https://ria.ru/20230113/presli-1844525039.html
СМИ: единственная дочь Элвиса Пресли умерла в возрасте 54 лет
СМИ: единственная дочь Элвиса Пресли умерла в возрасте 54 лет - РИА Новости, 13.01.2023
СМИ: единственная дочь Элвиса Пресли умерла в возрасте 54 лет
Единственная дочь Элвиса Пресли певица Лиза-Мари Пресли скончалась на 55-м году жизни, сообщило издание People со ссылкой на мать артистки Присциллу Пресли. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T05:03
2023-01-13T05:03
2023-01-13T14:39
элвис пресли
майкл джексон
николас кейдж
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Единственная дочь Элвиса Пресли певица Лиза-Мари Пресли скончалась на 55-м году жизни, сообщило издание People со ссылкой на мать артистки Присциллу Пресли.По информации портал TMZ, утром 12 января Пресли госпитализировали после остановки сердца. Медики ввели ей адреналин и сделали непрямой массаж сердца, чтобы восстановить пульс. Позже женщину перевели в отделение интенсивной терапии, подключили к аппарату жизнеобеспечения и погрузили в искусственную кому.Лиза-Мари Пресли — единственная дочь Элвиса Пресли и его жены Присциллы — родилась в 1968 году. Она известна как исполнительница собственных песен. Кроме того, она вдова Майкла Джексона и бывшая жена актера Николаса Кейджа.В июне 2020 года сын Лизы-Мари Бенджамин Кио покончил с собой в возрасте 27 лет. После этой трагедии у женщины остались старшая дочь Райли и девочки-близнецы Харпер и Финли.
https://ria.ru/20230113/presli-1844518515.html
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элвис пресли, майкл джексон, николас кейдж, новости культуры, знаменитости
Элвис Пресли, Майкл Джексон, Николас Кейдж, Новости культуры, Знаменитости, Шоубиз
05:03 13.01.2023 (обновлено: 14:39 13.01.2023)
СМИ: единственная дочь Элвиса Пресли умерла в возрасте 54 лет
"People": единственная дочь Элвиса певица Лиза-Мари Пресли умерла в возрасте 54 лет