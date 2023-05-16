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Сенатор считает, что профильный комитет Совфеда поддержит денонсацию ДОВСЕ - РИА Новости, 16.05.2023
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19:27 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/dovse-1872245913.html
Сенатор считает, что профильный комитет Совфеда поддержит денонсацию ДОВСЕ
Сенатор считает, что профильный комитет Совфеда поддержит денонсацию ДОВСЕ - РИА Новости, 16.05.2023
Сенатор считает, что профильный комитет Совфеда поддержит денонсацию ДОВСЕ
Нет препятствий для того, чтобы международный комитет Совфеда поддержал денонсацию ДОВСЕ, считает зампред международного комитета Совфеда Андрей Климов. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:27
2023-05-16T19:27
россия
париж
стамбул
андрей климов
владимир джабаров
госдума рф
обсе
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Нет препятствий для того, чтобы международный комитет Совфеда поддержал денонсацию ДОВСЕ, считает зампред международного комитета Совфеда Андрей Климов. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о денонсации договора. "Всё-таки парламент - это коллегиальный орган. Но из того, что я знаю из бесед с моими коллегами, в том числе, в комитете по международным делам, в других комитетах, которые имеют прямое отношение к этому документу - я не вижу никаких проблем (чтобы комитет поддержал - ред.)", - сказал он РИА Новости. Сенатор отметил, что все понимают, "зачем это делается". "С этим сам обратился в рамках своих конституционных полномочий президент РФ", - напомнил парламентарий. Ранее первый замглавы международного комитета Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что Совет Федерации может рассмотреть закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) на пленарном заседании 24 мая, если к этому времени документы поступят из Госдумы. ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
https://ria.ru/20230516/denonsatsiya-1872217852.html
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россия, париж, стамбул, андрей климов, владимир джабаров, госдума рф, обсе, совет федерации рф
Россия, Париж, Стамбул, Андрей Климов, Владимир Джабаров, Госдума РФ, ОБСЕ, Совет Федерации РФ
Сенатор считает, что профильный комитет Совфеда поддержит денонсацию ДОВСЕ

Сенатор Климов считает, что профильный комитет Совета Федерации поддержит денонсацию ДОВСЕ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Нет препятствий для того, чтобы международный комитет Совфеда поддержал денонсацию ДОВСЕ, считает зампред международного комитета Совфеда Андрей Климов.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о денонсации договора.
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"Всё-таки парламент - это коллегиальный орган. Но из того, что я знаю из бесед с моими коллегами, в том числе, в комитете по международным делам, в других комитетах, которые имеют прямое отношение к этому документу - я не вижу никаких проблем (чтобы комитет поддержал - ред.)", - сказал он РИА Новости.
Сенатор отметил, что все понимают, "зачем это делается".
"С этим сам обратился в рамках своих конституционных полномочий президент РФ", - напомнил парламентарий.
Ранее первый замглавы международного комитета Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что Совет Федерации может рассмотреть закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) на пленарном заседании 24 мая, если к этому времени документы поступят из Госдумы.
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
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