https://ria.ru/20230516/energodefitsit-1872013123.html

Энергодефицит накрывает Казахстан. Для России это тоже означает проблемы

Энергодефицит накрывает Казахстан. Для России это тоже означает проблемы - РИА Новости, 16.05.2023

Энергодефицит накрывает Казахстан. Для России это тоже означает проблемы

Глава крупнейшей казахстанской компании QazaqGaz выступил с докладом, из которого следует, что республика с изрядным скрипом прошла текущий отопительный сезон,... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T08:00

2023-05-16T08:00

2023-05-16T08:01

аналитика

казахстан

россия

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экономика

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Глава крупнейшей казахстанской компании QazaqGaz выступил с докладом, из которого следует, что республика с изрядным скрипом прошла текущий отопительный сезон, а чтобы преодолеть грядущий период холодов, потребуется применение кардинальных мер.В частности, из презентации Санжара Жаркешова стало известно, что в осенне-зимний период 2022/2023 года был установлен исторический рекорд пикового потребления ресурсов. В моменте казахские электростанции съедали свыше четырех миллионов кубометров природного газа в час, причиной чему стали холодная зима, а также рост потребления, вызванный в том числе наплывом мигрантов и галопирующим объемом незаконного майнинга. Всего же за прошлый год генерирующая инфраструктура Казахстана израсходовала 21 миллиард кубических метров газа, и перед руководством страны уже в начале жаркого южного лета во весь рост встает дилемма: либо каким-то невероятным образом принудить население и промышленность сократить потребление тепла и электричества, либо резко снизить, а то и вовсе прекратить поставки газа за рубеж.Жаркешов, занимающий ключевую должность в казахской энергетике, отдадим ему должное, подходит к вопросу практично. Чтобы не допустить обрушения энергосистемы в период холодов (а в Казахстане, напомним, резко континентальный климат с зимами, когда столбики термометров могут падать до минус тридцати-сорока градусов с ураганным ветром), предлагается отказаться от продажи газа собственной добычи и увеличить долю угля в энергобалансе страны.Не стоит думать, что описанные тенденции сугубо локальны. Хотя бы потому, что Казахстан — крупнейший юго-восточный сосед России с самой протяженной общей границей, длина которой превышает шесть тысяч километров. Если, например, переложить это расстояние на карту той же Украины, то можно было бы дважды съездить из Львова в Донецк и обратно. Кроме того, как уже упоминалось выше, Казахстан — это ключевые ворота в Азию для экспорта и импорта товаров и ресурсов, и от устойчивости казахской энергетики будут во многом зависеть показатели российской внешней региональной торговли, а также реализации таких исторических проектов, как строительство новых АЭС в самом Казахстане и соседнем Узбекистане.Для начала разберемся, откуда и в каком объеме получает энергию наш сосед.Энергобаланс Казахстана довольно типичен для постсоветских стран в том плане, что структура генерации привязана к локальной ресурсной базе, что было совершенно логично и оправданно даже в период, когда между республиками не было границ вовсе.Упомянутый 21 миллиард кубометров газа составляет всего лишь 28 процентов общей генерации, на нефтепродукты приходится еще 22 процента, а все остальное за мизерным исключением — это царство угля, коего в Казахстане преизрядное количество. Нужно отметить, что, в отличие от той же Украины, давно и твердо вставшей на путь деиндустриализации, потребление электроэнергии в Казахстане неуклонно растет, что является базовым маркером промышленного развития. Если в 1999 году все национальные секторы потребляли 44 тераватт-часа электричества, то в 2021-м этот же показатель превысил 114 тераватт-часов. Однако из-за того, что в Казахстане существуют фактически две независимые энергосистемы (север и юг), а также из-за стремительного устаревания парка генерации Астана постоянно наращивает закупки электричества за рубежом. Главным поставщиком в этом секторе выступает Россия, по итогам 2021 года перегнавшая по семи энергомостам электроэнергии на 89 миллионов долларов, притом что годом ранее объем импорта составлял всего 32 миллиона. Рост потребления, помноженный на ресурсный дефицит, продуцирует для России ситуацию гораздо более сложную, чем примитивное "будем больше продавать". Подобный перекос в первую очередь чреват срывом поставок электроэнергии дальше на юг, например в Узбекистан, испытывающий значительный энергетический голод, особенно в летний период, когда падает уровень воды, а вместе с ним и выработка в соседнем Таджикистане.Ну и главное.Казахстан — это широкий накатанный тракт, по которому на юг многие годы идут российские ресурсы, как пополняющие наш бюджет, так и обеспечивающие энергетическую безопасность региона. С территории нашего южного соседа проложен и действует магистральный газопровод КТК, идущий с казахских нефтепромыслов в Улан-Хол и далее до порта Новороссийск. Помимо него, также работает нефтепровод Узень — Атырау — Самара. И это мы перечисляем только проекты, в которых наша страна принимает непосредственное участие.Аналогичная ситуация и с природным газом.Из России сквозь восточную часть Казахстана тянется магистральный газопровод, к которому в Мангистауской области присоединяется его туркменский коллега, чтобы далее к юго-востоку расходиться широким веером в Киргизию, Узбекистан и Китай. Выпадение казахского экспорта приведет к пересмотру схем и объемов поставок, но здесь нужно понимать, что действующая трубопроводная инфраструктура имеет ограниченный потолок роста в плане объемов.Знание этих фактов позволяет понять, сколь сложна система межгосударственных отношений в сфере энергетики и ресурсов. А еще это на пальцах показывает, почему России, что бы там ни вещали зарубежные русофобы, крайне невыгодно, когда у важного соседа начинаются проблемы, чтобы создавать ему еще и новые.Впрочем, не сомневаемся, что Астана справится: уголь в помощь.

https://ria.ru/20230324/sotrudnichestvo-1860495694.html

https://ria.ru/20230224/gazoprovod-1854104793.html

https://ria.ru/20230131/rossiya-1848537869.html

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аналитика, казахстан, россия, жкх, экономика