https://ria.ru/20230517/sanatoriy-1872229923.html

Эксперты рассказали, как россияне выбирают санатории

Эксперты рассказали, как россияне выбирают санатории - РИА Новости, 17.05.2023

Эксперты рассказали, как россияне выбирают санатории

Две трети (62 процента) россиян имеют опыт медицинского туризма в России и готовы доплачивать за оздоровительные процедуры в отпуске, сообщает гостиничная сеть... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T03:30

2023-05-17T03:30

2023-05-17T03:30

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Две трети (62 процента) россиян имеют опыт медицинского туризма в России и готовы доплачивать за оздоровительные процедуры в отпуске, сообщает гостиничная сеть AZIMUT Hotels.В ходе опроса эксперты выяснили, что 41 процент респондентов считают допустимым увеличить расходы, добавив в них оплату процедур, на 50 тысяч рублей к обычному туру. Четверть (27 процентов) готовы к росту трат на здоровье на 30 тысяч рублей, 23 процента могут расстаться и со 100 тысячами.Самые востребованные программы – по похудению и спа, так ответили 27 процентов туристов. За обследование и профилактику готовы платить в отпуске 24 процента опрошенных, 15 процентов едут в медтуры для поддержания здоровья, а 13 процентов интересуются услугами пластических хирургов или косметологов. Каждый десятый готов совместить отдых с лечением зубов.В первую очередь россияне рассматривают медицинский туризм как возможность качественно обследоваться у врачей по специальности. 30 процентов респондентов настроены на быстрый результат, 19 процентов считают медтуризм актуальным трендом, а 16 процентов едут в оздоровительные туры для экономии времени.Самые востребованные направления для медтуризма в РФ — Черноморское побережье (37 процентов ответов), Кавминводы (21 процент), Москва и Московская область (18 процентов) и Санкт-Петербург (12 процентов).

https://ria.ru/20230504/kurorty-1869496863.html

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москва

московская область (подмосковье)

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, россия, москва, московская область (подмосковье), туризм, отдых в россии