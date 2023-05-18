https://ria.ru/20230518/presli-1872450753.html

Вдова Элвиса Пресли достигла соглашения о наследстве с внучкой

Вдова Элвиса Пресли достигла соглашения о наследстве с внучкой - РИА Новости, 18.05.2023

Вдова Элвиса Пресли достигла соглашения о наследстве с внучкой

Вдова Элвиса Пресли Присцилла заключила мировое соглашение по делу о наследстве дочери Лизы Мари с внучкой Райли Кио, сообщает The Mirror. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T04:37

2023-05-18T04:37

2023-05-18T04:44

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Вдова Элвиса Пресли Присцилла заключила мировое соглашение по делу о наследстве дочери Лизы Мари с внучкой Райли Кио, сообщает The Mirror.Адвокат Райли Кио сообщил, что его клиентка также осталась довольна. Но юристы не раскрыли детали договоренности. Певица Лиза Мари Пресли умерла в январе от остановки сердца. Единственной наследнице короля рок-н-ролла было 54 года. В 2016 году исполнительница назначила бенефициаром имущества старшую дочь Райли Кио и исключила мать из списка совладельцев. После смерти дочери Прицсилла попросила признать документы недействительными. Она нашла в них ошибки и отсутствие нотариального заявления. В марте стало известно об еще одном возможном претенденте на наследство Лизы Мари. Экс-супруг певицы, продюсер Майкл Локвуд попросил назначить его официальным опекуном их с Пресли несовершеннолетних дочерей Харпер и Финли. Мужчина отметил, что не преследует корыстные цели.

https://ria.ru/20230215/grachevskiy-1851980483.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

элвис пресли, знаменитости, семья, сша, наследство, отношения, новости шоу-бизнеса