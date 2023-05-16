https://ria.ru/20230516/ege-1872156518.html

Рособрнадзор не планирует серьезно менять ЕГЭ в ближайшее время

Рособрнадзор не планирует серьезно менять ЕГЭ в ближайшее время - РИА Новости, 16.05.2023

Рособрнадзор не планирует серьезно менять ЕГЭ в ближайшее время

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вряд ли ожидают изменения в ближайшей перспективе, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:31

2023-05-16T14:31

2023-05-16T14:51

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

единый государственный экзамен (егэ)

общество

здоровье - общество

анзор музаев

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вряд ли ожидают изменения в ближайшей перспективе, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Пока я не вижу перспективы, что форма как экзамен будет вообще изменена в ближайшие десять лет точно… Пока я не вижу, чтоб форма как, форма оценки, как экзамен исчезнет в ближайшем, обозримом будущем, но она расширится за счет того, что у нас будет больше информации об учениках школ, будущих выпускниках и абитуриентах", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли в будущем введены альтернативы ЕГЭ.

https://ria.ru/20230427/ege-1868236833.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), общество, здоровье - общество, анзор музаев