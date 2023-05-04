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Песков ответил на вопрос о мирных инициативах папы римского по Украине - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 04.05.2023 (обновлено: 12:39 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869625253.html
Песков ответил на вопрос о мирных инициативах папы римского по Украине
Песков ответил на вопрос о мирных инициативах папы римского по Украине - РИА Новости, 04.05.2023
Песков ответил на вопрос о мирных инициативах папы римского по Украине
Москва знает, что папа Римский постоянно думает о мире, но Кремлю неизвестны какие-либо детальные планы Ватикана по урегулированию ситуации на Украине, заявил... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:32
2023-05-04T12:39
украина
россия
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
ватикан
в мире
папа римский
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Москва знает, что папа Римский постоянно думает о мире, но Кремлю неизвестны какие-либо детальные планы Ватикана по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в четверг.Россия и Украина были информированы о мирной инициативе Ватикана, заявил госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. По его словам, детали мирной миссии вправе предоставить сам папа Римский. Паролин при этом уточнил, что миссию еще предстоит провести, однако ее реализация еще не решена.В воскресенье, возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. По его словам, "пока она непублична", и рассказать о ней можно будет лишь позже, "когда она станет публичной".
https://ria.ru/20230503/ataka-1869487268.html
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украина, россия, дмитрий песков, ватикан, в мире, папа римский
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Ватикан, В мире, Папа Римский
Песков ответил на вопрос о мирных инициативах папы римского по Украине

Песков: Кремлю неизвестны детальные планы Ватикана по завершению конфликта на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Москва знает, что папа Римский постоянно думает о мире, но Кремлю неизвестны какие-либо детальные планы Ватикана по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в четверг.
«
"Мы знаем, что понтифик постоянно думает о мире, и мы знаем, что понтифик думает о том, как можно завершить этот конфликт. Но нам неизвестны какие-нибудь детальные планы, которые предлагались со стороны Ватикана в этом контексте", - сказал Песков.
Россия и Украина были информированы о мирной инициативе Ватикана, заявил госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. По его словам, детали мирной миссии вправе предоставить сам папа Римский. Паролин при этом уточнил, что миссию еще предстоит провести, однако ее реализация еще не решена.
В воскресенье, возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. По его словам, "пока она непублична", и рассказать о ней можно будет лишь позже, "когда она станет публичной".
Ватикан - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
В Ватикане заявили, что атака дронов на Кремль отдаляет мир на Украине
3 мая, 18:34
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий ПесковВатиканВ миреПапа Римский
 
 
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