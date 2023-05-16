https://ria.ru/20230516/nato-1871886350.html

Заходят с Востока. НАТО приступила к настоящему расширению

Заходят с Востока. НАТО приступила к настоящему расширению - РИА Новости, 16.05.2023

Заходят с Востока. НАТО приступила к настоящему расширению

Североатлантический альянс продолжает экспансию. На очереди — Япония, сотрудничество с которой в НАТО планируют вывести на новый уровень. О том, к чему это... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T08:00

2023-05-16T08:00

2023-05-16T08:51

в мире

токио

япония

китай

есимаса хаяси

фумио кисида

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Североатлантический альянс продолжает экспансию. На очереди — Япония, сотрудничество с которой в НАТО планируют вывести на новый уровень. О том, к чему это приведет, — в материале РИА Новости.Первая ласточкаВ Токио открывают офис НАТО для углубления взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщают японские СМИ со ссылкой на осведомленные источники. Речь идет о партнерстве в области кибербезопасности, новейших технологий и противостояния дезинформации.Это беспрецедентное решение. Несмотря на тесные контакты с Японией и Южной Кореей, Североатлантический блок пока не предпринимал попыток закрепиться в Азии.Для регионального сдерживания Китая создавали другие механизмы. В частности форматы QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности между Вашингтоном, Канберрой, Нью-Дели и Токио) и AUKUS (Австралия, Великобритания и США), к которым время от времени на переговорах примыкал Сеул.Хотя оба объединения СМИ позиционировали как "азиатскую НАТО", особых достижений не было. Очевидно, это и подвигло Токио форсировать сближение с альянсом.Сейчас у Японии статус "глобального партнера". Это один из наиболее низких уровней сотрудничества. Например, у Азербайджана и Сербии есть индивидуальные планы взаимодействия с блоком. Грузия и Украина — на стадии "ускоренного диалога". На этом фоне положение Страны восходящего солнца выглядело как минимум странным.И вот Вашингтон предложил Токио индивидуальный план. Подпишут его очень быстро — хотят успеть к саммиту НАТО в Вильнюсе 11 и 12 июля.Об офисе альянса премьер-министр Фумио Кисида и генеральный секретарь Йенс Столтенберг заговорили во время его визита в Токио в конце января. По словам источника Nikkei Asia, в середине апреля НАТО распространила проект плана среди всех участников блока.На первых порах, как предполагается, в этом офисе будет всего один человек. Вопросы помещения и финансирования обсуждаются.У НАТО есть подобные представительства в ООН в Нью-Йорке, в ОБСЕ в Вене, а также в Грузии, на Украине, в Боснии и Герцеговине, Молдове и Кувейте."Если Токио предоставит западному военному альянсу средства, чтобы закрепиться в стране, это станет новым этапом в оборонном взаимодействии", — отмечает издание Nikkei Asia.Российско-китайский факторСо своей стороны, Япония планирует создать независимую миссию при НАТО, отделив ее от посольства в Бельгии, где она базируется в настоящее время.Подписание индивидуального плана придаст импульс и саммиту в Вильнюсе, полагают источники. Ожидается, что, как и в прошлом году, приедут главы Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.Посол Дании в Токио Питер Таксо-Йенсен уверен: офис станет "наглядным и реальным инструментом укрепления отношений с НАТО". Датская дипмиссия сейчас выступает в качестве контактного пункта альянса в Японии.Таксо-Йенсен отметил, что геополитический ландшафт резко изменился с 2010-го, когда НАТО опубликовала предыдущую Стратегическую концепцию."В то время Россия считалась потенциальным партнером, а Китай не упоминался, — напомнил дипломат. — В 2022-м на мадридском саммите решили, что Россия больше не партнер, и признали: Китай способен влиять на трансъевропейскую безопасность. Вот почему для НАТО важен этот регион".Митито Цуруока, доцент Университета Кэйо, подчеркивает: российская спецоперация на Украине изменила отношение НАТО к Пекину. "В дополнение к проблемам, которые КНР создает сама по себе, добавилось новое измерение: Китай как сторонник России. Это непосредственно связано с безопасностью Европы", — указывает аналитик.Военное сближениеПомимо координации действий, альянс планирует плотно заняться "оперативной совместимостью" на уровне вооруженных сил. Хотя, уточняет Таксо-Йенсен, этот вопрос — на долгосрочную перспективу.В конце апреля делегация из отдела совместной безопасности НАТО во главе с генерал-лейтенантом Франческо Дьелья посетила Токио."Это наши первые военно-штабные переговоры в Японии после пандемии, и я воочию убедился: Европа для вас так же значима, как и для НАТО — Индо-Тихоокеанский регион", — отметил представитель альянса.Делегация также побывала в Центре обучения сил самообороны Японии. "В нынешних сложных условиях важно вносить вклад в глобальную безопасность, работать с партнерами-единомышленниками и укреплять собственный оборонный потенциал", — заявил Дьелья.Рост напряженностиТокио на официальном уровне пока старается сохранять сдержанность. "Мы ведем переговоры, но детали еще не согласованы", — сказал министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси, выступая за неделю до саммита "Группы семи" (G7). Открытие офиса не угрожает каким-либо странам, добавил он.Японии и другим государствам по-прежнему необходимо сотрудничать с Китаем по глобальным проблемам, таким как изменение климата и последствия пандемии коронавируса. Токио хочет "конструктивных и стабильных отношений" с Пекином, подчеркнул министр.КНР ранее предостерегала от расширения НАТО в регионе. "Азия перспективна для сотрудничества, это очаг мирного развития. Нельзя допускать сюда тех, кто ищет геополитических баталий, — говорил официальный представитель МИД Китая Мао Нин. — Продвижение альянса на восток и вмешательство в дела Азиатско-Тихоокеанского региона определенно не пойдут на пользу миру и стабильности".Хаяси, в свою очередь, снова напомнил, что опасения напрасны. Но, судя по всему, в Пекине этому не верят.

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в мире, токио, япония, китай, есимаса хаяси, фумио кисида, йенс столтенберг, нато, aukus