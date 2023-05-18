https://ria.ru/20230518/presli-1872450753.html
Вдова Элвиса Пресли достигла соглашения о наследстве с внучкой
Вдова Элвиса Пресли достигла соглашения о наследстве с внучкой - РИА Новости, 18.05.2023
Вдова Элвиса Пресли достигла соглашения о наследстве с внучкой
Вдова Элвиса Пресли Присцилла заключила мировое соглашение по делу о наследстве дочери Лизы Мари с внучкой Райли Кио, сообщает The Mirror. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T04:37
2023-05-18T04:37
2023-05-18T04:44
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Вдова Элвиса Пресли Присцилла заключила мировое соглашение по делу о наследстве дочери Лизы Мари с внучкой Райли Кио, сообщает The Mirror.Адвокат Райли Кио сообщил, что его клиентка также осталась довольна. Но юристы не раскрыли детали договоренности. Певица Лиза Мари Пресли умерла в январе от остановки сердца. Единственной наследнице короля рок-н-ролла было 54 года. В 2016 году исполнительница назначила бенефициаром имущества старшую дочь Райли Кио и исключила мать из списка совладельцев. После смерти дочери Прицсилла попросила признать документы недействительными. Она нашла в них ошибки и отсутствие нотариального заявления. В марте стало известно об еще одном возможном претенденте на наследство Лизы Мари. Экс-супруг певицы, продюсер Майкл Локвуд попросил назначить его официальным опекуном их с Пресли несовершеннолетних дочерей Харпер и Финли. Мужчина отметил, что не преследует корыстные цели.
https://ria.ru/20230215/grachevskiy-1851980483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Вдова Элвиса Пресли достигла соглашения о наследстве с внучкой
Присцилла Пресли достигла соглашения о наследстве с внучкой Райли Кио