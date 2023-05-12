https://ria.ru/20230512/evrovidenie-1871175682.html

Зеленскому запретили выступать с обращением в финале Евровидения

Зеленскому запретили выступать с обращением в финале Евровидения - РИА Новости, 12.05.2023

Зеленскому запретили выступать с обращением в финале Евровидения

Европейский вещательный союз (ЕВС) отклонил просьбу Владимира Зеленского, который хотел выступить с видеообращением в финале Евровидения, сообщает газета Times... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T01:40

2023-05-12T01:40

2023-05-12T02:23

украина

россия

ливерпуль

владимир зеленский

европейский вещательный союз

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Европейский вещательный союз (ЕВС) отклонил просьбу Владимира Зеленского, который хотел выступить с видеообращением в финале Евровидения, сообщает газета Times со ссылкой на представителя объединения.Европейский вещательный союз перенес Евровидение-2023 с территории Украины, которая победила в конкурсе в 2022 году, в британский Ливерпуль из соображений безопасности. При этом представитель Украины сразу пройдет в финал конкурса, который состоится 13 мая.В ЕВС назвали Евровидение международным развлекательным шоу, одним из краеугольных камней которого является неполитический характер мероприятия. "Этот принцип запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках конкурса. Просьба господина Зеленского выступить перед зрителями Евровидения, хотя и была сделана с похвальными намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена", - сказал он.В феврале 2022 года Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в Евровидении. Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие России якобы могло нанести ущерб репутации конкурса.

https://ria.ru/20230510/evrovidenie-1870772315.html

https://ria.ru/20230510/zelenskiy-1870857634.html

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украина, россия, ливерпуль, владимир зеленский, европейский вещательный союз