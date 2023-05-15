Рейтинг@Mail.ru
При взрыве в центре Луганска пострадали семь человек - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 15.05.2023 (обновлено: 16:58 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/vzryv-1871929304.html
При взрыве в центре Луганска пострадали семь человек
При взрыве в центре Луганска пострадали семь человек - РИА Новости, 15.05.2023
При взрыве в центре Луганска пострадали семь человек
Семь человек получили ранения в результате взрыва в центре Луганска, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:29
2023-05-15T16:58
луганск
специальная военная операция на украине
россия
игорь корнет
леонид пасечник
следственный комитет россии (ск рф)
луганская народная республика
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871917577_0:24:3052:1741_1920x0_80_0_0_13e35ecc14fd6144ad26656e8530706c.jpg
ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Семь человек получили ранения в результате взрыва в центре Луганска, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале."Все раненые госпитализированы в лечебные учреждения республики. Четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, среди них парень 17 лет, а также врио министра внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет. За жизни пострадавших борются медики", — говорится в публикации.Взрыв прогремел на улице Демехина в барбершопе, расположенном рядом со зданием государственной телерадиокомпании и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета. Пасечник заявил, что это был подрыв. На месте работают сотрудники СК.Утром украинские войска нанесли по Луганску очередной ракетный удар, который пришелся на район бывшего авиационного училища штурманов. По информации Минздрава ЛНР, никто не пострадал. Как заявили в представительстве ЛНР в СЦКК, ВСУ выпустили по городу две крылатые ракеты Storm Shadow.Впервые украинская армия применила полученные от Великобритании ракеты для обстрела Луганска вечером 12 мая. Тогда получили ранения шестеро детей. Второй удар последовал утром следующего дня по поселку Юбилейный на окраине города. Была ранена пожилая женщина, семь многоквартирных домов получили повреждения.
https://ria.ru/20230515/kornet-1871930343.html
луганск
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871917577_61:0:2790:2047_1920x0_80_0_0_72c1702baf7e9964fa7e622090ad1b3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганск, россия, игорь корнет, леонид пасечник, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика, лнр, происшествия
Луганск, Специальная военная операция на Украине, Россия, Игорь Корнет, Леонид Пасечник, Следственный комитет России (СК РФ), Луганская Народная Республика, ЛНР, Происшествия
При взрыве в центре Луганска пострадали семь человек

Пасечник: в результате взрыва в барбершопе в центре Луганска пострадали семь человек

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи на месте взрыва в барбершопе в Луганске
Автомобили скорой медицинской помощи на месте взрыва в барбершопе в Луганске - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи на месте взрыва в барбершопе в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Семь человек получили ранения в результате взрыва в центре Луганска, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.
"Все раненые госпитализированы в лечебные учреждения республики. Четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, среди них парень 17 лет, а также врио министра внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет. За жизни пострадавших борются медики", — говорится в публикации.
Взрыв прогремел на улице Демехина в барбершопе, расположенном рядом со зданием государственной телерадиокомпании и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета. Пасечник заявил, что это был подрыв. На месте работают сотрудники СК.
Утром украинские войска нанесли по Луганску очередной ракетный удар, который пришелся на район бывшего авиационного училища штурманов. По информации Минздрава ЛНР, никто не пострадал. Как заявили в представительстве ЛНР в СЦКК, ВСУ выпустили по городу две крылатые ракеты Storm Shadow.
Взрыв в центре Луганска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Взрыв прогремел в барбершопе рядом со зданием республиканского телевидения и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета.

Сотрудники Следственного Комитета России и военные на месте взрыва в барбершопе в Луганске

Взрыв прогремел в барбершопе рядом со зданием республиканского телевидения и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 6
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Территория оцеплена, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД и кинологи с собаками.

Место взрыва в Луганске

Территория оцеплена, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД и кинологи с собаками.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 6
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

При взрыве пострадали семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Место взрыва в барбершопе в Луганске

При взрыве пострадали семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 6
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

В числе раненых оказался временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет.

Поврежденный автомобиль на месте взрыва в Луганске

В числе раненых оказался временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 6
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам врио главы республики Леонида Пасечника, имел место подрыв.

На месте взрыва в барбершопе в Луганске

По словам врио главы республики Леонида Пасечника, имел место подрыв.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На месте взрыва в Луганске.

На месте взрыва возле барбершопа в Луганске

На месте взрыва в Луганске.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 6

Взрыв прогремел в барбершопе рядом со зданием республиканского телевидения и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 6

Территория оцеплена, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД и кинологи с собаками.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 6

При взрыве пострадали семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 6

В числе раненых оказался временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 6

По словам врио главы республики Леонида Пасечника, имел место подрыв.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 6

На месте взрыва в Луганске.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 6
Впервые украинская армия применила полученные от Великобритании ракеты для обстрела Луганска вечером 12 мая. Тогда получили ранения шестеро детей. Второй удар последовал утром следующего дня по поселку Юбилейный на окраине города. Была ранена пожилая женщина, семь многоквартирных домов получили повреждения.
Министр внутренних дел ЛНР генерал-майор Игорь Корнет - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Биография Игоря Корнета
Вчера, 16:33
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскРоссияИгорь КорнетЛеонид ПасечникСледственный комитет России (СК РФ)Луганская Народная РеспубликаЛНРПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала