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Рособрнадзор не планирует серьезно менять ЕГЭ в ближайшее время - РИА Новости, 16.05.2023
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14:31 16.05.2023 (обновлено: 14:51 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/ege-1872156518.html
Рособрнадзор не планирует серьезно менять ЕГЭ в ближайшее время
Рособрнадзор не планирует серьезно менять ЕГЭ в ближайшее время - РИА Новости, 16.05.2023
Рособрнадзор не планирует серьезно менять ЕГЭ в ближайшее время
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вряд ли ожидают изменения в ближайшей перспективе, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:31
2023-05-16T14:51
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
общество
здоровье - общество
анзор музаев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вряд ли ожидают изменения в ближайшей перспективе, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Пока я не вижу перспективы, что форма как экзамен будет вообще изменена в ближайшие десять лет точно… Пока я не вижу, чтоб форма как, форма оценки, как экзамен исчезнет в ближайшем, обозримом будущем, но она расширится за счет того, что у нас будет больше информации об учениках школ, будущих выпускниках и абитуриентах", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли в будущем введены альтернативы ЕГЭ.
https://ria.ru/20230427/ege-1868236833.html
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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), общество, здоровье - общество, анзор музаев
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество, Здоровье - Общество, Анзор Музаев
Рособрнадзор не планирует серьезно менять ЕГЭ в ближайшее время

Рособрнадзор заявил, что серьезные изменения ЕГЭ в ближайшее время вряд ли будут

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПеред началом единого государственного экзамена по русскому языку
Перед началом единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Перед началом единого государственного экзамена по русскому языку . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вряд ли ожидают изменения в ближайшей перспективе, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Пока я не вижу перспективы, что форма как экзамен будет вообще изменена в ближайшие десять лет точно… Пока я не вижу, чтоб форма как, форма оценки, как экзамен исчезнет в ближайшем, обозримом будущем, но она расширится за счет того, что у нас будет больше информации об учениках школ, будущих выпускниках и абитуриентах", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли в будущем введены альтернативы ЕГЭ.
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_ОбразованиеЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)ОбществоЗдоровье - ОбществоАнзор Музаев
 
 
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