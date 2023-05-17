https://ria.ru/20230517/kitay-1872448358.html

Казахстан и Китай заключили соглашение о безвизовых поездках

Казахстан и Китай заключили соглашение о безвизовых поездках - РИА Новости, 17.05.2023

Казахстан и Китай заключили соглашение о безвизовых поездках

Казахстан и Китай заключили межправительственное соглашение о взаимном освобождении граждан двух стран от визовых требований при туристических и деловых... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:04

2023-05-17T17:04

2023-05-17T17:04

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АСТАНА, 17 мая - РИА Новости. Казахстан и Китай заключили межправительственное соглашение о взаимном освобождении граждан двух стран от визовых требований при туристических и деловых поездках, сообщила пресс-служба президента Казахстана. Глава Казахстана Касим-Жомарт Токаев в среду прибыл в Китай с государственным визитом. В этот же день прошли его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как ранее сообщал МИД Казахстана, документ предусматривает, что граждане двух стран освобождаются от визовых требований для поездок на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы. Суммарно им разрешено находиться без визы 90 календарных дней в течение полугода. По оценке казахстанского внешнеполитического ведомства, подписание соглашения о взаимном освобождении от визовых требований будет способствовать укреплению отношений между двумя странами, облегчая процедуру поездок граждан. Как отмечалось в проекте соглашения, который ранее был опубликован на казахстанском портале "Открытые нормативные правовые акты", стороны подписывают этот документ, "желая содействовать дальнейшему укреплению отношений вечного всестороннего стратегического партнерства двух государств, в целях облегчения взаимных поездок граждан своих государств на территориях своих государств, в соответствии с принципами равноправия и взаимной выгоды".

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новости - туризм, в мире, казахстан, китай, си цзиньпин, туризм