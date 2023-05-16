Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге грабитель сорвал цепочку с крестиком с 83-летней пенсионерки - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/grabezh-1872112086.html
В Петербурге грабитель сорвал цепочку с крестиком с 83-летней пенсионерки
В Петербурге грабитель сорвал цепочку с крестиком с 83-летней пенсионерки - РИА Новости, 16.05.2023
В Петербурге грабитель сорвал цепочку с крестиком с 83-летней пенсионерки
В Петербурге задержали ранее судимого мужчину, который сорвал цепочку с крестиком с 83-летней пенсионерки, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:35
2023-05-16T12:35
происшествия
санкт-петербург
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. В Петербурге задержали ранее судимого мужчину, который сорвал цепочку с крестиком с 83-летней пенсионерки, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. В минувшее воскресенье в полицию Кировского района Санкт-Петербурга за помощью обратилась 83-летняя жительница дома по Дачному проспекту. Женщина сообщила, что несколькими часами ранее в своем подъезде подверглась нападению - злоумышленник сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком и скрылся. На следующий день в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Кировского района задержали подозреваемого в нападении. "Им оказался 46-летний житель Ленинградской области, имеющий 12 судимостей за различные преступления. Он задержан", - сообщили в полицейском главке. Возбуждено дело по статье "Грабеж", в ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.
https://ria.ru/20230130/grabezh-1848328837.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге грабитель сорвал цепочку с крестиком с 83-летней пенсионерки

В Петербурге задержали 12 раз судимого мужчину, сорвавшего цепочку с крестиком с женщины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. В Петербурге задержали ранее судимого мужчину, который сорвал цепочку с крестиком с 83-летней пенсионерки, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
В минувшее воскресенье в полицию Кировского района Санкт-Петербурга за помощью обратилась 83-летняя жительница дома по Дачному проспекту. Женщина сообщила, что несколькими часами ранее в своем подъезде подверглась нападению - злоумышленник сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком и скрылся.
На следующий день в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Кировского района задержали подозреваемого в нападении. "Им оказался 46-летний житель Ленинградской области, имеющий 12 судимостей за различные преступления. Он задержан", - сообщили в полицейском главке.
Возбуждено дело по статье "Грабеж", в ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.
В Балашихе задержан подозреваемый в грабеже под предлогом доставки цветов - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
В Балашихе именинник с белыми розами ограбил женщину и сбежал через окно
30 января, 10:41
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала