https://ria.ru/20230517/gruziya-1872332191.html

Эксперты заявили, что спрос на билеты в Грузию вырос в три раза

Эксперты заявили, что спрос на билеты в Грузию вырос в три раза - РИА Новости, 17.05.2023

Эксперты заявили, что спрос на билеты в Грузию вырос в три раза

Поиски авиабилетов из России в Грузию выросли в три раза после появления в продаже первых прямых рейсов, сообщает Туту. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:23

2023-05-17T11:23

2023-05-17T11:23

туризм

новости - туризм

грузия

россия

москва

куда можно лететь

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871015728_0:13:3617:2048_1920x0_80_0_0_01faa26d08c3a6717a82857108afffda.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Поиски авиабилетов из России в Грузию выросли в три раза после появления в продаже первых прямых рейсов, сообщает Туту.Если сравнивать с периодом до 10 мая, когда объявили о снятии ограничений на полеты со стороны России, количество запросов увеличилось в десять раз. Маршрут Москва — Тбилиси вышел на третье место после поиска проездных документов из столицы в Сочи и Санкт-Петербург."Продажи также начали постепенно расти, но медленнее, чем поиски", — сообщил руководитель направления авиабилеты онлайн-сервиса Денис Покрасенко.Средний чек за билет туда-обратно из России в Грузию – 50,6 тысячи рублей. Билеты на прямые рейсы с вылетами в мае и июне стоят в среднем от 18 тысяч рублей в одну сторону.Еще до начала продаж билетов на прямые рейсы Грузия входила в топ-20 стран по популярности у самостоятельных туристов, оформивших проездные документы на весну и лето. Она уступает только другим странам ближнего зарубежья и Турции, ОАЭ и Израилю. Спрос на билеты в Грузию по сравнению с прошлым годом вырос на 45 процентов.До запуска прямых рейсов путешественники чаще всего летали в Грузию с пересадками в Ереване (41,4 процента), Минске (29,4 проценьа) и Баку (25,7 процента).

https://ria.ru/20230516/bilety-1872272855.html

грузия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, грузия, россия, москва, куда можно лететь, туризм