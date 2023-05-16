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Бедрос Киркоров осудил сына Вячеслава Зайцева за отношение к отцу
Бедрос Киркоров осудил сына Вячеслава Зайцева за отношение к отцу - РИА Новости, 16.05.2023
Бедрос Киркоров осудил сына Вячеслава Зайцева за отношение к отцу
Народный артист России Бедрос Киркоров в передаче "Ты не поверишь!" заявил, что сыну модельера Вячеслава Зайцева Егору вернется "бумеранг" за отношение к отцу. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T00:43
2023-05-16T00:43
2023-05-16T00:54
шоубиз
бедрос киркоров
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семья
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мода
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Народный артист России Бедрос Киркоров в передаче "Ты не поверишь!" заявил, что сыну модельера Вячеслава Зайцева Егору вернется "бумеранг" за отношение к отцу. Он также сказал Егору Зайцеву на церемонии прощания с модельером, что в семье все должны быть дружными. Но наследник знаменитости не ответил Киркорову-старшему. Страдавший от болезни Паркинсона Вячеслав Зайцев не общался с сыном в течение нескольких лет. По данным СМИ, конфликт между родственниками произошел из-за третьих лиц, которые начали опекать кутюрье. Модельер и его наследник так и не смогли наладить отношения. Вячеслав Зайцев умер 30 апреля после продолжительной болезни. Ему было 85 лет. Кутюрье похоронили на Жегаловском кладбище в Подмосковье.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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Шоубиз, Бедрос Киркоров, Вячеслав Зайцев, Россия, Московская область (Подмосковье), Семья, Знаменитости, мода, стиль
Бедрос Киркоров осудил сына Вячеслава Зайцева за отношение к отцу
Бедрос Киркоров заявил, что сыну Вячеслава Зайцева вернется "бумеранг" за отношение к отцу