https://ria.ru/20230516/erdogan-1872262203.html

Эрдоган заявил, что не поменяет отношение к России в случае переизбрания

Эрдоган заявил, что не поменяет отношение к России в случае переизбрания - РИА Новости, 16.05.2023

Эрдоган заявил, что не поменяет отношение к России в случае переизбрания

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении поддерживать нынешнюю политику в отношениях с Россией и другими странами в случае победы на... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T21:11

2023-05-16T21:11

2023-05-16T23:28

россия

сша

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

народный альянс

кемаль кылычдароглу

дмитрий песков

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СТАМБУЛ, 16 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении поддерживать нынешнюю политику в отношениях с Россией и другими странами в случае победы на президентских выборах. Об этом он сообщил в интервью телеканалам CNN Turk и Kanal D."До сего дня мы придерживались политики "объятий" со всеми странами — с Россией, США, КНР, со всеми западными странами мы поддерживали постоянные связи. Будучи президентом Турции, я не могу позволить себе быть обиженным и сердитым. Я проводил встречи со всеми наилучшим образом и продолжу так делать, потому что это выгодно стране. Когда вы отбрасываете одну страну, то проигрываете", — сказал он.По словам турецкого лидера, "притягивать к себе одну страну, а другой бросать вызов, как делают в Народно-республиканской партии", не соответствует его принципам. В пятницу Эрдоган призвал кандидата в президенты от "Народного альянса" Кемаля Кылычдароглу "постыдиться" после его заявлений о влиянии Москвы на выборы. В свою очередь, замглавы оппозиционной партии Огуз Салыджы отказался комментировать источники сведений о "вмешательстве России" и заявил о намерении развивать отношения с ней.Комментируя обвинения о "вмешательстве" России, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва не лезет во внутреннюю политику и в электоральные процессы других государств.В Турции 14 мая прошли парламентские и президентские выборы. По данным ЦИК, Эрдоган получил 49,51 процента голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 44,88 процента. По местному законодательству, если никто из кандидатов не набирает 50 процентов голосов, проводится второй тур голосования. Он состоится 28 мая.

https://ria.ru/20230516/turtsiya-1871971493.html

https://ria.ru/20230513/kylychdaroglu-1871514355.html

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россия, сша, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, народный альянс, кемаль кылычдароглу, дмитрий песков, президентские выборы в турции