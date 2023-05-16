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Бедрос Киркоров осудил сына Вячеслава Зайцева за отношение к отцу - РИА Новости, 16.05.2023
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Шоубиз
 
00:43 16.05.2023 (обновлено: 00:54 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/kirkorov-1871954236.html
Бедрос Киркоров осудил сына Вячеслава Зайцева за отношение к отцу
Бедрос Киркоров осудил сына Вячеслава Зайцева за отношение к отцу - РИА Новости, 16.05.2023
Бедрос Киркоров осудил сына Вячеслава Зайцева за отношение к отцу
Народный артист России Бедрос Киркоров в передаче "Ты не поверишь!" заявил, что сыну модельера Вячеслава Зайцева Егору вернется "бумеранг" за отношение к отцу. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T00:43
2023-05-16T00:54
шоубиз
бедрос киркоров
вячеслав зайцев
россия
московская область (подмосковье)
семья
знаменитости
мода
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Народный артист России Бедрос Киркоров в передаче "Ты не поверишь!" заявил, что сыну модельера Вячеслава Зайцева Егору вернется "бумеранг" за отношение к отцу. Он также сказал Егору Зайцеву на церемонии прощания с модельером, что в семье все должны быть дружными. Но наследник знаменитости не ответил Киркорову-старшему. Страдавший от болезни Паркинсона Вячеслав Зайцев не общался с сыном в течение нескольких лет. По данным СМИ, конфликт между родственниками произошел из-за третьих лиц, которые начали опекать кутюрье. Модельер и его наследник так и не смогли наладить отношения. Вячеслав Зайцев умер 30 апреля после продолжительной болезни. Ему было 85 лет. Кутюрье похоронили на Жегаловском кладбище в Подмосковье.
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бедрос киркоров, вячеслав зайцев, россия, московская область (подмосковье), семья, знаменитости, мода, стиль
Шоубиз, Бедрос Киркоров, Вячеслав Зайцев, Россия, Московская область (Подмосковье), Семья, Знаменитости, мода, стиль
Бедрос Киркоров осудил сына Вячеслава Зайцева за отношение к отцу

Бедрос Киркоров заявил, что сыну Вячеслава Зайцева вернется "бумеранг" за отношение к отцу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец Бедрос Киркоров пришел на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково
Певец Бедрос Киркоров пришел на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Народный артист России Бедрос Киркоров в передаче "Ты не поверишь!" заявил, что сыну модельера Вячеслава Зайцева Егору вернется "бумеранг" за отношение к отцу.
«

"У Егора начнутся проблемы со здоровьем, если еще не начались. Есть такой закон бумеранга. Егор делал плохо отцу, он теперь получит", – поделился музыкант на похоронах кутюрье.

Он также сказал Егору Зайцеву на церемонии прощания с модельером, что в семье все должны быть дружными. Но наследник знаменитости не ответил Киркорову-старшему.
Страдавший от болезни Паркинсона Вячеслав Зайцев не общался с сыном в течение нескольких лет.
По данным СМИ, конфликт между родственниками произошел из-за третьих лиц, которые начали опекать кутюрье. Модельер и его наследник так и не смогли наладить отношения.
Вячеслав Зайцев умер 30 апреля после продолжительной болезни. Ему было 85 лет. Кутюрье похоронили на Жегаловском кладбище в Подмосковье.
Модельер Вячеслав Зайцев - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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ШоубизБедрос КиркоровВячеслав ЗайцевРоссияМосковская область (Подмосковье)СемьяЗнаменитостимодастиль
 
 
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