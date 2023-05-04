https://ria.ru/20230504/ukraina-1869625253.html

Песков ответил на вопрос о мирных инициативах папы римского по Украине

Песков ответил на вопрос о мирных инициативах папы римского по Украине - РИА Новости, 04.05.2023

Песков ответил на вопрос о мирных инициативах папы римского по Украине

Москва знает, что папа Римский постоянно думает о мире, но Кремлю неизвестны какие-либо детальные планы Ватикана по урегулированию ситуации на Украине, заявил... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:32

2023-05-04T12:32

2023-05-04T12:39

украина

россия

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

ватикан

в мире

папа римский

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Москва знает, что папа Римский постоянно думает о мире, но Кремлю неизвестны какие-либо детальные планы Ватикана по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в четверг.Россия и Украина были информированы о мирной инициативе Ватикана, заявил госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. По его словам, детали мирной миссии вправе предоставить сам папа Римский. Паролин при этом уточнил, что миссию еще предстоит провести, однако ее реализация еще не решена.В воскресенье, возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. По его словам, "пока она непублична", и рассказать о ней можно будет лишь позже, "когда она станет публичной".

https://ria.ru/20230503/ataka-1869487268.html

украина

россия

ватикан

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Владимир Лаврентьев

украина, россия, дмитрий песков, ватикан, в мире, папа римский