https://ria.ru/20230516/pitanie-1872220668.html

Попова: большинство учеников младшей школы обеспечены горячим питанием

Попова: большинство учеников младшей школы обеспечены горячим питанием - РИА Новости, 16.05.2023

Попова: большинство учеников младшей школы обеспечены горячим питанием

Бесплатное горячее питание получают 99,8% учащихся младших классов российских школ, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:44

2023-05-16T17:44

2023-05-16T17:45

россия

общество

анна попова

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

детские вопросы

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бесплатное горячее питание получают 99,8% учащихся младших классов российских школ, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. "В 2019-2020 учебном году стопроцентный охват горячим питанием в начальной школе был только в 18 субъектах. На сегодняшний день это 99,8% всех школьников первых-четвертых классов имеют горячее питание", - сказала Попова на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Она уточнила, что оставшиеся 0,2% - это 20 школ, которые находятся в маленьких населенных пунктах в отдаленных регионах, и в которых нет пищеблоков. "Но и там проблема обеспечения детей питанием дополнительными рационами решена. Но мы не можем посчитать это как горячее питание непосредственно в школе, поэтому вот эти 0,2% у нас остаются", - объяснила она. По ее словам, в российских школах нет пищеблоков, которые не соответствуют требованиям СанПина, кроме того, в половине школ решена задача с нехваткой посадочных мест для школьников в столовых.

https://ria.ru/20230516/pitanie-1872212815.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, анна попова, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы