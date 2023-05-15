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Взрыв в центре Луганска - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:05 15.05.2023 (обновлено: 17:53 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/lugansk-1871913108.html
Взрыв в центре Луганска
Взрыв в центре Луганска - РИА Новости, 15.05.2023
Взрыв в центре Луганска
В Луганске в час пик прогремел взрыв, ранен временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Первые кадры с места — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 15.05.2023
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фото
специальная военная операция на украине
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лнр
ситуация в днр и лнр
взрыв
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В Луганске в час пик прогремел взрыв, ранен временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Первые кадры с места — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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Фото, Специальная военная операция на Украине, Луганск, ЛНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Взрыв

Взрыв в центре Луганска

Читать ria.ru в
В Луганске в час пик прогремел взрыв, ранен временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Первые кадры с места — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Взрыв прогремел в барбершопе рядом со зданием республиканского телевидения и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета.

Сотрудники Следственного Комитета России и военные на месте взрыва в барбершопе в Луганске

Взрыв прогремел в барбершопе рядом со зданием республиканского телевидения и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 6
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Территория оцеплена, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД и кинологи с собаками.

Место взрыва в Луганске

Территория оцеплена, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД и кинологи с собаками.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости | Перейти в медиабанк

При взрыве пострадали семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Место взрыва в барбершопе в Луганске

При взрыве пострадали семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

В числе раненых оказался временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет.

Поврежденный автомобиль на месте взрыва в Луганске

В числе раненых оказался временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам врио главы республики Леонида Пасечника, имел место подрыв.

На месте взрыва в барбершопе в Луганске

По словам врио главы республики Леонида Пасечника, имел место подрыв.

© РИА Новости
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© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На месте взрыва в Луганске.

На месте взрыва возле барбершопа в Луганске

На месте взрыва в Луганске.

© РИА Новости
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