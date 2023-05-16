https://ria.ru/20230516/slepakov-1872226206.html

Адвокат объяснил желание Слепакова* снять с себя статус иноагента

Адвокат объяснил желание Слепакова* снять с себя статус иноагента - РИА Новости, 16.05.2023

Адвокат объяснил желание Слепакова* снять с себя статус иноагента

Адвокат и член Общественной палаты города Москвы Дмитрий Краснов в интервью "Царьграду" объяснил желание Семена Слепакова* снять с себя статус иноагента. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T18:54

2023-05-16T18:54

2023-05-16T18:54

шоубиз

семен слепаков

москва

израиль

знаменитости

иноагенты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595527410_0:135:2995:1820_1920x0_80_0_0_7bea26f9c8fe2fd4a03196aab5b1877a.jpg

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Адвокат и член Общественной палаты города Москвы Дмитрий Краснов в интервью "Царьграду" объяснил желание Семена Слепакова* снять с себя статус иноагента. По его словам, шансы Слепакова* на удовлетворение его требования минимальны. После начала спецоперации Семен Слепаков* публично осудил ее и анонсировал свои выступления за границей. По данным СМИ, он перебрался в Израиль. В январе комик позволил себе высмеять российских патриотов в песне "Колыбельная". Спустя три месяца его внесли в реестр физлиц-иноагентов.*Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230516/slepakov-1872161066.html

москва

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

семен слепаков, москва, израиль, знаменитости, иноагенты