Объем вылова корюшки в Ленобласти превысил прошлогодний уровень на 5,7%
© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкЛов корюшки на реке Волхов в Ленинградской области
Лов корюшки на реке Волхов в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Рыболовы Ленинградской области с начала сезона добыли более одной тысячи тонн ладожской корюшки, таким образом перевыполнив показатели прошлого года на 5,7%, сообщил зампредседателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
По его словам, только в ходе фестиваля "Корюшка идет!", который состоялся в минувшие выходные в Новой Ладоге, было реализовано 3,9 тысячи килограммов рыбы и рыбопродуктов. Из них 500 килограммов – жареной корюшки и 2,3 тысячи килограммов – охлажденной, что на 10% больше, чем в 2022 году.
"За первый квартал 2023 года рост реализации товарной рыбы рыбоводными предприятиями Ленинградской области составил 48%. Реализовано свыше двух тысяч тонн, рост переработки водных биоресурсов — 30%, произведено 8,3 тысячи тонн готовой продукции", – сказал чиновник, отметив, что это один из лучших показателей за последние годы.
По его словам, только в ходе фестиваля "Корюшка идет!", который состоялся в минувшие выходные в Новой Ладоге, было реализовано 3,9 тысячи килограммов рыбы и рыбопродуктов. Из них 500 килограммов – жареной корюшки и 2,3 тысячи килограммов – охлажденной, что на 10% больше, чем в 2022 году.
"За первый квартал 2023 года рост реализации товарной рыбы рыбоводными предприятиями Ленинградской области составил 48%. Реализовано свыше двух тысяч тонн, рост переработки водных биоресурсов — 30%, произведено 8,3 тысячи тонн готовой продукции", – сказал чиновник, отметив, что это один из лучших показателей за последние годы.
Он напомнил, что объем государственной поддержки рыбной отрасти в Ленинградской области в 2022 году увеличен на 25% и составил 149 миллионов рублей, из которых 28 миллионов рублей направлено на переработку рыбы, производство готовой продукции.