https://ria.ru/20230517/kanada-1872296607.html

Трюдо призвал укрепить дружбу Канады и Южной Кореи

Трюдо призвал укрепить дружбу Канады и Южной Кореи - РИА Новости, 17.05.2023

Трюдо призвал укрепить дружбу Канады и Южной Кореи

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в парламенте Южной Кореи, что две страны должны стать "лучшими друзьями" ради борьбы с авторитаризмом и защиты... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T08:37

2023-05-17T08:37

2023-05-17T08:37

в мире

канада

южная корея

сеул

юн сок ель

джастин трюдо

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149813/27/1498132722_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7d15fdcc02368f9f26d0896c563cd36b.jpg

СЕУЛ, 17 мая – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в парламенте Южной Кореи, что две страны должны стать "лучшими друзьями" ради борьбы с авторитаризмом и защиты "международного порядка, основанного на правилах", обеспечения стабильности, передает корреспондент РИА Новости. Трюдо, который находится с визитом в Сеуле в среду, зачитал речь в парламенте Южной Кореи, а перед этим провел консультации со спикером парламента Ким Чжин Пхё, с которым обсудил укрепление сотрудничества двух стран. Позже в течение дня канадский премьер встретится с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. "Мы отмечаем 60-летие дипломатических отношений, но правда в том, что канадцы и корейцы были друзьями намного дольше. Но уже недостаточно быть друзьями, мы должны быть лучшими друзьями. Сейчас наш мир столкнулся с беспрецедентной неопределенностью. Мы все еще не оправились от последствий пандемии <…>, война вернулась в Европу и влияет на глобальные цепочки поставок и энергетические рынки. Враждебные государства по всему миру используют нашу экономическую взаимозависимость в целях своей собственной геополитической выгоды… Мы должны мыслить стратегически и действовать быстро. В этот важный момент мы должны искать решения вместе как наилучшие из друзей", - заявил канадский политик. Трюдо добавил, что авторитаризм в мире "набирает силу" и напомнил, что Южная Корея постоянно сталкивается с "провокациями" со стороны КНДР, которые вызывают нестабильность на Корейском полуострове, в Североатлантическом регионе и во всем мире. Он добавил, что демократия – это "выбор, а не совпадение", и потому всегда будет "сильнее, чем авторитаризм", но ее необходимо поддерживать "постоянными усилиями". "Канада готова укреплять наше партнерство с друзьями, как Южная Корея, во всех сферах, включая критические минералы, высокие технологии и инновации, экологичные энергетические решения", - заявил Трюдо. Он пояснил, что Южная Корея и Канада, которые "разделяют общие ценности", должны работать вместе в таких сферах, как экономика, проблема изменения климата, чистая энергетика, в особенности ядерная энергетика, электромобили. Политик призвал укреплять цепочки поставок и объединяться с "единомышленниками", переходить к зеленой энергетике и избавляться от ископаемых источников энергии. "Если мы хотим большего процветания в будущем для наших граждан, мы должны продолжать защищать мир, права человека и международный порядок, основанный на правилах. Стабильность в Индо-Тихоокеанском и Северотихоокеанском регионах необходима для глобальной стабильности", - заявил Трюдо, добавив, что именно поэтому Канада в прошлом году выпустила собственную Индо-Тихоокеанскую политику, которая подразумевает приверженность страны активизации не только торговли с регионом, но и "военное участие" ради борьбы с угрозами региональной безопасности. "В марте мы объявили, что продлеваем до 2026 года операцию NEON, которая подразумевает вклад Канады в реализацию санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Канада привержена поддержке усилий Республики Корея по денуклеаризации и (обеспечению – ред.) мира и процветания на Корейском полуострове. Мы продолжим призывать Северную Корею вернуться к диалогу и дипломатии", - пояснил премьер. Он также добавил, что Канада намерена расширять сотрудничество с Сеулом ради улучшения ситуации с правами человека в КНДР.

https://ria.ru/20221117/si-1832146788.html

https://ria.ru/20221030/kanada-1827845235.html

канада

южная корея

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, южная корея, сеул, юн сок ель, джастин трюдо, оон