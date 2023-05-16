https://ria.ru/20230516/grabezh-1872112086.html

В Петербурге грабитель сорвал цепочку с крестиком с 83-летней пенсионерки

В Петербурге грабитель сорвал цепочку с крестиком с 83-летней пенсионерки - РИА Новости, 16.05.2023

В Петербурге грабитель сорвал цепочку с крестиком с 83-летней пенсионерки

В Петербурге задержали ранее судимого мужчину, который сорвал цепочку с крестиком с 83-летней пенсионерки, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:35

2023-05-16T12:35

2023-05-16T12:35

происшествия

санкт-петербург

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. В Петербурге задержали ранее судимого мужчину, который сорвал цепочку с крестиком с 83-летней пенсионерки, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. В минувшее воскресенье в полицию Кировского района Санкт-Петербурга за помощью обратилась 83-летняя жительница дома по Дачному проспекту. Женщина сообщила, что несколькими часами ранее в своем подъезде подверглась нападению - злоумышленник сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком и скрылся. На следующий день в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Кировского района задержали подозреваемого в нападении. "Им оказался 46-летний житель Ленинградской области, имеющий 12 судимостей за различные преступления. Он задержан", - сообщили в полицейском главке. Возбуждено дело по статье "Грабеж", в ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20230130/grabezh-1848328837.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)