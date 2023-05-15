https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871672554.html

Зеленский нахамил папе римскому. И получил поддержку Италии на 360 градусов

Зеленский нахамил папе римскому. И получил поддержку Италии на 360 градусов - РИА Новости, 15.05.2023

Зеленский нахамил папе римскому. И получил поддержку Италии на 360 градусов

Лидер украинского режима Владимир Зеленский так и не смог выступить в финале Евровидения, получив болезненный отлуп от организаторов песенного конкурса,... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T08:00

2023-05-15T08:00

2023-05-15T10:36

украина

италия

владимир зеленский

джорджа мелони

франциск (хорхе марио бергольо)

братья италии

евровидение

в мире

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Лидер украинского режима Владимир Зеленский так и не смог выступить в финале Евровидения, получив болезненный отлуп от организаторов песенного конкурса, проходившего в Британии как бы от имени Украины. Дабы подсластить эту горькую пилюлю, он устроил себе в этот день "Римские каникулы" — именно так назвали однодневный визит в Италию иллюстраторы газеты Corriere della Sera.Этот вояж анонсировался в итальянской прессе как "визит мира", поскольку изначально все писали не столько о встрече Зеленского с правительственными чиновниками, сколько о его намерении заглянуть в гости к папе римскому, отметившемуся в последнее время рядом мирных инициатив. Если кто-то в Ватикане наивно полагал, что с вожаком украинских боевиков можно говорить о мире, то Зеленский разрушил все эти ожидания еще до встречи с Франциском. На короткой пресс-конференции с главой правительства Италии Джорджей Мелони он благодарил ее именно за военную поддержку и выделение новых средств убийства. Это несмотря на то, что накануне вице-премьер коалиционного правительства Маттео Сальвини призвал свою шефиню не добавлять оружия в пожар войны, развязанной Зеленским.Вообще, встреча Мелони и Зеленского была обставлена очень символично. Италия сейчас живо реагирует на свои юбилеи и годовщины. Учитывая тот факт, что к власти впервые после Второй мировой войны пришли духовные наследники партии любителей Муссолини, там проходили большие дискуссии о том, как реагировать на 100-летие "похода чернорубашечников на Рим", устроенного вождем фашистов, а также на День освобождения от фашизма.Мелони постаралась дистанцироваться от этих дискуссий, но, когда они вместе с Зеленским продефилировали перед рядами гвардейцев в черных одеждах (трудно сказать, согласовывали они дресс-код встречи или так совпало), в воздухе явственно повисла атмосфера исторической реконструкции и реваншизма. Да и воинственные речи двух новоявленных "чернорубашечников" с филиппиками в адрес России не сильно отличались от выступлений идейного предтечи "Братьев Италии".В этой атмосфере папе римскому делать было нечего. Его службы по инерции призвали накануне встречи понтифика с Зеленским к прекращению поставок оружия на Украину, перемирию и началу переговоров. Но киевский гость откровенно нахамил в ответ, заявив: "Нам не нужны посредники между Украиной и агрессором". Вместо этого Зеленский предложил папе "и всем остальным миротворцам" присоединиться к его пресловутой "Формуле мира", которая на самом деле является требованием капитуляции России. То есть несостоявшийся финалист Евровидения фактически запретил папе римскому быть святее его, главного "миротворца". Все, что понтифику милостиво позволил Зеленский, — это заниматься проблемой детей, якобы похищенных Россией.Так что на данном этапе можно утверждать, что миротворческая миссия папы римского провалилась, не успев начаться. То, что Зеленский наговорил за несколько часов пребывания в Риме, свидетельствует о том, что он по-прежнему настроен на борьбу "до последнего украинца". Причем он неоднократно повторил, что в противном случае на фронт придется идти европейцам (в частности, итальянцам). Мысль о том, что тем самым он соглашается на превращение миллионов украинцев в пушечное мясо Европы, его не посетила.Мелони же отметилась заявлением о том, что Италия поддержит Украину "на 360 градусов". Чем лишний раз подчеркнула свою идейную близость с известным германским знатоком геометрии Анналеной Бербок, в гости к которой Зеленский отправился сразу после Рима.Таким образом, "Римские каникулы" Зеленского вновь подтвердили: Европой правит некомпетентность, мира там никто не ищет, а России не оставляют иного выхода, кроме победы на поле боя. И никакой папа римский переломить эту ситуацию не в силах.

https://ria.ru/20230514/evrovidenie-1871293287.html

https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871626020.html

https://ria.ru/20230514/berlin-1871578794.html

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украина, италия, владимир зеленский, джорджа мелони, франциск (хорхе марио бергольо), братья италии, евровидение, в мире, аналитика