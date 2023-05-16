https://ria.ru/20230516/fasady-1872113545.html

Сюжеты из произведений Расула Гамзатова появятся на фасадах домов Дербента

Сюжеты из произведений Расула Гамзатова появятся на фасадах домов Дербента - РИА Новости, 16.05.2023

Сюжеты из произведений Расула Гамзатова появятся на фасадах домов Дербента

Уличные художники из разных городов России изобразят на фасадах многоквартирных домов в Дербенте сюжеты из произведений народного поэта Дагестана Расула... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:49

2023-05-16T12:49

2023-05-16T12:49

республика дагестан

республика дагестан

дербент

россия

махачкала

расул гамзатов

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МАХАЧКАЛА, 16 мая - РИА Новости. Уличные художники из разных городов России изобразят на фасадах многоквартирных домов в Дербенте сюжеты из произведений народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, сообщил глава города Рустамбек Пирмагомедов.“С 21 мая в Дербенте стартует четвертый стрит-арт фестиваль “Стена”. Он будет посвящен 100-летию великого советского и российского поэта Расула Гамзатова. Талантливые художники из разных городов России соберутся в Дербенте, чтобы отобразить на фасадах многоэтажных домов сюжеты из произведений поэта”, – написал Пирмагомедов в своем Telegram-канале.В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Акция и мероприятия, приуроченные к юбилейной дате, проводятся по всей стране, основные праздничные мероприятия пройдут в сентябре-октябре нынешнего года в Махачкале и в Москве.

https://ria.ru/20230425/chtetsy-1867712451.html

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россия

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Алёна Пава

республика дагестан, дербент, россия, махачкала, расул гамзатов