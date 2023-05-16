https://ria.ru/20230516/ege-1872172120.html

Часть ЕГЭ оставят в традиционном формате, заявили в Рособрнадзоре

Часть ЕГЭ оставят в традиционном формате, заявили в Рособрнадзоре - РИА Новости, 16.05.2023

Часть ЕГЭ оставят в традиционном формате, заявили в Рособрнадзоре

Перевод единого государственного экзамена по математике, физике и химии в компьютерный формат не планируется, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:21

2023-05-16T15:21

2023-05-16T15:25

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

образование - общество

россия

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Перевод единого государственного экзамена по математике, физике и химии в компьютерный формат не планируется, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Если нужно просто написать ответ - это одно, если надо, чтобы эксперт видел решение, - другое. Необходимости тоже эксперты в этом плане не видят вообще, ну и надо понимать, что увеличивать компьютерный парк ради одного до экзамена экономически нецелесообразно. Оно никак на качество освоения предмета, такой подход не влияет. Поэтому мы не планируем переход на компьютерный формат по этим предметам", - сказал Музаев в ходе горячей линии о проведении государственной итоговой аттестации в 2023 году, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20230427/ege-1868236833.html

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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, россия, социальный навигатор, сн_образование