https://ria.ru/20230516/kazakhstan-1872049213.html
ЕС и Казахстан обсудили нивелирование последствий от антироссийских санкций
ЕС и Казахстан обсудили нивелирование последствий от антироссийских санкций - РИА Новости, 16.05.2023
ЕС и Казахстан обсудили нивелирование последствий от антироссийских санкций
Европейский союз и Казахстан обсуждают меры по нивелированию последствий антироссийских санкций на экономику республики, сообщила пресс-служба МИД Казахстана. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T08:42
2023-05-16T08:42
2023-05-16T08:53
в мире
казахстан
евросоюз
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АСТАНА, 16 мая - РИА Новости. Европейский союз и Казахстан обсуждают меры по нивелированию последствий антироссийских санкций на экономику республики, сообщила пресс-служба МИД Казахстана. По информации ведомства, вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу совершил рабочий визит в Брюссель и провел переговоры с высокопоставленными представителями Европейского союза для обсуждения актуальной повестки двустороннего и многостороннего взаимодействия и перспективных направлений его дальнейшего развития. В частности, Нуртлеу провел встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борреллем. "Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая региональную безопасность, взаимодействие в Центральной Азии и ситуацию в Афганистане. Стороны также обсудили меры по нивелированию возможных негативных последствий от европейских санкционных режимов для казахстанской экономики", - говорится в сообщении. Согласно пресс-релизу, дипломаты рассмотрели широкий спектр многогранных отношений Астаны и Брюсселя в рамках соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС. Между тем на встрече с главным советником президента Европейского совета по внешней политике Саймоном Мордю Нуртлеу отметил продуктивный визит президента Шарля Мишеля в Астану в октябре 2022 года и успех его первой встречи с лидерами стран Центральной Азии. Собеседники подчеркнули, что эти мероприятия придали мощный импульс дальнейшему укреплению двустороннего и межрегионального сотрудничества. Согласно пресс-релизу, стороны ведут работу над подготовкой второй встречи в таком формате в ближайшее время, которая призвана продолжить процесс углубления межрегионального сотрудничества Центральной Азии и ЕС. В ходе визита глава МИД Казахстана вручил Борреллю и Мордю ордена "Достык" (Дружба) первой и второй степени, соответственно, – за весомый вклад в укрепление и развитие сотрудничества между Казахстаном и ЕС.
https://ria.ru/20230506/sanktsii-1869693377.html
https://ria.ru/20230425/soyuzniki-1867479633.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, казахстан, евросоюз, европейский совет, центральная азия
В мире, Казахстан, Евросоюз, Европейский совет, Центральная Азия
ЕС и Казахстан обсудили нивелирование последствий от антироссийских санкций
МИД Казахстана: Астана и Брюссель обсудили нивелирование последствий от санкций ЕС
АСТАНА, 16 мая - РИА Новости. Европейский союз и Казахстан обсуждают меры по нивелированию последствий антироссийских санкций на экономику республики, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.
По информации ведомства, вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу
совершил рабочий визит в Брюссель и провел переговоры с высокопоставленными представителями Европейского союза для обсуждения актуальной повестки двустороннего и многостороннего взаимодействия и перспективных направлений его дальнейшего развития. В частности, Нуртлеу провел встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борреллем.
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"Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая региональную безопасность, взаимодействие в Центральной Азии и ситуацию в Афганистане. Стороны также обсудили меры по нивелированию возможных негативных последствий от европейских санкционных режимов для казахстанской экономики", - говорится в сообщении.
Согласно пресс-релизу, дипломаты рассмотрели широкий спектр многогранных отношений Астаны и Брюсселя в рамках соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС.
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"Отмечены регулярный характер и возросшая динамика политического диалога на высшем и высоком уровнях, заметный рост экономического сотрудничества и объемов европейских инвестиций. Особое внимание стороны уделили обсуждению практических шагов по развитию сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации, гражданской авиации, добычи и использованию критически важных сырьевых материалов", - сообщила пресс-служба.
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Между тем на встрече с главным советником президента Европейского совета
по внешней политике Саймоном Мордю Нуртлеу отметил продуктивный визит президента Шарля Мишеля
в Астану в октябре 2022 года и успех его первой встречи с лидерами стран Центральной Азии. Собеседники подчеркнули, что эти мероприятия придали мощный импульс дальнейшему укреплению двустороннего и межрегионального сотрудничества.
Согласно пресс-релизу, стороны ведут работу над подготовкой второй встречи в таком формате в ближайшее время, которая призвана продолжить процесс углубления межрегионального сотрудничества Центральной Азии и ЕС.
В ходе визита глава МИД Казахстана вручил Борреллю и Мордю ордена "Достык" (Дружба) первой и второй степени, соответственно, – за весомый вклад в укрепление и развитие сотрудничества между Казахстаном и ЕС.
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