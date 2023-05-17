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Всероссийское совещание педагогов стартовало в Волгограде
Всероссийское совещание педагогов стартовало в Волгограде - РИА Новости, 17.05.2023
Всероссийское совещание педагогов стартовало в Волгограде
Всероссийское совещание педагогов "Невозможно строить будущее, не зная прошлого" стартовало в Волгограде, в нем принимает участие очно и дистанционно около 20... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T20:00
2023-05-17T20:00
2023-05-17T20:00
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ВОЛГОГРАД, 17 мая – РИА Новости. Всероссийское совещание педагогов "Невозможно строить будущее, не зная прошлого" стартовало в Волгограде, в нем принимает участие очно и дистанционно около 20 тысяч специалистов из всех регионов страны, передает корреспондент РИА Новости. Всероссийское совещание проходит на базе Волгоградского государственного социально-педагогического университета 17 и 18 мая. По информации организаторов, его участниками стали учителя, педагоги вузов, чиновники, которые курируют исполнение нацпроекта "Образование". Всего в нем принимает участие онлайн и офлайн около 20 тысяч специалистов. В рамках мероприятия состоятся сессии и круглые столы, в ходе которых пройдет обсуждение реализации нацпроекта. "Нацпроект "Образование" реализуется с 2019 года во всех субъектах РФ. Результаты очень хорошие, заметные. В каждом субъекты, в каждом муниципалитете… это построенные школы, новое оборудование, интернет… повышение квалификации учителей", - сказала журналистам заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева. Она отметила, что совещание по нацпроекту "Образование" решили провести в Волгоградской области, потому что регион хорошо себя показал в работе, "выполняет на 100%, есть чему поучиться".
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общество, россия, волгоград, социальный навигатор, сн_образование, образование - общество, образование
Год педагога и наставника, Общество, Россия, Волгоград, Социальный навигатор, СН_Образование, Образование - Общество, Образование
ВОЛГОГРАД, 17 мая – РИА Новости. Всероссийское совещание педагогов "Невозможно строить будущее, не зная прошлого" стартовало в Волгограде, в нем принимает участие очно и дистанционно около 20 тысяч специалистов из всех регионов страны, передает корреспондент РИА Новости.
Всероссийское совещание проходит на базе Волгоградского государственного социально-педагогического университета 17 и 18 мая. По информации организаторов, его участниками стали учителя, педагоги вузов, чиновники, которые курируют исполнение нацпроекта "Образование". Всего в нем принимает участие онлайн и офлайн около 20 тысяч специалистов. В рамках мероприятия состоятся сессии и круглые столы, в ходе которых пройдет обсуждение реализации нацпроекта.
"Нацпроект "Образование" реализуется с 2019 года во всех субъектах РФ. Результаты очень хорошие, заметные. В каждом субъекты, в каждом муниципалитете… это построенные школы, новое оборудование, интернет… повышение квалификации учителей", - сказала журналистам заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева.
Она отметила, что совещание по нацпроекту "Образование" решили провести в Волгоградской области, потому что регион хорошо себя показал в работе, "выполняет на 100%, есть чему поучиться".