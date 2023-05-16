Рейтинг@Mail.ru
Telegram признал, что мошенники могут получить через него доступ к камере - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 16.05.2023 (обновлено: 22:02 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/telegram-1872265132.html
Telegram признал, что мошенники могут получить через него доступ к камере
Telegram признал, что мошенники могут получить через него доступ к камере - РИА Новости, 16.05.2023
Telegram признал, что мошенники могут получить через него доступ к камере
Telegram подтвердил наличие уязвимости, которая позволяет получить через него доступ к камере и микрофону устройств Apple Mac, на которых установлен мессенджер, РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T21:35
2023-05-16T22:02
технологии
павел дуров
telegram
twitter
apple
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9124ad9d0a9f66f995dd5016e9bbc6ac.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Telegram подтвердил наличие уязвимости, которая позволяет получить через него доступ к камере и микрофону устройств Apple Mac, на которых установлен мессенджер, следует из сообщения Telegram в соцсети Twitter. Один из пользователей Twitter в понедельник написал об уязвимости Telegram, которая может предоставить доступ к микрофону и камере устройства. Пользователь также указал, что проблема была выявлена инженером Google в феврале, однако до сих пор не была устранена. "Только если: у вас есть вредоносное ПО с root-доступом к вашему Mac; вы используете Telegram для macOS, загруженный из App Store", - пишет аккаунт мессенджера в соцсети в ответ одному из пользователей. Отмечается, что проблема не затрагивает пользователей, которые скачали приложение Telegram с официального сайта мессенджера. Кроме того, уточняется, что исправление для приложения из App Store находится на рассмотрении.
https://ria.ru/20230515/whatsapp-1872004467.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_9e8ae788914e756b766cf2bb62db1bc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, павел дуров, telegram, twitter, apple
Технологии, Павел Дуров, Telegram, Twitter, Apple
Telegram признал, что мошенники могут получить через него доступ к камере

Telegram подтвердил, что злоумышленники могут получить через него доступ к камере на Mac

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Telegram подтвердил наличие уязвимости, которая позволяет получить через него доступ к камере и микрофону устройств Apple Mac, на которых установлен мессенджер, следует из сообщения Telegram в соцсети Twitter.
Один из пользователей Twitter в понедельник написал об уязвимости Telegram, которая может предоставить доступ к микрофону и камере устройства. Пользователь также указал, что проблема была выявлена инженером Google в феврале, однако до сих пор не была устранена.
"Только если: у вас есть вредоносное ПО с root-доступом к вашему Mac; вы используете Telegram для macOS, загруженный из App Store", - пишет аккаунт мессенджера в соцсети в ответ одному из пользователей.
Отмечается, что проблема не затрагивает пользователей, которые скачали приложение Telegram с официального сайта мессенджера. Кроме того, уточняется, что исправление для приложения из App Store находится на рассмотрении.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Пользователям WhatsApp станет доступна новая функция
15 мая, 20:04
 
ТехнологииПавел ДуровTelegramTwitterApple
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала