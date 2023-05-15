https://ria.ru/20230515/lugansk-1871913108.html

Взрыв в центре Луганска

Взрыв в центре Луганска - РИА Новости, 15.05.2023

Взрыв в центре Луганска

В Луганске в час пик прогремел взрыв, ранен временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Первые кадры с места — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T16:05

2023-05-15T16:05

2023-05-15T17:53

фото

специальная военная операция на украине

луганск

лнр

ситуация в днр и лнр

взрыв

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В Луганске в час пик прогремел взрыв, ранен временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Первые кадры с места — в фотоленте Ria.ru.

луганск

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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