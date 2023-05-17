https://ria.ru/20230517/sanatoriy-1872229923.html
Эксперты рассказали, как россияне выбирают санатории
Эксперты рассказали, как россияне выбирают санатории - РИА Новости, 17.05.2023
Эксперты рассказали, как россияне выбирают санатории
Две трети (62 процента) россиян имеют опыт медицинского туризма в России и готовы доплачивать за оздоровительные процедуры в отпуске, сообщает гостиничная сеть... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T03:30
2023-05-17T03:30
2023-05-17T03:30
туризм
новости - туризм
россия
москва
московская область (подмосковье)
туризм
отдых в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867620936_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_05bab8117507835233f448c7abe16957.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Две трети (62 процента) россиян имеют опыт медицинского туризма в России и готовы доплачивать за оздоровительные процедуры в отпуске, сообщает гостиничная сеть AZIMUT Hotels.В ходе опроса эксперты выяснили, что 41 процент респондентов считают допустимым увеличить расходы, добавив в них оплату процедур, на 50 тысяч рублей к обычному туру. Четверть (27 процентов) готовы к росту трат на здоровье на 30 тысяч рублей, 23 процента могут расстаться и со 100 тысячами.Самые востребованные программы – по похудению и спа, так ответили 27 процентов туристов. За обследование и профилактику готовы платить в отпуске 24 процента опрошенных, 15 процентов едут в медтуры для поддержания здоровья, а 13 процентов интересуются услугами пластических хирургов или косметологов. Каждый десятый готов совместить отдых с лечением зубов.В первую очередь россияне рассматривают медицинский туризм как возможность качественно обследоваться у врачей по специальности. 30 процентов респондентов настроены на быстрый результат, 19 процентов считают медтуризм актуальным трендом, а 16 процентов едут в оздоровительные туры для экономии времени.Самые востребованные направления для медтуризма в РФ — Черноморское побережье (37 процентов ответов), Кавминводы (21 процент), Москва и Московская область (18 процентов) и Санкт-Петербург (12 процентов).
https://ria.ru/20230504/kurorty-1869496863.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867620936_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_ab6b2b31823af84021d8d057ef24b0e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, москва, московская область (подмосковье), туризм, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Туризм, отдых в России
Эксперты рассказали, как россияне выбирают санатории
Эксперты сообщили, как россияне выбирают санатории и сколько готовы платить за такой отдых
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Две трети (62 процента) россиян имеют опыт медицинского туризма в России и готовы доплачивать за оздоровительные процедуры в отпуске, сообщает гостиничная сеть AZIMUT Hotels.
В ходе опроса эксперты выяснили, что 41 процент респондентов считают допустимым увеличить расходы, добавив в них оплату процедур, на 50 тысяч рублей к обычному туру. Четверть (27 процентов) готовы к росту трат на здоровье на 30 тысяч рублей, 23 процента могут расстаться и со 100 тысячами.
Самые востребованные программы – по похудению и спа, так ответили 27 процентов туристов. За обследование и профилактику готовы платить в отпуске 24 процента опрошенных, 15 процентов едут в медтуры для поддержания здоровья, а 13 процентов интересуются услугами пластических хирургов или косметологов. Каждый десятый готов совместить отдых с лечением зубов.
В первую очередь россияне рассматривают медицинский туризм как возможность качественно обследоваться у врачей по специальности. 30 процентов респондентов настроены на быстрый результат, 19 процентов считают медтуризм актуальным трендом, а 16 процентов едут в оздоровительные туры для экономии времени.
Самые востребованные направления для медтуризма в РФ — Черноморское побережье (37 процентов ответов), Кавминводы (21 процент), Москва
и Московская область
(18 процентов) и Санкт-Петербург
(12 процентов).
Всесоюзные здравницы. Как изменились популярные советские курорты