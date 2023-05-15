https://ria.ru/20230515/zhku-1871732003.html

Россиянам упростят получение льгот на оплату ЖКУ, пишут СМИ

Россиянам упростят получение льгот на оплату ЖКУ, пишут СМИ - РИА Новости, 15.05.2023

Россиянам упростят получение льгот на оплату ЖКУ, пишут СМИ

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ внес в правительство рекомендации по упрощению получения льгот на оплату ЖКУ, пишут "Известия" со ссылкой на рекомендации РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T05:48

2023-05-15T05:48

2023-05-15T10:41

общество

жкх

сергей пахомов

владимир кошелев

сергей миронов

справедливая россия

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ внес в правительство рекомендации по упрощению получения льгот на оплату ЖКУ, пишут "Известия" со ссылкой на рекомендации председателя этого комитета, депутата Сергея Пахомова.Как сообщило издание, сейчас процесс получения льгот на оплату коммунальных услуг занимает много времени и требует сбора большого количества документов. Зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев отметил, что порядок получения субсидии "неудобный и необоснованно трудоемкий".Однако после рассмотрения рекомендации для получения льготы гражданам потребуется заполнить всего лишь одно заявление. Кроме того, в Думе предложили ввести новые критерии получения субсидии.Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и другие депутаты фракции внесли в Госдуму законопроект о возможности получения субсидий категориям граждан, у которых есть задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг и заключившим соглашение по погашению задолженности.

https://ria.ru/20230328/zhkkh-1861121580.html

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общество, жкх, сергей пахомов, владимир кошелев, сергей миронов, справедливая россия, лдпр, госдума рф