https://ria.ru/20230516/telegram-1872265132.html
Telegram признал, что мошенники могут получить через него доступ к камере
Telegram признал, что мошенники могут получить через него доступ к камере - РИА Новости, 16.05.2023
Telegram признал, что мошенники могут получить через него доступ к камере
Telegram подтвердил наличие уязвимости, которая позволяет получить через него доступ к камере и микрофону устройств Apple Mac, на которых установлен мессенджер, РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T21:35
2023-05-16T21:35
2023-05-16T22:02
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Telegram подтвердил наличие уязвимости, которая позволяет получить через него доступ к камере и микрофону устройств Apple Mac, на которых установлен мессенджер, следует из сообщения Telegram в соцсети Twitter. Один из пользователей Twitter в понедельник написал об уязвимости Telegram, которая может предоставить доступ к микрофону и камере устройства. Пользователь также указал, что проблема была выявлена инженером Google в феврале, однако до сих пор не была устранена. "Только если: у вас есть вредоносное ПО с root-доступом к вашему Mac; вы используете Telegram для macOS, загруженный из App Store", - пишет аккаунт мессенджера в соцсети в ответ одному из пользователей. Отмечается, что проблема не затрагивает пользователей, которые скачали приложение Telegram с официального сайта мессенджера. Кроме того, уточняется, что исправление для приложения из App Store находится на рассмотрении.
https://ria.ru/20230515/whatsapp-1872004467.html
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технологии, павел дуров, telegram, twitter, apple
Технологии, Павел Дуров, Telegram, Twitter, Apple
Telegram признал, что мошенники могут получить через него доступ к камере
Telegram подтвердил, что злоумышленники могут получить через него доступ к камере на Mac
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Telegram подтвердил наличие уязвимости, которая позволяет получить через него доступ к камере и микрофону устройств Apple Mac, на которых установлен мессенджер, следует из сообщения Telegram в соцсети Twitter
.
Один из пользователей Twitter в понедельник написал об уязвимости Telegram, которая может предоставить доступ к микрофону и камере устройства. Пользователь также указал, что проблема была выявлена инженером Google в феврале, однако до сих пор не была устранена.
"Только если: у вас есть вредоносное ПО с root-доступом к вашему Mac; вы используете Telegram для macOS, загруженный из App Store", - пишет аккаунт мессенджера в соцсети в ответ одному из пользователей.
Отмечается, что проблема не затрагивает пользователей, которые скачали приложение Telegram с официального сайта мессенджера. Кроме того, уточняется, что исправление для приложения из App Store находится на рассмотрении.
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