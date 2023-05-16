https://ria.ru/20230516/sapsan-1872185744.html

Суд обязал Siemens исполнять контракт с РЖД на ремонт "Сапсанов"

Суд обязал Siemens исполнять контракт с РЖД на ремонт "Сапсанов" - РИА Новости, 16.05.2023

Суд обязал Siemens исполнять контракт с РЖД на ремонт "Сапсанов"

Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией признал незаконным одностороннее расторжение структурами немецкого концерна Siemens... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:03

2023-05-16T16:03

2023-05-16T16:03

москва

санкт-петербург

ленинградская область

ржд

siemens

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779498033_0:0:3475:1955_1920x0_80_0_0_ba1e2aecda6099b63ed3dca3e0a38f52.jpg

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией признал незаконным одностороннее расторжение структурами немецкого концерна Siemens договора с Российскими железными дорогами (РЖД) на ремонт и техобслуживание высокоскоростных поездов "Сапсан" от 20 апреля 2007 года и обязал ответчиков исполнять обязательства по договору. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу ответчиков – немецкой Siemens Mobility GmbH и российского ООО "Сименс Мобильность" - на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск РЖД. На случай неисполнения решения в части возобновления исполнения обязательств по договору суд солидарно взыскал с ответчиков судебную неустойку в размере более 16 миллионов рублей за каждый день неисполнения с даты вступления судебного акта в законную силу. Этот иск сначала был подан в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но тот в сентябре прошлого года направил его по подсудности в Москву. До этого суд в Петербурге принял обеспечительные меры по иску, передав РЖД для хранения и использования принадлежащие Siemens Mobility GmbH оборудование, инструменты и запчасти, необходимые для ремонта "Сапсанов". Суд тогда согласился с доводами истца о том, что ответчик зарегистрирован на территории Германии и в случае изъятия у РЖД указанного имущества и последующего удовлетворении исковых требований возврат имущества будет невозможен в связи с его нахождением на территории другого государства. Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе Siemens, концерн и его структуры решили выйти из совместных предприятий и c 13 мая 2022 года расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД. В компании пояснили, что международные санкции и вытекающие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед РЖД. В РЖД сразу заявили, что техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под их руководством и контролем.

https://ria.ru/20230315/sapsany-1858012007.html

https://ria.ru/20230512/lastochka-1871361260.html

https://ria.ru/20221117/siemens-1832128302.html

москва

санкт-петербург

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, санкт-петербург, ленинградская область, ржд, siemens, россия