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Закон о денонсации ДОВСЕ включили в повестку заседания Совфеда 24 мая - РИА Новости, 18.05.2023
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12:43 18.05.2023 (обновлено: 12:52 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/dovse-1872604515.html
Закон о денонсации ДОВСЕ включили в повестку заседания Совфеда 24 мая
Закон о денонсации ДОВСЕ включили в повестку заседания Совфеда 24 мая - РИА Новости, 18.05.2023
Закон о денонсации ДОВСЕ включили в повестку заседания Совфеда 24 мая
Совет Федерации 24 мая рассмотрит закон о денонсации Российской Федерацией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), вопрос включен в повестку... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:43
2023-05-18T12:52
политика
совет федерации рф
приостановка участия россии в довсе
владимир джабаров
россия
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стамбул
госдума рф
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Совет Федерации 24 мая рассмотрит закон о денонсации Российской Федерацией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), вопрос включен в повестку заседания.Ранее первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров сообщил РИА Новости, что если документы по ДОВСЕ поступят в Совфед из Госдумы, в понедельник (22 мая) они будут рассматриваться на заседании комитета, 24 мая - на заседании палаты.ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
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политика, совет федерации рф, приостановка участия россии в довсе, владимир джабаров, россия, париж, стамбул, госдума рф, обсе
Политика, Совет Федерации РФ, Приостановка участия России в ДОВСЕ, Владимир Джабаров, Россия, Париж, Стамбул, Госдума РФ, ОБСЕ
Закон о денонсации ДОВСЕ включили в повестку заседания Совфеда 24 мая

Закон о денонсации ДОВСЕ включили в повестку заседания Совета Федерации 24 мая

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Совет Федерации 24 мая рассмотрит закон о денонсации Российской Федерацией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), вопрос включен в повестку заседания.
Ранее первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров сообщил РИА Новости, что если документы по ДОВСЕ поступят в Совфед из Госдумы, в понедельник (22 мая) они будут рассматриваться на заседании комитета, 24 мая - на заседании палаты.
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
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16 мая, 17:40
 
ПолитикаСовет Федерации РФПриостановка участия России в ДОВСЕВладимир ДжабаровРоссияПарижСтамбулГосдума РФОБСЕ
 
 
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