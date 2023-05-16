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Сюжеты из произведений Расула Гамзатова появятся на фасадах домов Дербента - РИА Новости, 16.05.2023
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Республика Дагестан
 
12:49 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/fasady-1872113545.html
Сюжеты из произведений Расула Гамзатова появятся на фасадах домов Дербента
Сюжеты из произведений Расула Гамзатова появятся на фасадах домов Дербента - РИА Новости, 16.05.2023
Сюжеты из произведений Расула Гамзатова появятся на фасадах домов Дербента
Уличные художники из разных городов России изобразят на фасадах многоквартирных домов в Дербенте сюжеты из произведений народного поэта Дагестана Расула... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:49
2023-05-16T12:49
республика дагестан
республика дагестан
дербент
россия
махачкала
расул гамзатов
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МАХАЧКАЛА, 16 мая - РИА Новости. Уличные художники из разных городов России изобразят на фасадах многоквартирных домов в Дербенте сюжеты из произведений народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, сообщил глава города Рустамбек Пирмагомедов.“С 21 мая в Дербенте стартует четвертый стрит-арт фестиваль “Стена”. Он будет посвящен 100-летию великого советского и российского поэта Расула Гамзатова. Талантливые художники из разных городов России соберутся в Дербенте, чтобы отобразить на фасадах многоэтажных домов сюжеты из произведений поэта”, – написал Пирмагомедов в своем Telegram-канале.В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Акция и мероприятия, приуроченные к юбилейной дате, проводятся по всей стране, основные праздничные мероприятия пройдут в сентябре-октябре нынешнего года в Махачкале и в Москве.
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республика дагестан, дербент, россия, махачкала, расул гамзатов
Республика Дагестан, Республика Дагестан, Дербент, Россия, Махачкала, Расул Гамзатов

Сюжеты из произведений Расула Гамзатова появятся на фасадах домов Дербента

© Фото : администрация МахачкалыПроект росписи стен домов
Проект росписи стен домов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : администрация Махачкалы
Проект росписи стен домов
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МАХАЧКАЛА, 16 мая - РИА Новости. Уличные художники из разных городов России изобразят на фасадах многоквартирных домов в Дербенте сюжеты из произведений народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, сообщил глава города Рустамбек Пирмагомедов.
“С 21 мая в Дербенте стартует четвертый стрит-арт фестиваль “Стена”. Он будет посвящен 100-летию великого советского и российского поэта Расула Гамзатова. Талантливые художники из разных городов России соберутся в Дербенте, чтобы отобразить на фасадах многоэтажных домов сюжеты из произведений поэта”, – написал Пирмагомедов в своем Telegram-канале.
В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Акция и мероприятия, приуроченные к юбилейной дате, проводятся по всей стране, основные праздничные мероприятия пройдут в сентябре-октябре нынешнего года в Махачкале и в Москве.
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Республика ДагестанРеспублика ДагестанДербентРоссияМахачкалаРасул Гамзатов
 
 
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