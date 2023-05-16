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Адвокат объяснил желание Слепакова* снять с себя статус иноагента - РИА Новости, 16.05.2023
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Шоубиз
 
18:54 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/slepakov-1872226206.html
Адвокат объяснил желание Слепакова* снять с себя статус иноагента
Адвокат объяснил желание Слепакова* снять с себя статус иноагента - РИА Новости, 16.05.2023
Адвокат объяснил желание Слепакова* снять с себя статус иноагента
Адвокат и член Общественной палаты города Москвы Дмитрий Краснов в интервью "Царьграду" объяснил желание Семена Слепакова* снять с себя статус иноагента. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:54
2023-05-16T18:54
шоубиз
семен слепаков
москва
израиль
знаменитости
иноагенты
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Адвокат и член Общественной палаты города Москвы Дмитрий Краснов в интервью "Царьграду" объяснил желание Семена Слепакова* снять с себя статус иноагента. По его словам, шансы Слепакова* на удовлетворение его требования минимальны. После начала спецоперации Семен Слепаков* публично осудил ее и анонсировал свои выступления за границей. По данным СМИ, он перебрался в Израиль. В январе комик позволил себе высмеять российских патриотов в песне "Колыбельная". Спустя три месяца его внесли в реестр физлиц-иноагентов.*Признан Минюстом иноагентом
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Шоубиз, Семен Слепаков, Москва, Израиль, Знаменитости, иноагенты
Адвокат объяснил желание Слепакова* снять с себя статус иноагента

Адвокат Дмитрий Краснов объяснил желание Семена Слепакова* снять с себя статус иноагента

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСемен Слепаков
Семен Слепаков - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Адвокат и член Общественной палаты города Москвы Дмитрий Краснов в интервью "Царьграду" объяснил желание Семена Слепакова* снять с себя статус иноагента.
«
"Обладатели этого статуса "отрубаются" от доступа к государственным заказам. То есть те лица, которые привыкли наживаться на бюджетах разного уровня, видимо, стали стеснены в средствах. И решили таким образом попытаться вернуть денежные потоки", – рассказал юрист.
По его словам, шансы Слепакова* на удовлетворение его требования минимальны.
«
"Скорее всего, такие решения в судах не пройдут. Такие одиозные лица уже не просто иноагенты – ставится вопрос о том, чтобы привлечь их к уголовной ответственности, в том числе за дискредитацию Вооруженных Сил", – заключил Краснов.
После начала спецоперации Семен Слепаков* публично осудил ее и анонсировал свои выступления за границей. По данным СМИ, он перебрался в Израиль.
В январе комик позволил себе высмеять российских патриотов в песне "Колыбельная". Спустя три месяца его внесли в реестр физлиц-иноагентов.
*Признан Минюстом иноагентом
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ШоубизСемен СлепаковМоскваИзраильЗнаменитостииноагенты
 
 
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