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Объем вылова корюшки в Ленобласти превысил прошлогодний уровень на 5,7% - РИА Новости, 16.05.2023
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Ленинградская область
 
16:27 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/koryushka-1872192571.html
Объем вылова корюшки в Ленобласти превысил прошлогодний уровень на 5,7%
Объем вылова корюшки в Ленобласти превысил прошлогодний уровень на 5,7% - РИА Новости, 16.05.2023
Объем вылова корюшки в Ленобласти превысил прошлогодний уровень на 5,7%
Рыболовы Ленинградской области с начала сезона добыли более одной тысячи тонн ладожской корюшки, таким образом перевыполнив показатели прошлого года на 5,7%,... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:27
2023-05-16T16:27
ленинградская область
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Рыболовы Ленинградской области с начала сезона добыли более одной тысячи тонн ладожской корюшки, таким образом перевыполнив показатели прошлого года на 5,7%, сообщил зампредседателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. По его словам, только в ходе фестиваля "Корюшка идет!", который состоялся в минувшие выходные в Новой Ладоге, было реализовано 3,9 тысячи килограммов рыбы и рыбопродуктов. Из них 500 килограммов – жареной корюшки и 2,3 тысячи килограммов – охлажденной, что на 10% больше, чем в 2022 году."За первый квартал 2023 года рост реализации товарной рыбы рыбоводными предприятиями Ленинградской области составил 48%. Реализовано свыше двух тысяч тонн, рост переработки водных биоресурсов — 30%, произведено 8,3 тысячи тонн готовой продукции", – сказал чиновник, отметив, что это один из лучших показателей за последние годы.Он напомнил, что объем государственной поддержки рыбной отрасти в Ленинградской области в 2022 году увеличен на 25% и составил 149 миллионов рублей, из которых 28 миллионов рублей направлено на переработку рыбы, производство готовой продукции.
https://ria.ru/20230504/krevetki-1869718196.html
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ленинградская область
Ленинградская область , Ленинградская область

Объем вылова корюшки в Ленобласти превысил прошлогодний уровень на 5,7%

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкЛов корюшки на реке Волхов в Ленинградской области
Лов корюшки на реке Волхов в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Лов корюшки на реке Волхов в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Рыболовы Ленинградской области с начала сезона добыли более одной тысячи тонн ладожской корюшки, таким образом перевыполнив показатели прошлого года на 5,7%, сообщил зампредседателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

По его словам, только в ходе фестиваля "Корюшка идет!", который состоялся в минувшие выходные в Новой Ладоге, было реализовано 3,9 тысячи килограммов рыбы и рыбопродуктов. Из них 500 килограммов – жареной корюшки и 2,3 тысячи килограммов – охлажденной, что на 10% больше, чем в 2022 году.

"За первый квартал 2023 года рост реализации товарной рыбы рыбоводными предприятиями Ленинградской области составил 48%. Реализовано свыше двух тысяч тонн, рост переработки водных биоресурсов — 30%, произведено 8,3 тысячи тонн готовой продукции", – сказал чиновник, отметив, что это один из лучших показателей за последние годы.
Он напомнил, что объем государственной поддержки рыбной отрасти в Ленинградской области в 2022 году увеличен на 25% и составил 149 миллионов рублей, из которых 28 миллионов рублей направлено на переработку рыбы, производство готовой продукции.
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