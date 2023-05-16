https://ria.ru/20230516/telegram-1872265132.html

Telegram признал, что мошенники могут получить через него доступ к камере

Telegram признал, что мошенники могут получить через него доступ к камере - РИА Новости, 16.05.2023

Telegram признал, что мошенники могут получить через него доступ к камере

Telegram подтвердил наличие уязвимости, которая позволяет получить через него доступ к камере и микрофону устройств Apple Mac, на которых установлен мессенджер, РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T21:35

2023-05-16T21:35

2023-05-16T22:02

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Telegram подтвердил наличие уязвимости, которая позволяет получить через него доступ к камере и микрофону устройств Apple Mac, на которых установлен мессенджер, следует из сообщения Telegram в соцсети Twitter. Один из пользователей Twitter в понедельник написал об уязвимости Telegram, которая может предоставить доступ к микрофону и камере устройства. Пользователь также указал, что проблема была выявлена инженером Google в феврале, однако до сих пор не была устранена. "Только если: у вас есть вредоносное ПО с root-доступом к вашему Mac; вы используете Telegram для macOS, загруженный из App Store", - пишет аккаунт мессенджера в соцсети в ответ одному из пользователей. Отмечается, что проблема не затрагивает пользователей, которые скачали приложение Telegram с официального сайта мессенджера. Кроме того, уточняется, что исправление для приложения из App Store находится на рассмотрении.

https://ria.ru/20230515/whatsapp-1872004467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, павел дуров, telegram, twitter, apple