https://ria.ru/20230516/slepakov-1872226206.html
Адвокат объяснил желание Слепакова* снять с себя статус иноагента
Адвокат объяснил желание Слепакова* снять с себя статус иноагента - РИА Новости, 16.05.2023
Адвокат объяснил желание Слепакова* снять с себя статус иноагента
Адвокат и член Общественной палаты города Москвы Дмитрий Краснов в интервью "Царьграду" объяснил желание Семена Слепакова* снять с себя статус иноагента. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:54
2023-05-16T18:54
2023-05-16T18:54
шоубиз
семен слепаков
москва
израиль
знаменитости
иноагенты
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Адвокат и член Общественной палаты города Москвы Дмитрий Краснов в интервью "Царьграду" объяснил желание Семена Слепакова* снять с себя статус иноагента. По его словам, шансы Слепакова* на удовлетворение его требования минимальны. После начала спецоперации Семен Слепаков* публично осудил ее и анонсировал свои выступления за границей. По данным СМИ, он перебрался в Израиль. В январе комик позволил себе высмеять российских патриотов в песне "Колыбельная". Спустя три месяца его внесли в реестр физлиц-иноагентов.*Признан Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20230516/slepakov-1872161066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
семен слепаков, москва, израиль, знаменитости, иноагенты
Шоубиз, Семен Слепаков, Москва, Израиль, Знаменитости, иноагенты
Адвокат объяснил желание Слепакова* снять с себя статус иноагента
Адвокат Дмитрий Краснов объяснил желание Семена Слепакова* снять с себя статус иноагента