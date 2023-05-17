Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, как россияне выбирают санатории - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
03:30 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/sanatoriy-1872229923.html
Эксперты рассказали, как россияне выбирают санатории
Эксперты рассказали, как россияне выбирают санатории - РИА Новости, 17.05.2023
Эксперты рассказали, как россияне выбирают санатории
Две трети (62 процента) россиян имеют опыт медицинского туризма в России и готовы доплачивать за оздоровительные процедуры в отпуске, сообщает гостиничная сеть... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T03:30
2023-05-17T03:30
туризм
новости - туризм
россия
москва
московская область (подмосковье)
туризм
отдых в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867620936_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_05bab8117507835233f448c7abe16957.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Две трети (62 процента) россиян имеют опыт медицинского туризма в России и готовы доплачивать за оздоровительные процедуры в отпуске, сообщает гостиничная сеть AZIMUT Hotels.В ходе опроса эксперты выяснили, что 41 процент респондентов считают допустимым увеличить расходы, добавив в них оплату процедур, на 50 тысяч рублей к обычному туру. Четверть (27 процентов) готовы к росту трат на здоровье на 30 тысяч рублей, 23 процента могут расстаться и со 100 тысячами.Самые востребованные программы – по похудению и спа, так ответили 27 процентов туристов. За обследование и профилактику готовы платить в отпуске 24 процента опрошенных, 15 процентов едут в медтуры для поддержания здоровья, а 13 процентов интересуются услугами пластических хирургов или косметологов. Каждый десятый готов совместить отдых с лечением зубов.В первую очередь россияне рассматривают медицинский туризм как возможность качественно обследоваться у врачей по специальности. 30 процентов респондентов настроены на быстрый результат, 19 процентов считают медтуризм актуальным трендом, а 16 процентов едут в оздоровительные туры для экономии времени.Самые востребованные направления для медтуризма в РФ — Черноморское побережье (37 процентов ответов), Кавминводы (21 процент), Москва и Московская область (18 процентов) и Санкт-Петербург (12 процентов).
https://ria.ru/20230504/kurorty-1869496863.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867620936_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_ab6b2b31823af84021d8d057ef24b0e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, москва, московская область (подмосковье), туризм, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Туризм, отдых в России
Эксперты рассказали, как россияне выбирают санатории

Эксперты сообщили, как россияне выбирают санатории и сколько готовы платить за такой отдых

© РИА Новости / Владимир Вдовин | Перейти в медиабанкПляж санатория "Ливадия" в Ялте. 1971 год
Пляж санатория Ливадия в Ялте. 1971 год - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Владимир Вдовин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Две трети (62 процента) россиян имеют опыт медицинского туризма в России и готовы доплачивать за оздоровительные процедуры в отпуске, сообщает гостиничная сеть AZIMUT Hotels.
В ходе опроса эксперты выяснили, что 41 процент респондентов считают допустимым увеличить расходы, добавив в них оплату процедур, на 50 тысяч рублей к обычному туру. Четверть (27 процентов) готовы к росту трат на здоровье на 30 тысяч рублей, 23 процента могут расстаться и со 100 тысячами.
Самые востребованные программы – по похудению и спа, так ответили 27 процентов туристов. За обследование и профилактику готовы платить в отпуске 24 процента опрошенных, 15 процентов едут в медтуры для поддержания здоровья, а 13 процентов интересуются услугами пластических хирургов или косметологов. Каждый десятый готов совместить отдых с лечением зубов.
В первую очередь россияне рассматривают медицинский туризм как возможность качественно обследоваться у врачей по специальности. 30 процентов респондентов настроены на быстрый результат, 19 процентов считают медтуризм актуальным трендом, а 16 процентов едут в оздоровительные туры для экономии времени.
Самые востребованные направления для медтуризма в РФ — Черноморское побережье (37 процентов ответов), Кавминводы (21 процент), Москва и Московская область (18 процентов) и Санкт-Петербург (12 процентов).
Морское побережье в Гагре, 1974 год - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Всесоюзные здравницы. Как изменились популярные советские курорты
4 мая, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Туризмотдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала