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Бывшего мужа дочери Пресли заподозрили в желании завладеть ее наследством - РИА Новости, 16.03.2023
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Шоубиз
 
03:24 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/presli-1858021585.html
Бывшего мужа дочери Пресли заподозрили в желании завладеть ее наследством
Бывшего мужа дочери Пресли заподозрили в желании завладеть ее наследством - РИА Новости, 16.03.2023
Бывшего мужа дочери Пресли заподозрили в желании завладеть ее наследством
Бывшего мужа Лизы Мари Пресли музыканта и продюсера Майкла Локвуда заподозрили в желании завладеть наследством покойной певицы, сообщает ET. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T03:24
2023-03-16T03:24
шоубиз
элвис пресли
шоу-бизнес
знаменитости
наследство
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Бывшего мужа Лизы Мари Пресли музыканта и продюсера Майкла Локвуда заподозрили в желании завладеть наследством покойной певицы, сообщает ET.По информации издания, экс-супруг знаменитости попросил у суда назначить его официальным опекуном их с Пресли несовершеннолетних дочерей – близнецов Харпер и Финли. Локвуд заявил, что хочет представлять интересы детей по делу о наследстве, и не заинтересован в получении денег. Однако адвокат Ричард Рот считает, что музыкант с помощью опеки решил контролировать финансы дочерей. На наследство покойной певицы также претендуют ее родственники – мать Присцилла и дочь Райли Кио от брака с музыкантом Дэнни Кио.Единственная дочь певца Элвиса Пресли Лиза Мари умерла в январе после госпитализации. Ей было 54 года.
https://ria.ru/20230215/grachevskiy-1851980483.html
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элвис пресли, шоу-бизнес, знаменитости, наследство
Шоубиз, Элвис Пресли, Шоу-бизнес, Знаменитости, Наследство
Бывшего мужа дочери Пресли заподозрили в желании завладеть ее наследством

Бывшего мужа дочери Элвиса Пресли Лизы Мари заподозрили в желании завладеть ее наследством

© AP Photo / Barry BrecheisenЛиза-Мари Пресли
Лиза-Мари Пресли - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Barry Brecheisen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Бывшего мужа Лизы Мари Пресли музыканта и продюсера Майкла Локвуда заподозрили в желании завладеть наследством покойной певицы, сообщает ET.
По информации издания, экс-супруг знаменитости попросил у суда назначить его официальным опекуном их с Пресли несовершеннолетних дочерей – близнецов Харпер и Финли. Локвуд заявил, что хочет представлять интересы детей по делу о наследстве, и не заинтересован в получении денег.
Однако адвокат Ричард Рот считает, что музыкант с помощью опеки решил контролировать финансы дочерей.
«

"Наследство Элвиса и Лизы Мари перейдет к дочерям, и он определенно хочет контролировать деньги этих девочек, потому что они юные. Потому что он считает, что вправе это делать", – высказался юрист.

На наследство покойной певицы также претендуют ее родственники – мать Присцилла и дочь Райли Кио от брака с музыкантом Дэнни Кио.
Единственная дочь певца Элвиса Пресли Лиза Мари умерла в январе после госпитализации. Ей было 54 года.
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ШоубизЭлвис ПреслиШоу-бизнесЗнаменитостиНаследство
 
 
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