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Немцам стало стыдно за Бербок после ее слов про поворот России "на 360" - РИА Новости, 19.02.2023
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Немцам стало стыдно за Бербок после ее слов про поворот России "на 360"
Немцам стало стыдно за Бербок после ее слов про поворот России "на 360" - РИА Новости, 19.02.2023
Немцам стало стыдно за Бербок после ее слов про поворот России "на 360"
Пользователи Twitter из Германии отреагировали на высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок про поворот Москвы на "360 градусов", выразив сомнения в... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T03:22
2023-02-19T05:28
в мире
германия
россия
анналена бербок
бундестаг германии
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Пользователи Twitter из Германии отреагировали на высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок про поворот Москвы на "360 градусов", выразив сомнения в компетентности министра.Ранее Бербок заявила на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности, что верит в то, что Москва может повернуться на "360 градусов" и осчастливить весь мир, как и Германия, перейдя от нейтралитета к поставками оружия Киеву. Министр не учла, что в круге 360 градусов, поэтому использование данного выражения в речи означает полный оборот и возвращение на место, откуда ведется отсчет."Я постепенно перестаю находить это забавным. Глупость не только крайне опасна, это еще и насмешка над гражданами. Просто невероятно, что такие люди занимают руководящие должности", - написал пользователь CandleInTheWi14 под постом с видеозаписью выступления Бербок в Twitter."Тогда Путин, согласно заявлению Бербок, на правильном пути. Про ее безграничную глупость теперь ходят легенды", - заметила anne_sc13."Все делают ошибки. Но с той частотой, с которой это делает Анналена, я вижу проблему. Создается впечатление, что дама просто слишком глупа для своей работы", - заявил Tevsa."Представляю: министр иностранных дел Германии! Федеральный канцлер, как долго еще эта женщина может позорить нашу страну?" – задался вопросом FreshDombledore."Удивительно, что эта дама всегда находит дорогу домой вечером", - сыронизировал Nixwisser2."Тест IQ для политиков давно назрел. Требования не должны быть астрономически высокими. Хороший средний показатель избавил бы от многих бед", - указал JohannsenTh.В свою очередь, внефракционный депутат Бундестага Джоана Котар задалась вопросом о том, кто подскажет Бербок, что 360 градусов – это круг. "Стыдно", - признала парламентарий в своем Twitter.Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует Россия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции - кризис на Украине. На прошлогодней конференции в Мюнхене Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия.
https://ria.ru/20230218/medvedev-1852901647.html
https://ria.ru/20230212/berbok-1851467523.html
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в мире, германия, россия, анналена бербок, бундестаг германии
В мире, Германия, Россия, Анналена Бербок, Бундестаг Германии
03:22 19.02.2023 (обновлено: 05:28 19.02.2023)
 
Немцам стало стыдно за Бербок после ее слов про поворот России "на 360"

Пользователи Twitter раскритиковали высказывание Бербок про поворот Москвы на 360 градусов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Пользователи Twitter из Германии отреагировали на высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок про поворот Москвы на "360 градусов", выразив сомнения в компетентности министра.
Ранее Бербок заявила на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности, что верит в то, что Москва может повернуться на "360 градусов" и осчастливить весь мир, как и Германия, перейдя от нейтралитета к поставками оружия Киеву. Министр не учла, что в круге 360 градусов, поэтому использование данного выражения в речи означает полный оборот и возвращение на место, откуда ведется отсчет.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 21:22
Медведев высмеял слова Бербок про поворот Москвы на "360 градусов"
"Я постепенно перестаю находить это забавным. Глупость не только крайне опасна, это еще и насмешка над гражданами. Просто невероятно, что такие люди занимают руководящие должности", - написал пользователь CandleInTheWi14 под постом с видеозаписью выступления Бербок в Twitter.
"Тогда Путин, согласно заявлению Бербок, на правильном пути. Про ее безграничную глупость теперь ходят легенды", - заметила anne_sc13.
"Все делают ошибки. Но с той частотой, с которой это делает Анналена, я вижу проблему. Создается впечатление, что дама просто слишком глупа для своей работы", - заявил Tevsa.
"Представляю: министр иностранных дел Германии! Федеральный канцлер, как долго еще эта женщина может позорить нашу страну?" – задался вопросом FreshDombledore.
"Удивительно, что эта дама всегда находит дорогу домой вечером", - сыронизировал Nixwisser2.
"Тест IQ для политиков давно назрел. Требования не должны быть астрономически высокими. Хороший средний показатель избавил бы от многих бед", - указал JohannsenTh.
В свою очередь, внефракционный депутат Бундестага Джоана Котар задалась вопросом о том, кто подскажет Бербок, что 360 градусов – это круг. "Стыдно", - признала парламентарий в своем Twitter.
Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует Россия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции - кризис на Украине. На прошлогодней конференции в Мюнхене Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 00:31
Пушков напомнил "покаявшейся" Бербок об ошибках, которые нельзя исправить
 
В миреГерманияРоссияАнналена БербокБундестаг Германии
 
 
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