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Суд обязал Siemens исполнять контракт с РЖД на ремонт "Сапсанов" - РИА Новости, 16.05.2023
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16:03 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/sapsan-1872185744.html
Суд обязал Siemens исполнять контракт с РЖД на ремонт "Сапсанов"
Суд обязал Siemens исполнять контракт с РЖД на ремонт "Сапсанов" - РИА Новости, 16.05.2023
Суд обязал Siemens исполнять контракт с РЖД на ремонт "Сапсанов"
Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией признал незаконным одностороннее расторжение структурами немецкого концерна Siemens... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:03
2023-05-16T16:03
москва
санкт-петербург
ленинградская область
ржд
siemens
россия
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией признал незаконным одностороннее расторжение структурами немецкого концерна Siemens договора с Российскими железными дорогами (РЖД) на ремонт и техобслуживание высокоскоростных поездов "Сапсан" от 20 апреля 2007 года и обязал ответчиков исполнять обязательства по договору. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу ответчиков – немецкой Siemens Mobility GmbH и российского ООО "Сименс Мобильность" - на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск РЖД. На случай неисполнения решения в части возобновления исполнения обязательств по договору суд солидарно взыскал с ответчиков судебную неустойку в размере более 16 миллионов рублей за каждый день неисполнения с даты вступления судебного акта в законную силу. Этот иск сначала был подан в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но тот в сентябре прошлого года направил его по подсудности в Москву. До этого суд в Петербурге принял обеспечительные меры по иску, передав РЖД для хранения и использования принадлежащие Siemens Mobility GmbH оборудование, инструменты и запчасти, необходимые для ремонта "Сапсанов". Суд тогда согласился с доводами истца о том, что ответчик зарегистрирован на территории Германии и в случае изъятия у РЖД указанного имущества и последующего удовлетворении исковых требований возврат имущества будет невозможен в связи с его нахождением на территории другого государства. Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе Siemens, концерн и его структуры решили выйти из совместных предприятий и c 13 мая 2022 года расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД. В компании пояснили, что международные санкции и вытекающие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед РЖД. В РЖД сразу заявили, что техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под их руководством и контролем.
https://ria.ru/20230315/sapsany-1858012007.html
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https://ria.ru/20221117/siemens-1832128302.html
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москва, санкт-петербург, ленинградская область, ржд, siemens, россия
Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, РЖД, Siemens, Россия
Суд обязал Siemens исполнять контракт с РЖД на ремонт "Сапсанов"

Апелляция подтвердила обязанность Siemens исполнять контракт с РЖД на ремонт "Сапсанов"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВысокоскоростной поезд "Сапсан" в моторвагонном депо "Санкт-Петербург–Московское" Октябрьской железной дороги
Высокоскоростной поезд Сапсан в моторвагонном депо Санкт-Петербург–Московское Октябрьской железной дороги - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Высокоскоростной поезд "Сапсан" в моторвагонном депо "Санкт-Петербург–Московское" Октябрьской железной дороги. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией признал незаконным одностороннее расторжение структурами немецкого концерна Siemens договора с Российскими железными дорогами (РЖД) на ремонт и техобслуживание высокоскоростных поездов "Сапсан" от 20 апреля 2007 года и обязал ответчиков исполнять обязательства по договору.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу ответчиков – немецкой Siemens Mobility GmbH и российского ООО "Сименс Мобильность" - на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.
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Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск РЖД. На случай неисполнения решения в части возобновления исполнения обязательств по договору суд солидарно взыскал с ответчиков судебную неустойку в размере более 16 миллионов рублей за каждый день неисполнения с даты вступления судебного акта в законную силу.
Этот иск сначала был подан в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но тот в сентябре прошлого года направил его по подсудности в Москву. До этого суд в Петербурге принял обеспечительные меры по иску, передав РЖД для хранения и использования принадлежащие Siemens Mobility GmbH оборудование, инструменты и запчасти, необходимые для ремонта "Сапсанов".
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Суд тогда согласился с доводами истца о том, что ответчик зарегистрирован на территории Германии и в случае изъятия у РЖД указанного имущества и последующего удовлетворении исковых требований возврат имущества будет невозможен в связи с его нахождением на территории другого государства.
Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе Siemens, концерн и его структуры решили выйти из совместных предприятий и c 13 мая 2022 года расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД. В компании пояснили, что международные санкции и вытекающие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед РЖД. В РЖД сразу заявили, что техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под их руководством и контролем.
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