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Зеленскому запретили выступать с обращением в финале Евровидения - РИА Новости, 12.05.2023
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01:40 12.05.2023 (обновлено: 02:23 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/evrovidenie-1871175682.html
Зеленскому запретили выступать с обращением в финале Евровидения
Зеленскому запретили выступать с обращением в финале Евровидения - РИА Новости, 12.05.2023
Зеленскому запретили выступать с обращением в финале Евровидения
Европейский вещательный союз (ЕВС) отклонил просьбу Владимира Зеленского, который хотел выступить с видеообращением в финале Евровидения, сообщает газета Times... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T01:40
2023-05-12T02:23
украина
россия
ливерпуль
владимир зеленский
европейский вещательный союз
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Европейский вещательный союз (ЕВС) отклонил просьбу Владимира Зеленского, который хотел выступить с видеообращением в финале Евровидения, сообщает газета Times со ссылкой на представителя объединения.Европейский вещательный союз перенес Евровидение-2023 с территории Украины, которая победила в конкурсе в 2022 году, в британский Ливерпуль из соображений безопасности. При этом представитель Украины сразу пройдет в финал конкурса, который состоится 13 мая.В ЕВС назвали Евровидение международным развлекательным шоу, одним из краеугольных камней которого является неполитический характер мероприятия. "Этот принцип запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках конкурса. Просьба господина Зеленского выступить перед зрителями Евровидения, хотя и была сделана с похвальными намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена", - сказал он.В феврале 2022 года Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в Евровидении. Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие России якобы могло нанести ущерб репутации конкурса.
https://ria.ru/20230510/evrovidenie-1870772315.html
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украина, россия, ливерпуль, владимир зеленский, европейский вещательный союз
Украина, Россия, Ливерпуль, Владимир Зеленский, Европейский вещательный союз
Зеленскому запретили выступать с обращением в финале Евровидения

ЕВС отказал Владимиру Зеленскому в выступлении в финале Евровидения-2023

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Европейский вещательный союз (ЕВС) отклонил просьбу Владимира Зеленского, который хотел выступить с видеообращением в финале Евровидения, сообщает газета Times со ссылкой на представителя объединения.
Европейский вещательный союз перенес Евровидение-2023 с территории Украины, которая победила в конкурсе в 2022 году, в британский Ливерпуль из соображений безопасности. При этом представитель Украины сразу пройдет в финал конкурса, который состоится 13 мая.
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В ЕВС назвали Евровидение международным развлекательным шоу, одним из краеугольных камней которого является неполитический характер мероприятия.
"Этот принцип запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках конкурса. Просьба господина Зеленского выступить перед зрителями Евровидения, хотя и была сделана с похвальными намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена", - сказал он.
В феврале 2022 года Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в Евровидении. Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие России якобы могло нанести ущерб репутации конкурса.
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УкраинаРоссияЛиверпульВладимир ЗеленскийЕвропейский вещательный союз
 
 
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