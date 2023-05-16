https://ria.ru/20230516/grabezh-1872112086.html
В Петербурге грабитель сорвал цепочку с крестиком с 83-летней пенсионерки
В Петербурге грабитель сорвал цепочку с крестиком с 83-летней пенсионерки - РИА Новости, 16.05.2023
В Петербурге грабитель сорвал цепочку с крестиком с 83-летней пенсионерки
В Петербурге задержали ранее судимого мужчину, который сорвал цепочку с крестиком с 83-летней пенсионерки, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:35
2023-05-16T12:35
2023-05-16T12:35
происшествия
санкт-петербург
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. В Петербурге задержали ранее судимого мужчину, который сорвал цепочку с крестиком с 83-летней пенсионерки, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. В минувшее воскресенье в полицию Кировского района Санкт-Петербурга за помощью обратилась 83-летняя жительница дома по Дачному проспекту. Женщина сообщила, что несколькими часами ранее в своем подъезде подверглась нападению - злоумышленник сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком и скрылся. На следующий день в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Кировского района задержали подозреваемого в нападении. "Им оказался 46-летний житель Ленинградской области, имеющий 12 судимостей за различные преступления. Он задержан", - сообщили в полицейском главке. Возбуждено дело по статье "Грабеж", в ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.
https://ria.ru/20230130/grabezh-1848328837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге грабитель сорвал цепочку с крестиком с 83-летней пенсионерки
В Петербурге задержали 12 раз судимого мужчину, сорвавшего цепочку с крестиком с женщины