https://ria.ru/20230516/koryushka-1872192571.html

Объем вылова корюшки в Ленобласти превысил прошлогодний уровень на 5,7%

Объем вылова корюшки в Ленобласти превысил прошлогодний уровень на 5,7% - РИА Новости, 16.05.2023

Объем вылова корюшки в Ленобласти превысил прошлогодний уровень на 5,7%

Рыболовы Ленинградской области с начала сезона добыли более одной тысячи тонн ладожской корюшки, таким образом перевыполнив показатели прошлого года на 5,7%,... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:27

2023-05-16T16:27

2023-05-16T16:27

ленинградская область

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Рыболовы Ленинградской области с начала сезона добыли более одной тысячи тонн ладожской корюшки, таким образом перевыполнив показатели прошлого года на 5,7%, сообщил зампредседателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. По его словам, только в ходе фестиваля "Корюшка идет!", который состоялся в минувшие выходные в Новой Ладоге, было реализовано 3,9 тысячи килограммов рыбы и рыбопродуктов. Из них 500 килограммов – жареной корюшки и 2,3 тысячи килограммов – охлажденной, что на 10% больше, чем в 2022 году."За первый квартал 2023 года рост реализации товарной рыбы рыбоводными предприятиями Ленинградской области составил 48%. Реализовано свыше двух тысяч тонн, рост переработки водных биоресурсов — 30%, произведено 8,3 тысячи тонн готовой продукции", – сказал чиновник, отметив, что это один из лучших показателей за последние годы.Он напомнил, что объем государственной поддержки рыбной отрасти в Ленинградской области в 2022 году увеличен на 25% и составил 149 миллионов рублей, из которых 28 миллионов рублей направлено на переработку рыбы, производство готовой продукции.

https://ria.ru/20230504/krevetki-1869718196.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область