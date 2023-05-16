https://ria.ru/20230516/kirkorov-1871954236.html

Бедрос Киркоров осудил сына Вячеслава Зайцева за отношение к отцу

Бедрос Киркоров осудил сына Вячеслава Зайцева за отношение к отцу - РИА Новости, 16.05.2023

Бедрос Киркоров осудил сына Вячеслава Зайцева за отношение к отцу

Народный артист России Бедрос Киркоров в передаче "Ты не поверишь!" заявил, что сыну модельера Вячеслава Зайцева Егору вернется "бумеранг" за отношение к отцу. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T00:43

2023-05-16T00:43

2023-05-16T00:54

шоубиз

бедрос киркоров

вячеслав зайцев

россия

московская область (подмосковье)

семья

знаменитости

мода

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Народный артист России Бедрос Киркоров в передаче "Ты не поверишь!" заявил, что сыну модельера Вячеслава Зайцева Егору вернется "бумеранг" за отношение к отцу. Он также сказал Егору Зайцеву на церемонии прощания с модельером, что в семье все должны быть дружными. Но наследник знаменитости не ответил Киркорову-старшему. Страдавший от болезни Паркинсона Вячеслав Зайцев не общался с сыном в течение нескольких лет. По данным СМИ, конфликт между родственниками произошел из-за третьих лиц, которые начали опекать кутюрье. Модельер и его наследник так и не смогли наладить отношения. Вячеслав Зайцев умер 30 апреля после продолжительной болезни. Ему было 85 лет. Кутюрье похоронили на Жегаловском кладбище в Подмосковье.

https://ria.ru/20230504/zaytsev-1869635848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

бедрос киркоров, вячеслав зайцев, россия, московская область (подмосковье), семья, знаменитости, мода, стиль