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Эксперты заявили, что спрос на билеты в Грузию вырос в три раза - РИА Новости, 17.05.2023
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Туризм
 
11:23 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/gruziya-1872332191.html
Эксперты заявили, что спрос на билеты в Грузию вырос в три раза
Эксперты заявили, что спрос на билеты в Грузию вырос в три раза - РИА Новости, 17.05.2023
Эксперты заявили, что спрос на билеты в Грузию вырос в три раза
Поиски авиабилетов из России в Грузию выросли в три раза после появления в продаже первых прямых рейсов, сообщает Туту. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:23
2023-05-17T11:23
туризм
новости - туризм
грузия
россия
москва
куда можно лететь
туризм
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Поиски авиабилетов из России в Грузию выросли в три раза после появления в продаже первых прямых рейсов, сообщает Туту.Если сравнивать с периодом до 10 мая, когда объявили о снятии ограничений на полеты со стороны России, количество запросов увеличилось в десять раз. Маршрут Москва — Тбилиси вышел на третье место после поиска проездных документов из столицы в Сочи и Санкт-Петербург."Продажи также начали постепенно расти, но медленнее, чем поиски", — сообщил руководитель направления авиабилеты онлайн-сервиса Денис Покрасенко.Средний чек за билет туда-обратно из России в Грузию – 50,6 тысячи рублей. Билеты на прямые рейсы с вылетами в мае и июне стоят в среднем от 18 тысяч рублей в одну сторону.Еще до начала продаж билетов на прямые рейсы Грузия входила в топ-20 стран по популярности у самостоятельных туристов, оформивших проездные документы на весну и лето. Она уступает только другим странам ближнего зарубежья и Турции, ОАЭ и Израилю. Спрос на билеты в Грузию по сравнению с прошлым годом вырос на 45 процентов.До запуска прямых рейсов путешественники чаще всего летали в Грузию с пересадками в Ереване (41,4 процента), Минске (29,4 проценьа) и Баку (25,7 процента).
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новости - туризм, грузия, россия, москва, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Грузия, Россия, Москва, куда можно лететь, Туризм
Эксперты заявили, что спрос на билеты в Грузию вырос в три раза

Туту: поиск билетов в Грузию вырос в три раза после появления в продаже прямых рейсов

© iStock.com / nnocciolaВид на Тбилиси, Грузия
Вид на Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© iStock.com / nnocciola
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Поиски авиабилетов из России в Грузию выросли в три раза после появления в продаже первых прямых рейсов, сообщает Туту.
Если сравнивать с периодом до 10 мая, когда объявили о снятии ограничений на полеты со стороны России, количество запросов увеличилось в десять раз. Маршрут МоскваТбилиси вышел на третье место после поиска проездных документов из столицы в Сочи и Санкт-Петербург.
"Продажи также начали постепенно расти, но медленнее, чем поиски", — сообщил руководитель направления авиабилеты онлайн-сервиса Денис Покрасенко.
Средний чек за билет туда-обратно из России в Грузию – 50,6 тысячи рублей. Билеты на прямые рейсы с вылетами в мае и июне стоят в среднем от 18 тысяч рублей в одну сторону.
Еще до начала продаж билетов на прямые рейсы Грузия входила в топ-20 стран по популярности у самостоятельных туристов, оформивших проездные документы на весну и лето. Она уступает только другим странам ближнего зарубежья и Турции, ОАЭ и Израилю. Спрос на билеты в Грузию по сравнению с прошлым годом вырос на 45 процентов.
До запуска прямых рейсов путешественники чаще всего летали в Грузию с пересадками в Ереване (41,4 процента), Минске (29,4 проценьа) и Баку (25,7 процента).
Главная страница сайта Авиасейлс - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Билеты Georgian Airways в Грузию и обратно появились на "Авиасейлс"
16 мая, 22:39
 
ТуризмНовости - ТуризмГрузияРоссияМосквакуда можно лететьТуризм
 
 
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