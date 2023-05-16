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Попова: большинство учеников младшей школы обеспечены горячим питанием - РИА Новости, 16.05.2023
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17:44 16.05.2023 (обновлено: 17:45 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/pitanie-1872220668.html
Попова: большинство учеников младшей школы обеспечены горячим питанием
Попова: большинство учеников младшей школы обеспечены горячим питанием - РИА Новости, 16.05.2023
Попова: большинство учеников младшей школы обеспечены горячим питанием
Бесплатное горячее питание получают 99,8% учащихся младших классов российских школ, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:44
2023-05-16T17:45
россия
общество
анна попова
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
детские вопросы
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бесплатное горячее питание получают 99,8% учащихся младших классов российских школ, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. "В 2019-2020 учебном году стопроцентный охват горячим питанием в начальной школе был только в 18 субъектах. На сегодняшний день это 99,8% всех школьников первых-четвертых классов имеют горячее питание", - сказала Попова на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Она уточнила, что оставшиеся 0,2% - это 20 школ, которые находятся в маленьких населенных пунктах в отдаленных регионах, и в которых нет пищеблоков. "Но и там проблема обеспечения детей питанием дополнительными рационами решена. Но мы не можем посчитать это как горячее питание непосредственно в школе, поэтому вот эти 0,2% у нас остаются", - объяснила она. По ее словам, в российских школах нет пищеблоков, которые не соответствуют требованиям СанПина, кроме того, в половине школ решена задача с нехваткой посадочных мест для школьников в столовых.
https://ria.ru/20230516/pitanie-1872212815.html
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россия, общество, анна попова, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы
Россия, Общество, Анна Попова, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование, Детские вопросы
Попова: большинство учеников младшей школы обеспечены горячим питанием

Попова: 99,8 процента учеников младшей школы обеспечены бесплатным горячим питанием

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Организация питания в школах. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бесплатное горячее питание получают 99,8% учащихся младших классов российских школ, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"В 2019-2020 учебном году стопроцентный охват горячим питанием в начальной школе был только в 18 субъектах. На сегодняшний день это 99,8% всех школьников первых-четвертых классов имеют горячее питание", - сказала Попова на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Она уточнила, что оставшиеся 0,2% - это 20 школ, которые находятся в маленьких населенных пунктах в отдаленных регионах, и в которых нет пищеблоков.
"Но и там проблема обеспечения детей питанием дополнительными рационами решена. Но мы не можем посчитать это как горячее питание непосредственно в школе, поэтому вот эти 0,2% у нас остаются", - объяснила она.
По ее словам, в российских школах нет пищеблоков, которые не соответствуют требованиям СанПина, кроме того, в половине школ решена задача с нехваткой посадочных мест для школьников в столовых.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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РоссияОбществоАнна ПоповаМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Социальный навигаторСН_ОбразованиеДетские вопросы
 
 
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