойгу проверил подготовку контрактников в Западном военном округе - РИА Новости, 18.05.2023
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11:52 18.05.2023 (обновлено: 13:44 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/shoygu-1872582296.html
Шойгу проверил подготовку контрактников в Западном военном округе
Шойгу проверил подготовку контрактников в Западном военном округе - РИА Новости, 18.05.2023
Шойгу проверил подготовку контрактников в Западном военном округе
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал организацию боевой подготовки контрактников на полигонах Западного военного округа, сообщило военное ведомство в... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:52
2023-05-18T13:44
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
олег салюков
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал организацию боевой подготовки контрактников на полигонах Западного военного округа, сообщило военное ведомство в Telegram-канале.С контрактниками проводятся интенсивные практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также по связи, доложил министру командир одного из подразделений.Все обучаемые выполняют стрельбы из различных видов вооружения.Сейчас проходит одиночная подготовка контрактников и боевое слаживание в составе отделений и взводов. Затем личный состав направится в пункты постоянной дислокации для дальнейшей подготовки в своих подразделениях и воинских частях.
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Министр обороны Шойгу на полигоне ЗВО
Министр обороны РФ проверил организацию боевой подготовки военнослужащих.
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сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, олег салюков
Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия, Олег Салюков
Шойгу проверил подготовку контрактников в Западном военном округе

Министр обороны Шойгу проверил организацию подготовки контрактников на полигонах в ЗВО

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал организацию боевой подготовки контрактников на полигонах Западного военного округа, сообщило военное ведомство в Telegram-канале.
«
"Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России генерал армии Олег Салюков доложил главе военного ведомства, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции, и организованы с учетом особенностей использования противником образцов западного вооружения", — говорится в публикации.
С контрактниками проводятся интенсивные практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также по связи, доложил министру командир одного из подразделений.
Все обучаемые выполняют стрельбы из различных видов вооружения.
Сейчас проходит одиночная подготовка контрактников и боевое слаживание в составе отделений и взводов. Затем личный состав направится в пункты постоянной дислокации для дальнейшей подготовки в своих подразделениях и воинских частях.
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Сергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьРоссияОлег Салюков
 
 
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