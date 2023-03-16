https://ria.ru/20230316/presli-1858021585.html

Бывшего мужа дочери Пресли заподозрили в желании завладеть ее наследством

Бывшего мужа дочери Пресли заподозрили в желании завладеть ее наследством - РИА Новости, 16.03.2023

Бывшего мужа дочери Пресли заподозрили в желании завладеть ее наследством

Бывшего мужа Лизы Мари Пресли музыканта и продюсера Майкла Локвуда заподозрили в желании завладеть наследством покойной певицы, сообщает ET. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T03:24

2023-03-16T03:24

2023-03-16T03:24

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элвис пресли

шоу-бизнес

знаменитости

наследство

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Бывшего мужа Лизы Мари Пресли музыканта и продюсера Майкла Локвуда заподозрили в желании завладеть наследством покойной певицы, сообщает ET.По информации издания, экс-супруг знаменитости попросил у суда назначить его официальным опекуном их с Пресли несовершеннолетних дочерей – близнецов Харпер и Финли. Локвуд заявил, что хочет представлять интересы детей по делу о наследстве, и не заинтересован в получении денег. Однако адвокат Ричард Рот считает, что музыкант с помощью опеки решил контролировать финансы дочерей. На наследство покойной певицы также претендуют ее родственники – мать Присцилла и дочь Райли Кио от брака с музыкантом Дэнни Кио.Единственная дочь певца Элвиса Пресли Лиза Мари умерла в январе после госпитализации. Ей было 54 года.

https://ria.ru/20230215/grachevskiy-1851980483.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

элвис пресли, шоу-бизнес, знаменитости, наследство