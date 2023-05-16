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Часть ЕГЭ оставят в традиционном формате, заявили в Рособрнадзоре - РИА Новости, 16.05.2023
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15:21 16.05.2023 (обновлено: 15:25 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/ege-1872172120.html
Часть ЕГЭ оставят в традиционном формате, заявили в Рособрнадзоре
Часть ЕГЭ оставят в традиционном формате, заявили в Рособрнадзоре - РИА Новости, 16.05.2023
Часть ЕГЭ оставят в традиционном формате, заявили в Рособрнадзоре
Перевод единого государственного экзамена по математике, физике и химии в компьютерный формат не планируется, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:21
2023-05-16T15:25
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
россия
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Перевод единого государственного экзамена по математике, физике и химии в компьютерный формат не планируется, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Если нужно просто написать ответ - это одно, если надо, чтобы эксперт видел решение, - другое. Необходимости тоже эксперты в этом плане не видят вообще, ну и надо понимать, что увеличивать компьютерный парк ради одного до экзамена экономически нецелесообразно. Оно никак на качество освоения предмета, такой подход не влияет. Поэтому мы не планируем переход на компьютерный формат по этим предметам", - сказал Музаев в ходе горячей линии о проведении государственной итоговой аттестации в 2023 году, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20230427/ege-1868236833.html
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование - Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Часть ЕГЭ оставят в традиционном формате, заявили в Рособрнадзоре

Музаев: перевод ЕГЭ по математике, физике, химии в компьютерный формат не планируется

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченики в классе перед началом единого государственного экзамена по химии
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена по химии - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена по химии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Перевод единого государственного экзамена по математике, физике и химии в компьютерный формат не планируется, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Если нужно просто написать ответ - это одно, если надо, чтобы эксперт видел решение, - другое. Необходимости тоже эксперты в этом плане не видят вообще, ну и надо понимать, что увеличивать компьютерный парк ради одного до экзамена экономически нецелесообразно. Оно никак на качество освоения предмета, такой подход не влияет. Поэтому мы не планируем переход на компьютерный формат по этим предметам", - сказал Музаев в ходе горячей линии о проведении государственной итоговой аттестации в 2023 году, отвечая на соответствующий вопрос.
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ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Образование - ОбществоРоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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